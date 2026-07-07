Le Dr Hussam Abu Safiya à son avocat : « C’est la dernière fois que tu me voies… Ils m’ont amené ici pour me tuer. »

Revue de presse : ISM-France (5 juillet 2026)*

Médecins pour les droits de l’homme – Israël, 5 juillet 2026.- Des rapports récents suscitent de vives inquiétudes concernant le Dr Abu Safiya et les autres professionnels de santé de Gaza détenus dans des établissements israéliens.

L’organisation PHRI (Physicians for Human Rights Israel) exige le transfert immédiat du Dr Abu Safiya hors du centre de détention souterrain de Rakefet ainsi qu’une évaluation urgente de son état de santé par un organisme indépendant, avant qu’il ne soit trop tard.

Me Nasser Odeh, qui a rendu visite au Dr Abu Safiya jeudi dernier, a constaté un état de santé mettant sa vie en péril. Le Dr Abu Safiya a rapporté subir, depuis deux semaines — et plus particulièrement depuis son transfert à Rakefet —, des violences et des coups quotidiens.

[« C’est la dernière fois que tu me voies », a-t-il dit à son avocat. « Ils m’ont amené ici pour me tuer. Je ne me vois pas survivre. C’est la fin. » (paroles rapportées par Quds News Network)]

Il a également fait état d’une intensification marquée des agressions à son encontre depuis l’ouverture, le mois dernier, de la procédure judiciaire relative à sa libération. Selon le Dr Abu Safiya, à la suite d’une audience d’appel devant la Cour suprême israélienne, quatre ou cinq agents sont entrés dans sa cellule et l’ont frappé sur tout le corps à coups de marteau et de matraque. Il a précisé que de telles violences sont depuis devenues monnaie courante, lui faisant perdre connaissance à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée.

Son avocat a indiqué que le Dr Abu Safiya s’était présenté à leur dernière entrevue les mains et les pieds entravés, escorté par des gardes masqués. Il a relevé des ecchymoses récentes sur tout le corps du médecin — notamment au niveau de la tête, du contour des yeux, des oreilles et du cou —, des blessures si graves qu’il peinait à le reconnaître.

[Un des fils de Abu Safiya lance un appel déchirant à la libération de son père.]

Durant l’entretien, le Dr Abu Safiya éprouvait des difficultés à respirer et à parler ; il semblait extrêmement affaibli et peinait à rester assis sans basculer. À plusieurs reprises, il a basculé en arrière, laissant craindre une perte de connaissance imminente. Selon son avocat, il paraissait terrifié et en grande détresse, craignant de s’exprimer librement par peur de nouvelles représailles.

Le Dr Abu Safiya et au moins treize autres médecins palestiniens de Gaza sont détenus par Israël depuis plus de 18 mois, sans inculpation ni procès. PHRI réclame leur libération immédiate. Les pratiques de torture infligées par Israël aux Palestiniens dans ses prisons ont déjà causé au moins 104 décès depuis octobre 2023. Nous appelons à une intervention urgente avant qu’il ne soit trop tard.

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Physicians for human rights Israel / Traduction MR

Dans un article du 10 mai 2026 intitulé « Libérez les 14 médecins de Gaza », Médecins pour les droits de l’homme-Israël signale que 14 médecins de Gaza sont séquestrés par l’Etat colonial.