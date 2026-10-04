Guerre des détroits, opération terrestre américaine & pari saoudien au Yémen

Par IntelSky (revue de presse : Spirit of free speech - 3 octobre 2026)*

Les rumeurs d’une invasion terrestre s’amplifient à Washington, tandis que Riyad se prépare à un pari risqué impliquant 100 000 soldats : l’enfer au quartier général d’Aden et une course pour sauver les marchés de l’énergie. — Talal Nahle.

Le contexte stratégique et géopolitique général

Alors que la confrontation entre dans son 217e jour (le 108e depuis la chute du protocole d’accord), le contexte militaire régional revient aux plus hauts niveaux d’alerte et de mobilisation massive, dans un scénario qui rappelle les importantes opérations de renforcement et de déploiement qui ont précédé le déclenchement de la guerre en janvier et février derniers. Washington envoie davantage d’unités navales et aériennes pour renforcer ses effectifs, portant sa présence à trois groupes aéronavals et deux groupes de débarquement amphibies appuyés par des milliers de Marines, alors que des fuites des services du renseignement indiquent que le président américain Donald Trump songe sérieusement à lancer des opérations terrestres contre l’Iran après les élections de mi-mandat de novembre.

Le théâtre yéménite, quant à lui, s’achemine vers une explosion de violence sans précédent. Alors qu’Ansar Allah a renforcé le siège de la ville de Taïz et pilonné le quartier général de la coalition à Aden avec une frappe de missiles dévastatrice, des informations révèlent que Riyad se prépare à une offensive terrestre massive avec 100 000 soldats pour reprendre la côte ouest et le détroit de Bab el-Mandeb, en l’absence de couverture militaire américaine directe sur le terrain. Ces événements coïncident avec l’embrasement des tensions sur le front du détroit d’Ormuz et la chasse aux pétroliers, poussant le G7 et l’Agence internationale de l’énergie à prendre une mesure d’urgence désespérée en sortant 100 millions de barils de pétrole pour amortir le choc pétrolier et la paralysie des chaînes d’approvisionnement mondiales.

1. Reconstitution du “pouvoir de frappe” et du pont aérien de 60 avions-cargos (OSINT militaire)

Le rythme des opérations logistiques des forces américaines s’est accéléré grâce à des déploiements préludes à une vague de combats plus étendue, consolidant ainsi les lignes de déploiement opérationnel :

Force navale et débarquement amphibie : le porte-avions USS Theodore Roosevelt (CVN-71) poursuit sa route après avoir quitté San Diego aux côtés de son groupe de frappe, parallèlement au suivi par satellite du navire d’assaut amphibie USS Makin Island (LHD-8), qui doit rejoindre le renforcement des effectifs en mer d’Oman aux côtés de l’USS George Washington, de l’USS George H.W. Bush et du groupe amphibie de l’USS Boxer. L’arrivée de ces formations portera la présence américaine à trois porte-avions et deux groupes de débarquement amphibies comprenant environ 10 000 Marines et marins, offrant ainsi au CENTCOM de nombreuses options de manœuvres offensives.

Renforcement du transport aérien tactique : des plateformes de suivi ont enregistré l’atterrissage d’au moins 60 avions-cargos militaires américains (C-17 Globemaster et C-130T) sur des bases stratégiques réparties en Jordanie, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis ces dernières 72 heures seulement. Ce transport aérien a permis d’acheminer du matériel, des pièces de rechange et des munitions spécialisées, parallèlement au déploiement de deux batteries supplémentaires de missiles Patriot destinées à protéger les installations pétrolières et gazières d’Arabie saoudite et du Qatar contre d’éventuelles frappes de représailles.

Déploiement de bombardiers stratégiques au Royaume-Uni : la base RAF Fairford a été le théâtre d’un déploiement opérationnel de la flotte de bombardiers lourds B-1B Lancer. Un B-1B de la 28e escadre de bombardement, portant l’indicatif BANYA 11 (numéro de queue 86-0139), est reparti vers les États-Unis, remplacé par un B-1B portant l’indicatif TINO 40 (numéro de queue 86-0111, surnommé “Let’s Roll”) . Les données de surveillance sur le terrain indiquent le déploiement d’au moins 11 bombardiers stratégiques B-1B issus des 28e et 7e escadrons de bombardement sur la base britannique, en état d’alerte maximale pour lancer des frappes de missiles précises et à longue portée.

Fuites concernant une “opération terrestre” : des informations citant des responsables américains indiquent que Trump étudie la possibilité d’envoyer des troupes au sol sur le théâtre d’opérations iranien après les élections de mi-mandat (3 novembre), partant du principe de n’avoir plus rien à perdre sur le plan politique. Cette mesure est une initiative de l’armée qui cherche à se préparer aux opérations en déployant des navires de débarquement et des unités de reconnaissance de pointe.

2. Le “séisme” yéménite — massacre du quartier général d’Aden et plan de déploiement de 100 000 soldats

Frapper le QG de la coalition à Aden : les forces armées yéménites ont mené une frappe aérienne et balistique coordonnée, utilisant des dizaines de missiles balistiques et de drones, visant directement le quartier général de la coalition dans la capitale provisoire, Aden. La frappe a réussi à pénétrer le bouclier défensif autour de ce complexe, faisant un grand nombre de morts et de blessés, ainsi que des dizaines de disparus parmi les officiers de la coalition et les forces de soutien, paralysant ainsi gravement la logistique du commandement sur le terrain et la gestion des théâtres d’opérations conjoints.

Renforcement du siège de Taïz et coupure de l’artère d’Aden : les forces de Sanaa ont réalisé une avancée stratégique décisive en renforçant le siège total de la ville de Taïz. Tous les points d’accès et axes menant à la ville ont été pris, notamment en coupant la principale voie d’approvisionnement reliant Taïz à Aden et en sécurisant la zone d’Al-Turba après l’effondrement de la brigade de protection affiliée au gouvernement officiel. La deuxième plus grande ville du Yémen se trouve ainsi au bord d’une défaite militaire totale.

Le pari de l’offensive terrestre saoudienne : Reuters a révélé l’existence d’un plan militaire d’urgence actuellement étudié par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, prévoyant de lancer une opération terrestre de grande envergure menée par 100 000 soldats des forces gouvernementales yéménites, avec un soutien aérien saoudien intense, l’appui des services du renseignement américains et la défense aérienne pakistanaise. Ce plan a pour but de reprendre le détroit de Bab el-Mandeb, soit par une offensive côtière soutenue, soit en ouvrant simultanément des combats sur plusieurs axes englobant les fronts de Marib, Al Bayda, Al Jawf et Taïz, pour tenter de se dégager de l’impasse diplomatique et d’imposer une nouvelle réalité avant que l’encerclement par les Houthis ne s’achève.

Mystérieuses livraisons de fret britanniques : un nouveau vol d’un avion-cargo militaire britannique A400M a été repéré alors qu’il atterrissait à la base aérienne du roi Fahd à Taïf (le quatrième vol en dix jours), à un rythme sans précédent qui soulève de sérieuses questions quant à la nature des munitions tactiques ou des composants électroniques transportés pour soutenir les chasseurs « Typhoon » opérant contre des cibles yéménites.

3. La guerre des détroits et le déclin énergétique mondial

L’holocauste maritime à Ormuz et Oman : la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) continue d’exercer un contrôle absolu sur le détroit d’Ormuz. Un nouveau pétrolier a été touché par un projectile non identifié alors qu’il tentait de sortir du détroit, provoquant un incendie et une coupure de courant à bord. Dans le même temps, des bateaux et missiles du CGRI ont frappé un autre navire commercial en infraction à 4 milles marins à l’est des côtes d’Oman. Ce qui porte à 7 le nombre de pétroliers visés en seulement trois jours, avec un rythme d’attaques hebdomadaire avoisinant les 30 drones et 10 missiles navals, selon les estimations du Pentagone.

Les calculs de Rezaee et la “réalité des missiles” : le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaee, a répondu avec fermeté aux déclarations de Trump, affirmant que le président américain

“peut gagner tous les jours dans son imagination, mais la réalité est celle que dessine l’Iran avec son peuple, ses soldats et ses missiles”.

Ces propos ont été accompagnés d’une confirmation du commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), selon laquelle Téhéran exerce un contrôle strict sur le détroit et que ses adversaires n’osent pas s’en approcher directement.

Progrès majeur dans le ciblage d’objectifs mobiles : le conseiller du commandant de la Force aérospatiale du CGRI, le général de brigade Ali Balali, a révélé une avancée technique majeure consistant à tester et à développer la capacité de frapper des cibles navales en mouvement à l’aide de missiles balistiques longue portée (il faisait référence aux missiles Qasem Soleimani et Khalij Fars, d’une portée pouvant atteindre 1 200 km et équipés d’un autodirecteur électro-optique). Cette technologie vient renforcer encore davantage la capacité à maintenir les navires de guerre occidentaux hors des eaux du Golfe et de la mer d’Oman.

Plan d’urgence international (100 millions de barils) : afin de contenir la hausse des prix et d’éviter une crise du gazole paralysante en Europe et aux États-Unis, le G7, en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a annoncé une mise sur le marché coordonnée de 100 millions de barils provenant des réserves stratégiques, étalée sur quatre mois. Ce plan prévoit notamment une injection précoce et massive de dérivés du diesel au cours des 20 premiers jours pour soutenir les marchés en difficulté jusqu’à ce que l’évolution de la situation militaire se précise.

Conclusion et évolutions potentielles

La situation sur le terrain au 3 octobre prouve que la dynamique du conflit ne peut plus être maîtrisée grâce aux pressions économiques ou à de simples déclarations d’apaisement :

La course vers novembre : l’administration américaine cherche à consolider les différentes composantes de sa puissance de feu massive, en massant des escadrons de bombardiers, des porte-avions et des groupes de Marines avant la date butoir des élections de mi-mandat, tout en protégeant ses alliés avec de nouveaux systèmes de défense aérienne pour dissuader toute riposte iranienne.

Le risque d’une hécatombe terrestre : le pari saoudien de livrer une bataille terrestre avec 100 000 soldats sur la côte yéménite, dans le contexte du siège de Taïz et de la destruction du centre de commandement à Aden, représente un pari militaire majeur. Son échec pourrait entraîner l’effondrement total du peu qui reste des forces alliées et permettre à Sanaa d’étendre ses frappes contre des infrastructures vitales au cœur même du Royaume.

L’heure zéro reportée : la contradiction entre, d’une part, l’épuisement des réserves dans le détroit d’Ormuz et la paralysie de la navigation maritime, et, d’autre part, les tentatives occidentales de combler cette pénurie en puisant dans les réserves pétrolières, confirme que l’explosion est imminente et que la région entre dans une phase de confrontation majeure dès que le déploiement des navires de guerre américains sera achevé, fin novembre.

Source et Traduction: Spirit of Free Speech