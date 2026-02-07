Le Kurdistan navigue dans l'impasse politique de l'Irak alors que la controverse autour de Maliki s'intensifie

Face à la montée de la pression américaine et aux querelles des coalitions rivales autour de l'ancien PreLe Kurdistan navigue dans l'impasse politique de l'Irak alors que la controverse autour de Maliki s'intensifie mier ministre Nouri al-Maliki, les dirigeants kurdes adoptent un rôle de médiateurs prudents pour protéger la stabilité régionale et les relations internationales

Par Rustum Mahmoud (revue de presse : An-Nahar en français – 5 février 2026)*

Alors que le processus de formation du nouveau gouvernement irakien entre dans une phase hautement polarisée — entre une coalition soutenant la candidature continue de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et une autre farouchement opposée à lui — les principales forces politiques de la région du Kurdistan n'ont pas encore pris une position décisive sur la situation actuelle.

La position actuelle a émergé après que le président américain Donald Trump a commenté le "Cadre de Coordination", nommant à nouveau Maliki comme Premier ministre, déclarant que 'les États-Unis n'aideront plus le grand Irak.' En réponse, Maliki a rejeté ce qu'il a appelé l'ingérence américaine dans les affaires irakiennes, qualifiant la position de Trump de "flagrante".

Selon Annahar, le leader du parti "Progrès" et ancien président du Parlement Mohammed al-Halbousi dirige le front opposant la candidature de Maliki dans le cercle politique sunnite, s'alignant avec des forces chiites telles que "Asa'ib Ahl al-Haq", dirigée par Qais Khazali, et le "Mouvement de la Sagesse", dirigé par Ammar al-Hakim.

Pendant ce temps, Maliki reçoit le soutien d'autres membres du "Cadre de Coordination" ainsi que des alliances "Resolve" et "Sovereignty" au sein du Conseil Politique Sunnite.

Les deux parties appellent les forces kurdes à prendre position, qui semble agir comme un "vote pivot" dans cette équation interne, tandis que des rapports suggèrent que les États-Unis font pression sur les Kurdes pour adopter une position contre Maliki.

Les calculs kurdes se répartissent sur deux niveaux d'options. D'une part, ils sont convaincus que les États-Unis fournissent une couverture protectrice stratégique pour le statut fédéral de la région du Kurdistan. Pourtant, ils hésitent à s'aligner pleinement avec la position de Trump, la considérant comme sévère, insensible aux équilibres délicats de l'Irak, et potentiellement sujette à des changements soudains, comme cela s'est produit dans d'autres cas. En même temps, la région cherche à éviter une confrontation directe avec l'Iran et ses forces alliées irakiennes.

À cela s'ajoutent les engagements constitutionnels, financiers et politiques complets convenus entre la région et le "Cadre de Coordination", couvrant des questions telles que la mise en œuvre de l'article 140 de la constitution, les salaires des employés régionaux, et le vote de la loi sur le pétrole et le gaz — des questions que le "Cadre de Coordination" peut résoudre seul par consensus avec la région.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur britannique en Irak Irfan Sadiq, le leader du Parti Démocratique du Kurdistan Masoud Barzani a affirmé que les forces kurdes se sont tenues à l'écart de la polarisation politique de l'Irak, qui croise des conflits régionaux et internationaux. Dans une déclaration officielle après la réunion, il a déclaré : "La position de Premier ministre en Irak appartient à la maison chiite, et ils doivent la résoudre entre eux."

Barzani a réitéré la même position lors de sa réception d'une délégation politique du 'Cadre de Coordination,' dirigée par le Premier ministre Mohammed Shia’ al-Sudani et le chef de l'Organisation Badr Hadi al-Amiri, réaffirmant son engagement envers les accords au sein du cadre.

Une position similaire a été exprimée lorsque la délégation a visité Sulaymaniyah et rencontré le leader de l'Union Patriotique du Kurdistan Bafel Talabani.

L'écrivain politique et chercheur Aziz Samakoli a déclaré à Annahar lors d'une interview : "Chaque fois qu'il y a un choc politique — ou même sécuritaire ou militaire — entre l'État irakien et les puissances régionales, la région devient incertaine. Elle tire sa légitimité et ses mécanismes de survie de l'autorité centrale, tout en étant protégée par son réseau de protection international."

Il a ajouté, "Dans de telles situations, la région adopte habituellement soit une position neutre, soit agit en tant que médiateur entre les parties. Dans le cas actuel, il est probable qu'elle intervienne pour construire un consensus qui préserve la réputation de l'Irak et permette la sélection d'un Premier ministre qui bénéficie d'une approbation internationale tout en restant en accord avec l'approche globale du Cadre de Coordination."

