Des colons israéliens & leurs enfants marchent sur Gaza, appelant au développement de colonies illégales & à l’occupation de Gaza

Par Quds News Network (revue de presse - 6 février 2026)*

Palestine occupée - Des centaines de colons israéliens ont marché jeudi sur Gaza avec leurs enfants, appelant au développement de colonies illégales et à l’occupation de l’enclave palestinienne.

Les organisateurs du mouvement Nahala ont déclaré qu’environ 1 500 colons se sont rassemblés jeudi le long de la frontière de Gaza et ont marché vers la bande de Gaza en brandissant des drapeaux israéliens.

“Gaza appartient au peuple d’Israël”, a déclaré Daniella Weiss, leader des colons israéliens, ajoutant que la marche a pour but de réclamer la construction de colonies israéliennes à Gaza et la présence permanente d’Israël, selon le Jerusalem Post.

Weiss, figure de proue du mouvement colonialiste, a, selon ses propres termes, passé 50 ans “à se consacrer au développement de la terre d’Israël”, jouant un rôle dans la création de chacune des 141 colonies et 224 avant-postes en Cisjordanie occupée.

Elle a déclaré dans une vidéo :

“L’histoire des Palestiniens est terminée. Ils sont toujours là, mais le jour où ils [les Palestiniens] partiront est proche”.

Les colons ont également été rejoints par la députée israélienne d’extrême droite Limor Son Har-Melech, partisane de l’occupation de Gaza et de la reconstruction des colonies.

La Cour internationale de justice (CIJ) a statué en 2024 que la présence prolongée d’Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale et doit prendre fin “le plus rapidement possible”.

L’année dernière a été l’une des plus violentes jamais enregistrées en termes d’attaques de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon les données des Nations unies qui montrent que plus d’un millier de Palestiniens ont été tués entre le 7 octobre 2023 et le 17 octobre 2025 lors d’attaques menées par les forces israéliennes et les colons, dont plus de 220 enfants.

En 2025, l’OCHA a recensé au moins 1 680 attaques de colons, soit une moyenne de cinq par jour, et un total de 240 Palestiniens en Cisjordanie, dont 55 enfants, ont été assassinés par les forces israéliennes ou les colons.

B’Tselem, un groupe israélien de défense des droits humains, a déclaré que les colons s’en prennent

“quotidiennement” aux Palestiniens, notamment en “tirant, frappant et menaçant les habitants, en jetant des pierres, en incendiant des champs, en vandalisant arbres et cultures, en volant des récoltes, en bloquant les routes, pénétrant dans les maisons palestiniennes et en incendiant des voitures”.

Les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international. Aujourd’hui, 600 000 à 750 000 colons vivent dans plus de 250 colonies et avant-postes à travers la Cisjordanie et Jérusalem-Est occupée.

Beaucoup d’entre elles sont situées à proximité de villes et de villages palestiniens, entraînant régulièrement des attaques contre les habitants et de sévères restrictions de mouvement pour la population palestinienne.

Le nombre de colonies et d’avant-postes illégaux en Cisjordanie et à Jérusalem occupée a augmenté de près de 50 % depuis 2022, passant de 141 à 210 à l’heure actuelle.

Cette marche survient alors qu’Israël continue de violer le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, tuant des centaines de civils et restreignant l’accès à l’aide humanitaire dont la population a tant besoin.

*Source: Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech