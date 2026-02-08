Les dockers méditerranéens bloquent plus de 20 ports en solidarité avec la Palestine

(Photo credit: Laura Lezza / Waging Nonviolence)

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 7 février 2026)*

Les grévistes ont déclaré que cette mobilisation n’est qu’un début, avertissant qu’“aujourd’hui, ce sont les ports, demain ce sera l’ensemble du secteur logistique”.

Les dockers de toute la Méditerranée ont organisé une grève massive et coordonnée le 6 février, paralysant l’activité de plus de 20 ports pour protester contre le génocide des Palestiniens à Gaza par Israël et contre la privatisation et la militarisation des infrastructures portuaires.

Les syndicats organisateurs ont décrit cette action comme la conséquence de la solidarité de longue date des dockers avec la Palestine, mais aussi de leur propre lutte pour des conditions de travail décentes dans leur pays.

Avant la grève, les navires acheminant régulièrement du fret militaire vers Israël ont modifié leurs itinéraires.

Les manifestations ont commencé dans les ports de Grèce, de Turquie et du Pays basque, où le syndicat Liman-İş a rassemblé des centaines de ses membres pour délivrer un message “contre le génocide et en solidarité avec la Palestine”.

En Grèce, les dockers ont souligné l’incohérence entre des investissements européens substantiels dans le réarmement alors que des mesures d’austérité compromettent leurs conditions de sécurité en affectant les services publics.

L’Italie a connu certaines des plus grandes mobilisations de la journée, avec des grèves coordonnées dans plus d’une douzaine de ports, impliquant dockers, agents portuaires, étudiants et autres manifestants.

L’Unione Sindacale di Base (USB) a fait le point sur la situation dans tous les ports en grève, où des manifestants arboraient des drapeaux palestiniens et cubains.

Les représentants de l’USB ont affirmé que le mouvement syndical européen devrait adopter un positionnement internationaliste pour s’opposer au programme de l’UE et des gouvernements de droite, notamment celui de la Première ministre Giorgia Meloni.

À Trieste, les dockers ont mis en garde contre la privatisation, tandis qu’à Bari et Ravenne, les manifestants ont déclaré que les infrastructures portuaires sont utilisées, “parfois de manière détournée” pour transporter du matériel militaire et à double usage vers Israël.

À Gênes, les membres du collectif CALP ont mené l’une des plus grandes actions de la journée, déclarant :

“Nous avons promis de tout bloquer, et nous avons tout bloqué. Nous avons promis une grève générale, et nous avons fait grève. Nous avons annoncé une grève à l’échelle internationale, et nous voilà”.

Les grévistes ont assuré que cette mobilisation n’en est qu’à ses débuts :

“Aujourd’hui, ce sont les ports, demain ce sera l’ensemble du secteur logistique, puis tous les secteurs d’activité”.

La Fédération syndicale internationale a approuvé cette mobilisation en publiant une déclaration solidaire et en faisant sien le slogan “Les dockers ne travaillent pas pour la guerre”.

Cette grève massive intervient un jour après l’annonce par la Global Sumud Flotilla d’une nouvelle mission d’aide humanitaire pour Gaza, dont le départ est prévu le 29 mars. Les organisateurs ont dévoilé un nouveau périple maritime qui débutera à Barcelone et passera par plusieurs ports méditerranéens, parallèlement à des convois terrestres en direction du checkpoint de Rafah.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech