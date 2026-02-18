Jeudi 26 février, Olivia Zémor n’ira pas seule au procès pour « apologie de terrorisme » !

Ils veulent nous intimider, nous épuiser, mais en fait, ils nous rassemblent, et nous donnent davantage de force !

COMMUNIQUÉ (18 février 2026)* :

Soutien à Olivia Zémor, présidente d’Europalestine, en procès à Paris le 26 février

Non à la répression !

Le gouvernement français cherche à réduire au silence la solidarité avec le peuple palestinien. Depuis plus de deux ans, des centaines de militant(e)s et simples citoyen(ne)s ont été la cible de poursuites judiciaires, au nom de la répression d’une prétendue « apologie du terrorisme ». Et ce, alors même que la complicité du gouvernement avec le régime génocidaire israélien se poursuit, en toute impunité.

C’est dans ce cadre que la présidente d’Europalestine, Olivia Zémor, est convoquée le 26 février au Tribunal Judiciaire de Paris. En cause, un article du site europalestine.com publié en début de soirée le 7 octobre 2023 sous le titre : « ISRAËL COMPLÈTEMENT PRIS PAR SURPRISE PAR L’OFFENSIVE DE LA RÉSISTANCE », qui rendait compte, factuellement, des combats de la journée aux abords de la bande de Gaza, des bombardements sur Gaza, et de la répression en Cisjordanie.

Les partis, syndicats et associations soussignés savent que cette offensive liberticide, provient tantôt du gouvernement de Netanyahou, des parquets de l’Hexagone, de l’exécutif français ou des officines pro-génocide.

Ils savent également que des juges peuvent faire preuve d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, comme l’attestent une série de relaxes de militants et sympathisants de la cause palestinienne injustement inquiétés.

Nous exprimerons pour notre part notre solidarité avec Olivia Zémor en participant, nombreux, à un RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ LE JEUDI 26 FEVRIER DE 12H À 13H, DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS de la Porte de Clichy (Métro lignes 13 et 14, RER C)

Premiers signataires : Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Blouses Blanches pour Gaza, Collectif Palestine 69, Droits Devant !! , Révolution Permanente (RP), Thousand Madleens, Agir pour la Palestine, WOF (Waves of Freedom), MRAP Montpellier, LFI Nanterre, AFPS 90, Union Française des Consommateurs Musulmans (UFCM), AC Anti Colonial, Stop Répression, Avec Naplouse, Collectif des Chrétiens contre le Génocide, BDS 57, Collectif Palestine 12, Palestine Libre Haute Marne, SUD CD 93, Algeria-Watch, Collectif Palestine de la région sarladaise, Assemblée Génerale des Droits de l’Homme, de la Démocratie, et de la solidarité (AGDHDS), Collectif Gaza Pays de Montbeliard, Comité Poitiers Palestine, VITRY 94 Soutien au Peuple Palestinien, Marseille Gaza Palestine (MAGPAL), Collectif Palestine en Isère, Le Comité Action Palestine Bordeaux, Le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP), ‌ATTAC Montpellier, Collectif Citoyen de Mulhouse, Collectif Belfort Freedom for Palestine, Comité de soutien à la Palestine 31, SPT-BDS de Toulouse, Groupe d’Action LFI Autun, Les Amis des Arts et de la Culture de Palestine (AACP), Collectif Reporters Solidaires, Les Mariannes Anonymes, Europe Palestine Network, AFPS 71, Albertville Solidarité Alrowwad, Comité Palestine Rodez, Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR), Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), AFPS National

(ainsi que NPA Anticapitalistes et NPA Révolutionnaires avec des communiqués distincts)

PREMIERS SIGNATAIRES DE L’ÉTRANGER : Jewish Network for Palestine (UK), Convivencia Alliance (UK), Aberystwyth Friends of Palestine (UK), Scottish Palestine Solidarity Campaign (UK), Greater Manchester Friends of Palestine (UK), Plateforme Charleroi-Palestine, Comité Verviers Palestine, Mouvement Citoyen Palestine (Belgique), BDS Maroc .

*Source : CAPJPO-Europalestine