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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Le nouveau chef du Hamas expose six priorités, au premier rang desquelles figure la fin de l’offensive israélienne à Gaza

Publié par Gilles Munier sur 24 Juillet 2026, 03:24am

Catégories : #Hamas, #Khalil al-Hayya, #Gaza

Revue de presse : Middle East Monitor (22 juillet 2026)*

Khalil al-Hayya, le nouveau chef du Hamas récemment élu, a exposé mercredi six priorités pour le mouvement palestinien, déclarant en tête de l’ordre du jour la fin totale de l’offensive militaire israélienne à Gaza ainsi que le retrait complet d’Israël de l’enclave, rapporte l’agence Anadolu.

Dans sa première allocution télévisée depuis sa prise de fonctions, M. Hayya a appelé les pays médiateurs des négociations de cessez-le-feu à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette en œuvre les accords existants et passe à l’étape suivante du processus.

Il a indiqué que la deuxième priorité du Hamas consistait à rétablir « des conditions de vie dignes pour les Palestiniens de Gaza, à faire échec aux projets de déplacement de population, à accélérer la reconstruction et à obtenir la libération des prisonniers ».

La troisième priorité, a-t-il précisé, est de parvenir à l’unité palestinienne en lançant un dialogue national immédiat visant à reconstruire les institutions palestiniennes — en particulier l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) — sur des bases qu’il a qualifiées de démocratiques et consensuelles.

M. Hayya a déclaré que la quatrième priorité concernait le renforcement des relations du Hamas avec les pays arabes et musulmans.

La cinquième priorité, a-t-il ajouté, consiste à mobiliser les nations arabes et musulmanes afin qu’elles agissent efficacement et accroissent la pression pour stopper la « machine à tuer et le génocide » perpétrés par Israël contre les Palestiniens de Gaza, tout en soutenant les droits des Palestiniens.

Il a affirmé que la sixième priorité consistait à exhorter la communauté internationale et les Nations unies à protéger les Palestiniens et à faire rendre des comptes aux « criminels de guerre » israéliens.

Lundi, le Hamas a annoncé l’élection de M. Hayya à la tête de son bureau politique ; il succède à Yahya Sinwar, tué lors d’affrontements avec les forces israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en octobre 2024.

Article original en anglais sur Middle East Monitor / Traduction MR

*Source : ISM-France

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