La fin du parapluie américain : Ormuz et la réorganisation du Golfe

Par Jules Kaizen (revue de presse : Georisk Watch – 19 août 2026)*

Les Émirats arabes unis ont déjà versé plus de 3 milliards de dollars à l’Iran. Un allié historique des États-Unis paie l’ennemi pour sa propre sécurité.

Cette phrase, à elle seule, résume le basculement.

Le parapluie américain ne protège plus. Il est troué. Les alliés restent dessous par habitude et par dépendance. Mais la pluie passe. Alors ils se fabriquent leurs propres abris — sans le dire trop fort. Israël, lui, reste sous le parapluie le plus troué de tous. Et commence à le comprendre.

Ormuz, le détroit que Washington ne contrôle plus

Le détroit d’Ormuz est en train de se fermer. Le trafic maritime s’est effondré : plus de 130 navires par jour, à une quinzaine. Le coût des assurances a été multiplié par quarante, passant de 0,25 % à 10 % de la valeur des cargaisons. Les exportations de pétrole du Golfe reculent d’environ 64 %.

L’Iran fixe les conditions : retrait américain, levée du blocus, fin des guerres de Gaza et du Liban.

Washington menace. Trump déclare qu’il « déclarera le détroit territoire américain ». Téhéran répond que le détroit restera iranien.

L’Iran contrôle le détroit. Les États-Unis le constatent. Le monde le voit.

Les ÉAU paient l’Iran

Le fait est documenté par Iran International. Les Émirats arabes unis ont déjà livré plus de 3 milliards de dollars à l’Iran. Selon plusieurs sources régionales, le total pourrait atteindre 10 à 20 milliards de dollars. Le montant exact reste incertain.

En échange : l’arrêt des frappes de missiles et de drones iraniens sur le sol émirati. La dernière frappe directe remonte au 4 mai, contre le port de Fujaïrah.

Officiellement, Abou Dhabi dément. Mais les fuites persistent. Et un signe concret ne trompe pas : les Émirats brûlent désormais du gaz qu’ils exportaient autrefois.

Quand un allié historique paie l’adversaire pour sa sécurité, c’est que le garant ne garantit plus rien.

L’Accord de La Mecque — une alliance sans Washington

Le 7 août 2026, un Joint Defence Agreement a été signé. Middle East Eye le confirme. Trois membres fondateurs : la Turquie, le Pakistan, l’Arabie saoudite.

La répartition est simple. Ankara apporte l’armée et l’industrie de défense. Islamabad apporte la dissuasion nucléaire. Riyad apporte le financement.

L’accord a surpris les services de renseignement émiratis et israéliens. Ils ne l’ont découvert que deux semaines avant sa signature.

Dr Ahmed Altuwaijri, ancien membre du Conseil de la Choura saoudien, résume l’esprit du texte :

« Le Mecca Defence Agreement arrive à un moment crucial. Tout le monde a perdu confiance en Trump. Cet accord sert les intérêts de toute la région, pas seulement de ces trois pays. »

Ce n’est pas une alliance contre Washington. C’est une alliance sans Washington. La nuance est tout.

Le retrait américain

Pendant ce temps, les États-Unis se retirent.

Le retrait complet des troupes américaines d’Irak est acté pour le 30 septembre. C’est la fin d’une présence militaire commencée en 2003.

Washington envisage aussi de réduire ses troupes en Europe. Un questionnaire de « loyauté » a été envoyé aux alliés de l’OTAN.

Les États-Unis se retirent, et s’étonnent que leurs alliés cherchent des alternatives.

Israël, grand perdant de la recomposition

La réorganisation du Golfe ne se fait pas seulement sans Washington. Elle se fait aussi contre la centralité d’Israël.

Les faits, rapportés par Middle East Eye le 17 août, sont nets.

L’alliance entre les Émirats et Israël, née des Accords d’Abraham, est « testée par le feu ». Israël a déployé à Abu Dhabi ses systèmes les plus avancés — Iron Dome, Iron Beam, Spectro — sous commandement israélien direct. Un engagement sans précédent.

Le projet israélo-émirati visait une alliance allant de l’Inde à la Méditerranée orientale, placée sous clé militaire à Tel-Aviv une fois les adversaires réduits. L’Accord de La Mecque est un contrepoids direct à ce projet. Sinon son ennemi déclaré.

Son premier effet est déjà là : accentuer la rivalité entre Riyad et Abu Dhabi, et fragiliser l’axe ÉAU-Israël.

Les renseignements israéliens ont été pris par surprise. Le signe d’un isolement croissant.

L’influence d’Israël diminue-t-elle ? Oui. Son alliance clé avec les Émirats est fragilisée, et la recomposition régionale se construit contre son projet d’hégémonie.

Peut-elle continuer sa politique d’expansion ? De plus en plus difficilement. Les trois guerres lancées — Gaza, Liban, Iran — sont gelées. Le parapluie américain qui les rendait possibles se rétracte.

Comment les pays du Golfe voient-ils Israël ? Pour une partie croissante des élites saoudiennes, ce n’est plus un partenaire acceptable. C’est un problème grandissant à traiter. L’Accord de La Mecque est la réponse.

Israël a bâti sa sécurité sur un parapluie américain qui se replie, et sur un allié émirati qui paie désormais l’Iran. La forteresse n’a pas bougé. Le sol sous elle, si.

Un nouvel ordre régional émerge

Le Golfe ne se contente pas de constater le retrait américain. Il organise la suite.

La Russie propose une liaison ferroviaire directe vers l’Inde via l’Iran : le corridor caspien.

La Chine, de son côté, stabilise le marché pétrolier. Elle a réduit de 44 % ses importations maritimes de brut pendant la guerre, tout en puisant dans des réserves stratégiques estimées à 1,3 à 1,4 milliard de barils. Elle absorbe le choc. Et elle fixe les règles.

Le mécontentement des alliés du Golfe envers Trump grandit. Mais ils restent dépendants des armements et du renseignement américains. La rupture n’est pas à l’ordre du jour. La diversification, oui.

Le parapluie troué

Le Golfe se réorganise. Sans les États-Unis. Et avec Israël relégué au rang d’acteur contesté, non plus de clé de voûte.

Les alliés ne rompent pas. Ils diversifient, ils paient, ils construisent à côté. Chacun tient son parapluie d’une main, et cherche un abri de l’autre.

Le parapluie américain est troué. Personne, à Washington, ne semble capable de le réparer. Et personne, dans le Golfe, ne semble prêt à attendre qu’il le soit.

Le Golfe est en train de se réorganiser. Sans les États-Unis. Et personne, à Washington, ne semble capable de l’arrêter.

Sources

UAE paid Iran $3B, agreed to release $10B more to halt attacks — Iran International, 12 juin 2026 — https://www.iranintl.com/en/202606128540 Why the Mecca Agreement has given the UAE-Israel alliance the jitters — Middle East Eye, 17 août 2026 — https://www.middleeasteye.net/opinion/why-mecca-agreement-has-given-UAE-Israel-alliance-the-jitters The New Oil Paradigm: China’s as Market Stabilizer and Distorter — China US Focus, 24 juil. 2026 — https://www.chinausfocus.com/finance-economy/the-new-oil-paradigm-chinas-as-market-stabilizer-and-distorter Saudi Arabia has blocked Egypt’s accession to the « Muslim NATO » — EADaily — https://eadaily.com/en/news/2026/08/13/saudi-arabia-has-blocked-egypts-accession-to-the-muslim-nato Persian Gulf Allies Grow Frustrated with Trump — Political Wire — https://politicalwire.com/2026/08/15/persian-gulf-allies-grow-frustrated-with-trump/ Russia plans direct rail route to India via Iran — Business Today — https://www.businesstoday.in/latest/trends/photo/russia-plans-direct-rail-route-to-india-via-iran-afghanistan-and-pakistan-heres-what-it-means-548364-2026-08-10

*Source: georiskwatch