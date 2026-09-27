La péninsule arabique: une boîte de Pandore

Par Filippo Bovo (revue de presse : Euro-Synergies – 26 septembre 2026)*

Ce qui se déroule actuellement dans le sud de la péninsule Arabique est bien plus qu’une simple guerre civile opposant deux gouvernements incompatibles: le Conseil politique suprême de Sanaa — Ansar Allah et ses alliés intérieurs — et le Conseil de direction présidentiel d’Aden, soutenu par Riyad. L’implication directe de l’Arabie saoudite en fait en effet bien davantage qu’un simple conflit intérieur, comme le confirme également l’ampleur des dommages qu’Ansar Allah et l’Arabie saoudite se sont infligés jusqu’à présent, parfois même en passant outre le gouvernement d’Aden.

Chaque camp tend à mettre en avant ses propres résultats et les dommages qu’il a subis, s’en servant pour justifier de nouvelles représailles. Toutefois, si l’on sort de la sphère médiatique, le décompte des raids aériens donne à penser que l’Arabie saoudite cherche progressivement à en réduire le nombre, tout en tentant de relancer une voie de négociation qu’elle poursuit, à vrai dire, depuis les premiers jours.

Le 3 juillet, après le bombardement de l’aéroport de Sanaa par des avions saoudiens et ceux du Conseil de direction présidentiel, l’accord qui, depuis avril 2022, avait tant bien que mal rétabli une certaine paix dans un pays ravagé par des années de guerre a volé en éclats. Négocié sous l’égide des Nations unies, cet accord avait instauré un équilibre fragile entre les deux entités gouvernementales yéménites: d’une part, Ansar Allah et ses alliés sunnites et laïques à Sanaa; d’autre part, le Conseil de direction présidentiel à Aden, qui rassemble des formations laïques, sunnites et islamistes et constitue, au regard du droit international, le seul gouvernement reconnu du Yémen.

L’Arabie saoudite et le Conseil de direction présidentiel entendaient réaffirmer l’embargo aérien en vigueur contre Sanaa et, de fait, faire respecter le droit. Il s’agissait cependant d’une décision à courte vue et dépourvue de clairvoyance. Les considérations humanitaires ne manquaient pas pour ne pas empêcher des avions iraniens de transporter des délégations yéménites à Téhéran afin qu’elles assistent aux funérailles du Guide suprême Ali Khamenei. Cela a conduit Ansar Allah, en ripostant aux bombardements et aux attaques du Conseil de direction présidentiel, à violer de nouveau et plus gravement encore, selon ce dernier et l’Arabie saoudite, l’accord ainsi que le droit dans son ensemble. Mais puisque l’Arabie saoudite traversait une phase plutôt constructive dans ses relations avec Téhéran et avait tout intérêt à garantir la tranquillité de ses frontières méridionales et des eaux de la mer Rouge, son intervention contre Sanaa n’a été rien de moins qu’un acte autodestructeur.

Ce n’est donc pas un hasard si toute la boîte de Pandore que nous connaissons aujourd’hui s’est de nouveau ouverte à partir de là. Les attaques contre les différentes infrastructures saoudiennes et le blocage de la navigation des navires liés à Riyad en sont la preuve. Fermer les yeux et autoriser ce vol à destination et en provenance de Téhéran — lequel a de toute façon pu avoir lieu, non sans difficultés — aurait été pour l’Arabie saoudite une décision beaucoup plus avantageuse et clairvoyante, non seulement dans la perspective de préserver la fragile trêve avec Sanaa, mais également dans celle d’une détente plus large avec son voisin iranien, qui aurait préparé le terrain à des accords futurs plus vastes tout en prolongeant l’endiguement du rival émirati. Ce dernier a d’ailleurs profité de la crise pour s’y immiscer en apportant, en coulisses, un habile soutien tactique à Ansar Allah. Il a ainsi obtenu une plus grande marge de manœuvre diplomatique auprès de Téhéran et est sorti de l’«encerclement» dans lequel il se trouvait au moins depuis décembre dernier, lorsque l’intervention de l’Arabie saoudite à Aden avait éliminé ses milices au Yémen, à commencer par le Conseil de transition du Sud d’Aïdarous al-Zoubaïdi.

Pour l’Arabie saoudite, persévérer dans la voie actuelle n’est rien d’autre qu’un choix suicidaire. Il s’agit de choisir entre deux défaites différentes: l’une fracassante, avec la destruction d’une part toujours plus importante de ses infrastructures, et pas seulement pétrolières, ainsi que des conséquences qui, à ce jour, ne peuvent encore être pleinement chiffrées sur les plans énergétique et financier; l’autre plus limitée, avec un nouvel accord qui sera d’autant plus humiliant et coûteux pour Riyad qu’il interviendra tardivement. Tertium non datur: il n’existe pas de troisième possibilité.

S’il reste encore une chance de s’arrêter — sans pour autant revenir à un accord comparable à celui de 2022, mais avec davantage de concessions en faveur d’Ansar Allah —, elle se concentre dans une fenêtre temporelle qui se referme d’heure en heure. La dynamique de ces derniers jours le souligne impitoyablement: 26 frappes aériennes saoudiennes, pour un total de 300 depuis le début de la semaine, qui ont provoqué des représailles toujours plus importantes et destructrices de la part d’un adversaire, Ansar Allah, qui a entre-temps progressé dans de vastes zones encore placées, il y a quelques jours à peine, sous le contrôle d’Aden.

Il ne sert guère à grand-chose de bombarder Sanaa — en favorisant qui plus est une action terroriste de l’État islamique contre le gouvernement local — si le résultat consiste à subir plusieurs vagues de bombardements contre Riyad, au cours desquelles ont été touchés l’aéroport international Roi-Khaled ainsi que les bases Prince-Sultan et Roi-Salmane, mais aussi Taïf, Al-’Ula, Jizan, Abha, Djeddah, Farasan, Khamis Mushait, Yanbu et Al-Kharj, où se trouvent des bases aériennes et des sites d’ARAMCO. Si l’Arabie saoudite a tout à perdre, c’est l’inverse pour Ansar Allah, qui combat jusqu’au bout dans une résistance où il apparaît bien plus que victorieux.

Dans les rangs d’Ansar Allah, certains réclament d’ailleurs ouvertement une révision du traité de Taïf de 1934, signé à l’issue de la guerre entre l’Arabie saoudite du roi Abdelaziz Al Saoud et le Royaume mutawakkilite du Yémen de l’imam Yahya Mohammed Hamid ed-Din, au terme de laquelle ce dernier fut contraint de renoncer aux territoires contestés de l’Asir, de Jizan et de Najran. Plus le conflit se prolongera, plus des revendications de ce type apparaîtront, tandis que l’Arabie saoudite continuera d’essuyer des dommages toujours plus importants infligés par Ansar Allah, qui remporte dans le même temps des victoires contre le gouvernement méridional, faible et divisé.

Ce n’est pas un hasard si Riyad a transmis à Ansar Allah, par l’intermédiaire d’Oman, une proposition de trêve de deux semaines, qui serait suivie de négociations directes afin d’examiner les besoins humanitaires et de rechercher une solution plus globale. Ansar Allah réclame toutefois davantage — et sait qu’il est en mesure de le faire —, à savoir un accord mettant fin au blocus aérien, maritime et terrestre de Sanaa, ainsi que le retrait des forces politiques, militaires et de sécurité de Riyad. Tant que l’écart entre les propositions et les revendications ne se réduira pas, il se

*Source : Euro-Synergies

Version originale : Arianna editrice