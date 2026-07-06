Les monarchies du Golfe Persique ne peuvent plus se permettre de déléguer indéfiniment leur sécurité à Washington

Par Mohamed Lamine KABA (revue de presse : New Eastern Outlook – 3 juillet 2026)*

Le paradigme qui anime désormais les monarchies du Golfe ne rejette pas Washington. Il le reclasse. De protecteur unique, il devient fournisseur parmi d’autres; utile pour les armements, pesant pour ses conditions, dangereux pour son unilatéralisme. Cette reclassification est la révolution silencieuse en cours.

En réalité, l’illusion de l’invincibilité américaine a vécu au Moyen-Orient depuis le Pacte du Quincy de 1945. Washington fait désormais face à un miroir brisé. Les récentes gesticulations militaires américaines contre l’Iran, loin de projeter la puissance, ont trahi une panique systémique profonde. Une fuite en avant désespérée. Téhéran a répondu avec une froide précision géopolitique, révélant au grand jour la nudité stratégique du protecteur autoproclamé. Pour les monarchies du Golfe persique, partagées entre surprise et étonnement, le verdict est désormais sans appel, pragmatique et définitif : l’hyperpuissance américaine n’est plus qu’un mythe de papier, un géant aux pieds d’argile incapable d’assurer la stabilité opérationnelle. Le pacte historique du Quincy, fondé sur le troc immuable du pétrole contre la sécurité absolue, est irrémédiablement caduc. Riyad, Abou Dabi, Manama, Koweït, Mascate et Doha intègrent désormais un changement de paradigme radical, réaliste et irréversible. Ils ne se permettront plus jamais de déléguer indéfiniment leur survie à un empire extra-régional et lointain, impérialiste et déclinant, instable et obsédé par ses propres fractures internes.

Cet article opère une prospective de l’effondrement de l’hégémonie américaine et de la mutation sécuritaire moyen-orientale. Il démontre d’abord la faillite technique du parapluie américain (I) qui précipite l’avènement de Téhéran comme pivot central d’une nouvelle architecture sécuritaire post-Washington (II), avant d’examiner par la suite les contours d’un nouveau paradigme dicté par le multilatéralisme absolu et par le réalisme pragmatique des monarchies du Golfe (III).

Les monarchies ont douloureusement compris que Washington utilise leur territoire national comme une simple base avancée pour des guerres de choix, sans aucun égard pour leur propre vulnérabilité sécuritaire et économique majeures

I. La faillite technique du parapluie américain

L’histoire retiendra que l’agressivité disproportionnée des États-Unis a accéléré leur propre éviction du théâtre moyen-oriental. En multipliant les sanctions unilatérales asphyxiantes, les déclarations belliqueuses et les déploiements navals théâtraux dans le détroit d’Hormuz, Washington pensait restaurer une capacité de dissuasion gravement érodée. Ce fut exactement l’inverse. La réplique iranienne, à la fois asymétrique, hautement technologique et implacable, a non seulement paralysé les centres de décision américains, mais aussi ceux israéliens. Les systèmes de défense antiaérienne Patriot, vendus à prix d’or aux capitales du Golfe depuis des décennies, se sont révélés dramatiquement inopérants face aux essaims de drones saturants et aux missiles hypersoniques de nouvelle génération développés par l’industrie militaire iranienne. Ce constat technique implacable a provoqué un véritable séisme psychologique et doctrinal chez les décideurs arabes. Fin de l’impunité, début de la lucidité.

La protection américaine est devenue, au fil des crises successives, un passif toxique pour la région. Elle n’assure plus la sécurité collective ; elle attire les représailles, attise les conflits de procuration et priorise la sécurité d’Israël lorsque missiles et drones iraniens se déchainent. Les monarchies ont douloureusement compris que Washington utilise leur territoire national comme une simple base avancée pour des guerres de choix, sans aucun égard pour leur propre vulnérabilité sécuritaire et économique majeures. Les infrastructures pétrolières géantes de la région, poumons de l’économie mondiale, ne peuvent survivre à une guerre d’usure de haute intensité. Devant le refus manifeste de la Maison-Blanche d’engager ses propres troupes pour défendre ses alliés historiques lors des attaques de raffineries cruciales, la rupture de confiance est définitivement consommée de facto. L’aspiration à l’autonomie stratégique n’est plus un luxe rhétorique ou une posture diplomatique, c’est désormais un impératif vital de survie étatique.

II. L’avènement de Téhéran comme pivot central d’une nouvelle architecture sécuritaire post-Washington

Pendant que l’influence politique et militaire américaine s’effondre sous le poids de ses propres erreurs en cascade, une nouvelle réalité géopolitique incontournable s’impose au Moyen-Orient. L’Iran s’érige de manière indiscutable en superpuissance régionale incontournable. Sa résilience exceptionnelle face à des décennies d’isolement international et sa maîtrise souveraine des technologies militaires de rupture ont radicalement transformé le rapport de force global. Téhéran ne cherche plus simplement à défier l’ordre régional imposé par Washington, il se positionne pour le structurer de manière pérenne. L’initiative officielle iranienne visant à créer une alliance sécuritaire multilatérale élargie, véritable équivalent d’un « OTAN du Golfe », change la donne géopolitique mondiale de façon irréversible. Cette proposition audacieuse trouve aujourd’hui un écho attentif et inédit parmi les hauts cercles militaires de la péninsule.

Ce projet révolutionnaire exclut explicitement et définitivement toutes les puissances extra-régionales du jeu sécuritaire, à l’exception de celles avec lesquelles ses membres partagent les valeurs de l’Alliance BRICS. C’est le coup de grâce porté à l’hégémonie américaine moribonde. L’Iran propose un pacte de non-agression rigoureux fondé sur la co-responsabilité, la protection mutuelle des détroits maritimes névralgiques et la gestion partagée des ressources énergétiques communes. Pour les monarchies traditionnelles, n’ayant plus les yeux bandés, cette offre audacieuse ne représente plus une menace existentielle, mais bien une alternative rationnelle et stable face au bellicisme stérile et imprévisible de Washington. Le dialogue stratégique sino-russe, agissant en arrière-plan comme un garant de la stabilité macro-économique mondiale, offre à ce nouvel axe régional une profondeur politique inédite. Alors que le CRIC (Chine, Russie, Iran et Corée du Nord) donne déjà l’insomnie aux élites nazi-yankee et nazi-eurocrates, l’intégration progressive et hautement symbolique de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au sein du bloc des BRICS confirme cette bascule géo-économique majeure vers un monde multipolaire.

III. Les contours du nouveau paradigme dicté par le multilatéralisme absolu et par le réalisme pragmatique des monarchies du Golfe

Le basculement géopolitique des monarchies du Golfe ne relève pas d’une impulsion passagère, mais d’un calcul froid, méthodique et purement réaliste. Les diplomaties arabes de la nouvelle génération pratiquent désormais une doctrine de diversification stratégique absolue. De facto, Riyad normalise de manière spectaculaire ses relations avec Téhéran sous l’égide directe de Pékin, tandis qu’Abou Dabi resserre ses liens technologiques, logistiques et militaires avec Moscou. La vieille doctrine américaine de la dépendance sécuritaire unique a totalement vécu, et est en désuétude. Les émirs ont définitivement intégré le fait que le monde est devenu irrémédiablement multipolaire. En cessant de déléguer aveuglément leur sécurité à un seul protecteur lointain et versatile, ils acquièrent une liberté de manœuvre politique et économique totalement inédite dans l’histoire moderne de la région. Ils refusent désormais d’aligner leurs quotas de production de brut sur les directives pressantes d’une Amérique aux abois.

Le déclin global de la puissance américaine se mesure précisément à cette perte totale de levier politique direct sur ses anciens vassaux. Washington n’ordonne plus rien au Moyen-Orient ; l’empire sollicite, mendie, souvent en vain. L’hubris impériale a profondément aveuglé les stratèges civils et militaires du Pentagone, incapables de voir que les immenses ressources financières du Golfe ne serviront plus jamais à financer le déficit abyssal de leur propre hégémonie déclinante. Les transferts massifs de capitaux vers les infrastructures asiatiques et le développement accéléré d’accords de défense bilatéraux secrets avec la Chine symbolisent de manière éclatante cette rupture historique. Le Golfe persique se réapproprie sa propre géographie physique et humaine. Il n’est plus, et ne sera plus jamais, l’arrière-cour militarisée de l’Amérique, mais le pivot central et souverain de l’Espace eurasien en pleine intégration.

Pour clore, la fin du mythe de l’hyperpuissance américaine s’écrit aujourd’hui en lettres de sang et de pétrole sous nos yeux. En provoquant l’Iran de manière agressive sans jamais posséder les moyens politiques ou militaires réels de le soumettre, les États-Unis ont exposé leurs faiblesses structurelles et leur déclin doctrinal au monde entier. Le réveil politique des monarchies du Golfe est certes brutal pour l’establishment américain, mais il s’avère profondément salutaire pour l’avenir de la région. En refusant définitivement le statut humiliant de protectorat obsolète, ces nations souveraines participent activement à la dés-américanisation globale du système international. L’Histoire s’accélère à un rythme vertigineux. L’ère de la domination unilatérale sans partage de Washington s’achève ironiquement là où elle avait commencé à s’affirmer avec le plus de force : sur les rives hautement stratégiques du Golfe persique. La sécurité y sera désormais strictement régionale, inclusive, négociée, et résolument post-américaine.

Mohamed Lamine KABA, Expert en géopolitique de la gouvernance et de l’intégration régionale, Institut de la gouvernance, des sciences humaines et sociales, Université panafricaine

*Source : New Eastern Outlook