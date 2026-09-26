Une commission électorale israélienne exclut tous les partis palestiniens des prochaines élections

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 24 septembre 2026)*

Une demande visant à disqualifier le parti “Jewish Power” de Ben Gvir a été rejetée par la commission contrôlée par des membres du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahu.

a Commission électorale centrale d’Israël a voté en faveur de la disqualification des partis politiques représentant les Palestiniens détenant la nationalité israélienne pour les élections à la Knesset du mois prochain, ont rapporté les médias israéliens le 23 septembre.

La décision de la commission d’exclure la liste de la Liste arabe unifiée et la Liste commune devrait être soumise à l’examen de la Haute Cour d’Israël.

La Liste arabe unifiée est la branche politique du Mouvement islamique en Israël, tandis que la Liste commune regroupe les partis Hadash, Taal et Balad.

Hadash (Front démocratique pour la paix et l’égalité) est une alliance judéo-palestinienne de gauche non sioniste issue du Parti communiste d’Israël.

Taal (Mouvement arabe pour le renouveau) est un parti laïc qui s’attache à représenter les citoyens palestiniens d’Israël.

Balad (Assemblée nationale démocratique) est un parti laïc nationaliste palestinien qui prône de faire d’Israël un “État pour tous ses citoyens” plutôt qu’un “État juif”.

La Commission électorale centrale israélienne a voté mercredi pour disqualifier la liste de la Liste arabe unifiée de Mansour Abbas, ainsi que la Liste commune, composée des partis Hadash, Ta’al et Balad. Dans ses décisions, la commission a affirmé que certains membres de la… pic.twitter.com/0bmaQ46CYH— Haaretz.com (@haaretzcom) 23 septembre 2026.

Cette loi stipule qu’un candidat ou un parti peut être exclu d’une élection s’il rejette l’existence d’Israël en tant qu’État juif et démocratique, s’il incite au racisme ou s’il soutient la lutte armée contre Israël menée par un État ennemi ou une organisation terroriste.

Malgré cette loi fondamentale, la disqualification de partis palestiniens des élections à la Knesset est considérée comme une mesure inhabituelle.

La Liste arabe unifiée avait auparavant participé à la coalition au pouvoir de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, ce qui lui a valu des critiques de la part des partis sionistes.

Bennett a déclaré qu’il refusera de s’associer à tout parti palestinien pour former un gouvernement s’il devait remporter les élections du mois prochain.

La Commission électorale centrale, composée en grande partie de membres du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a également exclu, plus tôt dans la journée, le député Ofer Cassif, du parti Hadash, ainsi que le président du Balad, Sami Abu Shehadeh.

La demande de disqualification d’Abu Shehadeh a été déposée par le parti Otzma Yehudit (Jewish Power) du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, en réponse à un article d’opinion qu’il a rédigé après l’opération “Al-Aqsa Flood” du Hamas le 7 octobre 2023.

Abu Shehadeh avait qualifié l’attaque du Hamas contre des bases militaires et des colonies israéliennes

d’“événement historique majeur sur les plans militaire, politique et stratégique”.

Il a par la suite exprimé ses regrets d’avoir rédigé cet article.

Tous les partis d’opposition à majorité juive ont soutenu la disqualification d’Abu Shehadeh, y compris le président du parti des Démocrates (centre-gauche), Yair Golan. Cassif, seul député juif de la Liste commune à la Knesset, a été déchu de son mandat pour avoir dénoncé les actions d’Israël à Gaza comme un génocide, appelé à l’abrogation de la loi du retour (qui accorde automatiquement la citoyenneté aux Juifs émigrant en Israël) et réclamé la libération du dirigeant palestinien emprisonné Marwan Barghouti.

Cassif a répondu en déclarant que

“les demandes de disqualification visent à délégitimer totalement la société arabe et le partenariat israélo-arabe, et à perpétuer un régime totalitaire et la tyrannie de la majorité”.

Par ailleurs, la Commission électorale centrale a rejeté jeudi les demandes visant à empêcher le parti “Jewish Power” de se présenter aux élections, prévues le 27 octobre.

La commission a rejeté les requêtes déposées par le parti des Démocrates et l’Institut Zulat pour l’égalité et les droits de l’homme contre le parti de Ben Gvir.

“Ben Gvir n’est pas un sioniste de droite. C’est un kahaniste raciste condamné pour incitation au racisme et soutien à une organisation terroriste”,

a déclaré Gilad Kariv, député du parti des Démocrates, lors d’une audience consacrée à la requête de son parti.

Ben Gvir a été condamné en 2007 pour incitation au racisme et soutien à une organisation terroriste, le mouvement Kach, interdit et lié à l’extrémiste juif Meir Kahane.

En réponse, “Jewish Power” a déposé une requête réciproque visant à exclure les Démocrates, un parti de gauche, dont le sort devait être tranché plus tard dans la journée de jeudi.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech