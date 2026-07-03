DÉCRYPTAGE – Bagdad sous tension : La corruption devient une affaire d’État

Par Giuseppe Gagliano (revue de presse : le diplomate.média – 2 juillet 2026)*

La zone du pouvoir verrouillée par les chars

Lorsque les chars entrent dans la zone fortifiée de Bagdad, lorsque les hélicoptères survolent les palais du gouvernement et lorsque des députés et d’anciens responsables finissent menottés, cela signifie que la crise n’est plus seulement judiciaire. Elle est politique. Elle est économique. Elle est stratégique.

L’Irak revient ainsi au centre d’une partie décisive : se libérer, au moins en partie, d’un système de pouvoir construit sur l’entrelacement des partis, des rentes pétrolières, d’une bureaucratie corrompue, des milices, des clientèles et des influences étrangères. L’opération ordonnée par le Premier ministre Ali Al-Zaidi contre des figures politiques accusées de corruption dans la zone la plus sensible de la capitale ne peut pas être lue comme une enquête ordinaire. C’est un coup porté au cœur du mécanisme qui paralyse depuis des années l’État irakien.

Sept arrestations, cinq parlementaires privés de leur immunité, des noms liés à la faction de l’ancien Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani, proche des partis chiites soutenus par l’Iran : le message est très clair. Bagdad veut démontrer qu’elle peut frapper jusque dans les sanctuaires du pouvoir.

Corruption, pétrole et État paralysé

La corruption en Irak n’est pas un défaut administratif. C’est un système de gouvernement. Elle a dévoré les hôpitaux, les routes, les centrales électriques, les écoles, les services publics. Elle a transformé la richesse pétrolière en rente pour quelques-uns et en frustration pour beaucoup. Elle a empêché la naissance d’une économie réelle, autonome, capable de produire du travail au-delà des hydrocarbures.

C’est pourquoi les arrestations dans la zone fortifiée de Bagdad ont une valeur économique immédiate. Le gouvernement veut envoyer un signal aux Irakiens, mais aussi aux investisseurs étrangers : l’État existe, il peut intervenir, il peut protéger les contrats, les capitaux et les infrastructures.

L’objectif est évident. L’Irak sait qu’il ne peut pas vivre éternellement suspendu entre pétrole, crises électriques, salaires publics et instabilité politique. Il a besoin d’investissements dans l’industrie, l’agriculture, la logistique, les réseaux énergétiques, les petites et moyennes entreprises. Mais aucun capital sérieux n’arrive dans un pays où chaque autorisation devient un pot-de-vin, chaque marché public un partage de butin, chaque ministère un fief.

La lutte contre la corruption n’est donc pas du moralisme. C’est une politique industrielle. C’est la condition minimale pour transformer la rente pétrolière en développement.

Le message adressé aux réseaux pro-iraniens

Il y a ensuite le niveau géopolitique, peut-être le plus important. Les arrestations frappent des milieux considérés comme proches de l’orbite iranienne au moment même où toute la région est traversée par des tensions très fortes. L’Iran est accusé d’exercer une pression militaire et de recourir à des drones dans le Golfe ; Bagdad, dans le même temps, frappe des réseaux internes qui pourraient devenir des instruments de conditionnement.

L’Irak est depuis des années un pays formellement souverain mais traversé par des pouvoirs concurrents : gouvernement central, partis chiites, milices, influence iranienne, présence américaine, intérêts turcs, ambitions kurdes, pression du Golfe. Celui qui contrôle Bagdad ne contrôle pas automatiquement l’Irak. Et celui qui contrôle une partie de l’État peut bloquer tout le reste.

L’opération d’Al-Zaidi semble vouloir réduire précisément ces centres de veto. Il ne suffit pas de gouverner : il faut empêcher que certains secteurs de l’appareil public répondent à des agendas extérieurs ou à des clans politiques internes. En ce sens, la corruption n’est pas seulement un vol d’argent public. C’est une forme de pénétration stratégique.

Évaluation militaire : sécurité intérieure et prévention du chaos

La présence de chars et d’hélicoptères indique que le gouvernement redoutait des réactions armées ou des tentatives de protection des personnes arrêtées. En Irak, la distinction entre politique et force militaire est souvent fragile. Derrière un député peut se trouver une milice. Derrière un parti peut se trouver un appareil armé. Derrière un fonctionnaire peut se trouver un réseau transnational.

Verrouiller la zone du pouvoir signifie prévenir l’effet domino : manifestations, assauts, fuite des personnes visées, mobilisation d’hommes armés, sabotages administratifs. C’est un choix risqué, car il montre à la fois la force et la fragilité. Un État véritablement solide n’a pas besoin de chars pour arrêter des responsables politiques corrompus. Mais un État infiltré, divisé et menacé doit utiliser la force pour réaffirmer son autorité.

Le point militaire est le suivant : Bagdad cherche à empêcher que la crise intérieure ne devienne un front de déstabilisation régionale.

Scénarios économiques : trois possibilités

Le premier scénario est positif. Les arrestations ouvrent une période d’assainissement institutionnel, les investisseurs recommencent à regarder l’Irak, une partie de la rente pétrolière est orientée vers les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et les entreprises. Ce serait la voie de la normalisation.

Le deuxième scénario est celui du compromis. Le gouvernement frappe certains groupes, mais s’arrête devant les pouvoirs les plus forts. La corruption change de visage, se réorganise, sacrifie quelques figures secondaires et conserve le système. C’est le scénario le plus probable dans les pays où la rente est trop vaste pour ne pas engendrer des prédateurs.

Le troisième scénario est celui de l’affrontement. Les réseaux touchés réagissent, les milices se mobilisent, l’Iran accroît la pression, les États-Unis renforcent leur soutien au gouvernement, et l’Irak redevient un terrain de confrontation entre puissances.

Géoéconomie du pétrole et des dépendances

L’Irak possède du pétrole, mais il ne dispose pas encore d’un État capable de le transformer pleinement en puissance nationale. C’est sa tragédie. La richesse énergétique, au lieu de consolider les institutions, a souvent alimenté les factions, la corruption et la dépendance.

Celui qui contrôle les marchés publics, les ministères, les exportations, les contrats énergétiques et les infrastructures contrôle bien plus que l’argent. Il contrôle la politique étrangère du pays. Voilà pourquoi la lutte contre la corruption irakienne intéresse Washington, Téhéran, Ankara, Riyad et Pékin. Ce n’est pas une question locale. C’est une question de corridors énergétiques, de routes pétrolières, d’investissements, de sanctions, d’influence sur les élites et d’accès au Golfe.

Si Bagdad parvenait réellement à réduire l’influence des réseaux corrompus et paraétatiques, elle pourrait devenir un pivot économique plus autonome entre le Golfe, le Levant, l’Iran et la Turquie. Si elle échouait, elle resterait un géant pétrolier aux pieds d’argile.

Bagdad tente de se reprendre elle-même

La signification politique de l’opération est donc nette : l’État irakien tente de revenir au centre. Il le fait avec des instruments durs, dans un contexte fragile, contre des adversaires internes qui pourraient bénéficier de protections extérieures.

Mais la question reste ouverte. S’agit-il du début d’une véritable refondation ou d’une bataille entre factions déguisée en moralisation ? La réponse arrivera bientôt. Si les arrestations sont suivies de véritables procès, du recouvrement des capitaux, de réformes administratives et d’investissements productifs, alors Bagdad aura accompli un pas historique. Si, au contraire, tout se termine par un règlement de comptes sélectif, l’Irak n’aura fait que changer les noms de ses maîtres.

Pour l’instant, une chose est certaine : dans la capitale irakienne, la corruption n’est plus seulement un problème judiciaire. Elle est devenue le champ de bataille sur lequel se décide qui commande réellement dans l’État.

Giuseppe Gagliano est Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)

*Source : le diplomate.média