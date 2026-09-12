Israël: aucun bloc assuré de former un gouvernement

Revue de presse : Nouvelle Aube (11 septembre 2026)*

À 46 jours des élections générales en Israël, le pays se dirige vers une nouvelle impasse politique. Les sondages montrent que ni le bloc du Premier ministre Benjamin Netanyahu ni l’opposition ne disposent actuellement d’une majorité suffisante pour former le prochain gouvernement.

Le parti d’opposition Yashar, dirigé par l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne Gadi Eisenkot, devance le Likud de Netanyahu dans les intentions de vote.

Eisenkot arrive également en tête lorsque les électeurs sont interrogés sur le candidat le plus apte à exercer les fonctions de Premier ministre. Cette avance ne garantit toutefois pas qu’il sera en mesure de former un gouvernement.

En Israël, le Premier ministre n’est pas élu au suffrage direct. La mission de former un gouvernement revient au responsable politique capable d’obtenir le soutien d’au moins 61 députés sur les 120 que compte la Knesset.

Les élections générales sont prévues le 27 octobre, avec le bloc de Netanyahu face aux partis de l’opposition.

Les deux principaux blocs au coude-à-coude

Un sondage publié mercredi soir par le radiodiffuseur public israélien KAN donne 52 sièges au bloc de Netanyahu et 52 à l’opposition. Les députés arabes obtiendraient 12 sièges, tandis qu’une alliance dirigée par Yoaz Hendel et Yaron Zelekha en remporterait quatre.

Hendel, identifié à la droite politique, n’a pas précisé quel bloc il soutiendrait pour former un gouvernement.

Les quatre sièges attribués à son alliance ne suffiraient de toute façon pas à permettre à l’un des deux principaux camps d’atteindre seul le seuil des 61 députés.

Un scénario similaire ressort d’un sondage publié mercredi soir par Channel 13. Selon cette enquête, le bloc de Netanyahu et l’opposition obtiendraient chacun 53 sièges, tandis que les députés arabes en remporteraient 14.

Le rôle déterminant des députés arabes

Sur la base de ces projections, l’opposition juive pourrait théoriquement conclure un accord avec les députés arabes afin de former un gouvernement alternatif. D’importants obstacles politiques demeurent toutefois.

La plupart des dirigeants des partis d’opposition juifs rejettent l’idée de dépendre des députés arabes pour former un gouvernement. Netanyahu et ses alliés ont, de leur côté, axé leur campagne sur la mise en garde contre une coalition qui dépendrait de leur soutien.

Un éventuel accord avec les députés arabes serait également assorti de revendications, notamment concernant les besoins des citoyens arabes en Israël et les droits des Palestiniens dans les territoires occupés.

Netanyahu a largement axé son discours électoral sur la possibilité que l’opposition s’appuie sur les députés arabes, notamment sur la Liste arabe unie dirigée par Mansour Abbas. Celle-ci avait contribué en 2021 à la formation du gouvernement dit du "changement", dirigé par Naftali Bennett et Yair Lapid.

Il s’agissait alors de la première fois qu’un gouvernement israélien était formé avec le soutien d’un parti arabe. Netanyahu cherche désormais à empêcher qu’un scénario similaire ne se reproduise.

De nouvelles élections restent possibles

Si la carte politique reste inchangée, Israël pourrait être confronté à plusieurs élections successives jusqu’à ce qu’un bloc parvienne à obtenir suffisamment de soutien pour former un gouvernement.

Le pays avait déjà organisé trois élections consécutives, en avril 2019, septembre 2019 et mars 2020, avant la formation d’un gouvernement en 2021.

Des observateurs israéliens n’excluent pas un scénario similaire si le scrutin du 27 octobre ne produit pas de majorité claire.

Cette perspective pourrait être favorable à Netanyahu. En cas de nouvelles élections, il resterait Premier ministre d’un gouvernement intérimaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.

Selon des observateurs, Netanyahu chercherait soit à former lui-même le prochain gouvernement, éventuellement dans le cadre d’une coalition d’unité nationale, soit à empêcher l’opposition de mettre en place une coalition alternative.

Des craintes autour de l’acceptation des résultats

Les inquiétudes ne concernent pas uniquement la formation du prochain gouvernement. Certains Israéliens craignent également que des groupes refusent d’accepter les résultats des élections si leur camp est battu.

L’Institut israélien pour la démocratie a indiqué dans un sondage publié mercredi que 56 % des Israéliens estiment qu’il existe une forte probabilité que certains membres du "camp perdant" refusent d’accepter les résultats annoncés et recourent à la force pour tenter de les modifier.

Selon l’institut, cette proportion est similaire parmi les répondants juifs et arabes.

Chez les répondants juifs, une nette majorité des centristes et une majorité encore plus importante des personnes se situant à gauche considèrent ce scénario comme possible. La proportion est plus faible chez les électeurs de droite, mais reste légèrement supérieure à la moitié.

Un scrutin décisif pour Netanyahu

Les prochaines élections sont largement considérées comme déterminantes pour l’avenir politique de Netanyahu et des partis d’extrême droite qui participent à son gouvernement.

Netanyahu dirige le gouvernement actuel depuis fin décembre 2022, largement décrit comme le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Il fait également l’objet, depuis 2024, d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés contre les Palestiniens à Gaza.

Netanyahu a refusé d’assumer la responsabilité des défaillances ayant précédé les événements du 7 octobre, attribuant plutôt la responsabilité à l’armée et aux agences de sécurité. Ses opposants réclament, eux, qu’il assume sa responsabilité politique.

*Source : Nouvelle Aube