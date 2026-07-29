Le combat pour récupérer la dépouille du Dr Adnan Al-Bursh

Le Dr Adnan Al-Bursh, chef du service d’orthopédie de l’hôpital Al-Shifa à Gaza, avant d’être enlevé et assassiné par Israël.

Revue de presse : EuroPalestine (28 juillet 2026)*

Ce chirurgien gazaoui de renom a été torturé à mort en détention israélienne après avoir refusé d’abandonner ses patients. Aujourd’hui, son épouse se bat pour récupérer sa dépouille — et préserver son héritage.

Amina Dmeida, journaliste à Gaza, donne la parole à son épouse, Yasmin Hamada

« Dans la cour de l’hôpital Al-Shifa à Gaza, la scène, en décembre 2025, était presque inimaginable. L’odeur de la mort imprégnait encore ce lieu marqué par la destruction, mais une détermination extraordinaire à survivre y régnait tout autant. Deux cent cinquante médecins étaient réunis, vêtus de leurs toges de diplômés. Ils s’étaient baptisés la « Promotion Phénix », un nom choisi pour symboliser leur renaissance de leurs cendres et du désespoir. Ces jeunes médecins avaient étudié la médecine au milieu des explosions et s’étaient portés volontaires dans les blocs opératoires avant même d’avoir obtenu leur diplôme. En achevant leurs études, ils réalisaient leurs propres rêves tout en rendant hommage aux professeurs et aux collègues tombés en martyrs. C’était comme si le lieu lui-même refusait d’oublier.

C’est sur ce même sol que la machine de guerre israélienne avait tout détruit, pierres et arbres confondus. Pourtant, au milieu des ruines et des bâtiments calcinés, la Promotion Phénix a vu le jour. Malgré la joie de la cérémonie de remise des diplômes, la place du Dr Adnan Al-Bursh est restée vide. Il aurait dû être là, parmi ses étudiants, en ce jour si important, mais sa dépouille est toujours retenue. Son absence rendait leur bonheur incomplet. Le sentiment de perte ne pouvait s’effacer tant que son corps, celui d’un martyr, n’avait pas encore été ramené chez lui.

Le Dr Adnan Al-Bursh s’est distingué comme une figure médicale exceptionnelle. Il exerçait en tant que chirurgien orthopédiste spécialiste et chef du service d’orthopédie du complexe médical Al-Shifa. Il était également enseignant à la faculté de médecine de l’Université islamique.

Le Dr Adnan possédait des qualifications médicales de pointe et rares, inégalées dans la bande de Gaza. Ces compétences faisaient de lui l’un des piliers médicaux et universitaires irremplaçables de Gaza.

Au-delà de la médecine

Les ambitions du Dr Adnan allaient bien au-delà de son activité quotidienne. Il nourrissait un rêve bien plus vaste pour Gaza et sa population. Son épouse Yasmin Hamada, se souvient de la vision qui l’a accompagné tout au long de sa vie : « Il rêvait de bâtir un hôpital orthopédique privé et indépendant, le premier du genre dans la bande de Gaza. Il voulait y réunir les chirurgiens les plus qualifiés et le doter des technologies médicales les plus récentes.» Il ne souhaitait pas simplement ériger un bâtiment de plus.Il imaginait un centre médical parfaitement équipé, doté d’une équipe hautement compétente, capable d’épargner aux patients de Gaza l’épreuve d’un voyage à l’étranger pour se faire soigner.Il espérait que cet établissement médical élèverait le niveau de la médecine dans toute la Palestine. (…)

Son épouse se souvenait également de la sensibilité artistique du Dr Adnan. Il aimait jouer du piano, et il le faisait avec beaucoup de talent. C’était une facette qui révélait une autre dimension de sa personnalité chaleureuse et bienveillante.

Après le bombardement de l’hôpital indonésien, il s’est rendu à l’hôpital Al-Awda, dans le nord de Gaza, déterminé à rester aux côtés des blessés. Le 19 décembre 2023, il a été arrêté à l’intérieur même de l’hôpital.

Son cousin, le Dr Munir Al-Bursh a raconté les circonstances dramatiques de son enlèvement : « Le téléphone a sonné. C’était Adnan. Il a dit : « Bonjour Dr Munir. L’armée d’occupation vient de nous relâcher. » » Cette joie fut de courte durée. Peu après, des drones quadricoptères sont revenus et ont commencé à l’appeler par son nom : « Adnan… descends, sinon nous raserons l’hôpital sur la tête de tout le monde. » Le Dr Munir poursuit : « Je lui ai crié : « Ne descends pas ! Fuis vers le toit ! » »

Mais Adnan ne pouvait se résoudre à laisser l’hôpital être détruit alors que des patients s’y trouvaient encore. Dans un ultime acte de sacrifice, il se livra aux autorités pour protéger ceux qui étaient restés à l’intérieur. Son épouse se souvient de leur dernière conversation : « Il m’a appelée et m’a demandé : « Dois-je aller les rejoindre ? » Je lui ai répondu : « Oui, place ta confiance en Dieu. » J’étais convaincue qu’aucune accusation ne pesait sur lui. Il avait passé sa vie entre les livres et les blocs opératoires. Il a confié ses papiers, sa carte d’identité et son passeport à un autre médecin en disant : « Remets-les à ma femme si je ne reviens pas dans les 24 heures, car la situation deviendra alors dangereuse. » »

Convaincue de son innocence, son épouse a immédiatement pris des dispositions pour qu’un avocat des territoires occupés prenne l’affaire en main. Les nouvelles qu’elle a reçues furent accablantes. Le Dr Adnan avait été placé en détention administrative pour une durée de 45 jours, assortie d’une mesure cruelle lui interdisant de recevoir la visite d’un avocat pendant 90 jours. Elle a passé ces nuits à compter les heures et à prier pour que sa détention ne soit pas prolongée, ignorant le piège qui l’attendait.

Le fait que le Dr Adnan ait été pris pour cible ne relevait pas du hasard. Cela s’inscrivait dans une stratégie systématique visant à frapper les piliers de la société gazaouie. Comme l’a expliqué son épouse : « Adnan n’était pas un chirurgien ordinaire. Il incarnait la résilience. Il a refusé de quitter les hôpitaux du nord, même sous le feu des combats. Sa présence apportait espoir et vie aux blessés. Lorsque l’occupant a cherché à détruire tout signe de vie dans le nord, il a arrêté le Dr Adnan. »

Résistance en prison

Dans l’obscurité des cellules, le Dr Adnan a transformé la sienne en un lieu de culture et de solidarité. Il récitait de la poésie arabe et encourageait ses codétenus à faire de l’exercice pour remonter leur moral. Son épouse a rapporté le témoignage saisissant d’un de ses compagnons de captivité : « Adnan a disparu dans les salles d’interrogatoire pendant six heures. Lorsque la porte s’est enfin ouverte, il est revenu avec un sourire noble et moqueur. Nous lui avons demandé : « Que vous ont-ils fait ? » Il a répondu avec l’assurance tranquille d’un maître : « Ils m’interrogeaient sur un cas médical complexe qu’ils n’avaient pas réussi à traiter ; alors, je me suis assis et je leur ai expliqué comment le soigner. »

Un instant, ses geôliers semblèrent oublier qu’ils étaient des bourreaux. Ils devinrent des élèves assis face à un esprit médical brillant. Ils tentèrent de le récompenser pour ses consultations en lui offrant du gâteau et du poisson. Mais il refusa d’accepter quoi que ce soit pour lui seul. « N’apportez rien pour moi seul », leur dit-il. « Apportez quelque chose pour tout le monde dans la section. » Ce faisant, il transforma la cellule en un jour de fête de l’Aïd pour tous ceux qui étaient détenus à ses côtés.

Même en captivité, il remporta une victoire morale sur ses tortionnaires.

Adnan n’est pas mort de mort naturelle.Il est mort en martyr sous la torture.Son épouse, citant l’un de ses collègues témoin des événements ayant conduit à sa mort, a décrit la ruse qui a précédé son transfert à la prison d’Ofer : « Après trois mois passés à la prison d’Al-Jalamah, les interrogateurs ont tenté de briser son moral par un stratagème. L’interrogateur lui a demandé : « Que désirez-vous ? Prenez le téléphone et appelez votre famille. » » Adnan, intelligent et prudent, craignait que l’appel téléphonique ne serve à localiser sa famille ou à la mettre en danger.Il a donc refusé.Au lieu de cela, il a formulé une simple demande humanitaire.Il a sollicité son transfert afin de pouvoir rejoindre son ami de toujours et collègue, le Dr Mohammed Abu Salmiya — directeur du complexe médical Al-Shifa —, qui était détenu dans une autre prison.

L’interrogateur fit semblant d’accepter. Mais cette promesse n’était qu’une cruelle supercherie. Au lieu de réunir le Dr Adnan avec son ami, les autorités le transférèrent à la prison d’Ofer. Là, des gardes l’attendaient pour lui réserver un accueil brutal. Ce fut le début de ses derniers instants. « Ils l’ont enfermé dans une cage en fer exiguë avant de l’emmener dans un couloir de 350 mètres de long. Il avait les mains liées et le cou enchaîné aux jambes, ce qui l’obligeait à rester courbé. Ils l’ont violemment frappé à la tête et dans le dos. » Elle ajouta : « Un garde a appelé un collègue, décrit comme un homme immense et massif, en disant : « Voici Adnan. » Le garde a ensuite tiré sur ses chaînes avec une telle force qu’Adnan est tombé et que sa tête a heurté le sol. Les autres détenus ont entendu le choc si distinctement qu’ils étaient persuadés qu’il était mort. » Le garde a alors fait venir deux détenus et leur a donné cet ordre : « Emmenez-le au quatrième étage et n’appelez pas d’infirmier tant que vous n’êtes pas certains qu’il est mort. »

Moins d’une heure plus tard, le Dr Adnan tombait en martyr, victime d’une hémorragie interne, après quatre mois d’une endurance héroïque dans les prisons de l’occupation. Le Dr Adnan est mort en martyr le 19 avril 2024. Sa famille n’a appris son décès qu’au début du mois de mai. Il laisse derrière lui un héritage de résilience et d’humanité, tandis que sa dépouille reste retenue à l’institut médico-légal d’Abu Kabir et conservée dans ce que l’on appelle les « cimetières des numéros ».

Dans l’obscurité de sa captivité, Adnan avait commencé à imaginer un roman intitulé *Les Pierres de la vallée*. Ce livre devait raconter l’histoire du courage et de la résilience des médecins de Gaza.Il ignorait alors qu’il en deviendrait lui-même le héros. Son épouse a pris un engagement : « J’ai décidé de rassembler tous les récits de ses compagnons et de publier le livre en son nom. Je mènerai ce récit à son terme en hommage à son esprit. » Elle a conclu par un message adressé à leurs six enfants : « Adnan espérait que l’un de ses enfants lui succéderait et hériterait des secrets de l’art de l’orthopédie. Aujourd’hui, je lui dis : tes enfants poursuivront le chemin. En grandissant, ils diront : « Nous sommes les enfants du Guérisseur, le prolongement de cette main qui n’a jamais cessé de donner. » »

Corps confisqué

L’épouse du Dr Adnan s’est rendue à maintes reprises devant les bureaux du Comité international de la Croix-Rouge, saisissant la moindre occasion pour réclamer la restitution du corps de son mari afin de pouvoir le voir une dernière fois. Elle cherchait son visage parmi les corps non identifiés qui étaient restitués, tandis que l’occupant continuait de le redouter, même dans la mort.

Le Dr Adnan n’est pas mort. Il est devenu une « pierre de la vallée » : solide, éternelle et profondément enracinée dans cette terre qu’il est mort en tentant de soigner.

NE PAS LAISSER MOURIR LE DR HUSSAM ABU SAFIYA DE LA MÊME FAÇON !

Aujourd’hui, la tragédie se répète avec l’emprisonnement de son collègue, le Dr Hussam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan, actuellement détenu dans les prisons de l’occupant. L’inquiétude pour la vie du Dr Hussam fait écho à la douleur et à l’angoisse que nous avions ressenties pour le Dr Adnan. Tous deux ont porté le fardeau du nord de Gaza. Tous deux ont refusé d’abandonner les blessés. Tous deux sont restés à leur poste jusqu’au moment de leur arrestation. Alors que l’état de santé du Dr Hussam se dégrade en détention, le monde doit agir. Nous ne pouvons permettre que les événements de la prison d’Ofer se reproduisent. Nous ne pouvons pas perdre un autre héros à cause de la torture, comme ce fut le cas pour le Dr Adnan. »

*Source : CAPJPO-EuroPalestine