Espagne : Le Congrès des députés approuve une loi sur la nationalité pour les Sahraouis

Par Ouardani Issa (revue de presse : Yabiladi – 11 septembre 2026)*

Le Congrès des députés espagnol a adopté ce jeudi un projet de loi visant à accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis nés durant la période où le Sahara occidental était sous administration espagnole, ainsi qu'à leurs descendants. L'initiative a reçu l'appui des partis au pouvoir, tandis que le Parti populaire et l'Union du peuple navarrais se sont abstenus. Vox est le seul parti à s'y être opposé. Le texte est désormais en route vers le Sénat pour la suite du processus législatif.

Initialement présentée par Sumar, la proposition avait d'abord été rejetée par le Parti socialiste ouvrier espagnol. Un accord a finalement été trouvé entre les partenaires de la coalition. Le texte reconnaît des «circonstances exceptionnelles» justifiant l'octroi de la nationalité par naturalisation via un décret spécial pour les Sahraouis nés avant le 29 septembre 1977, y compris ceux ne résidant pas légalement en Espagne.

Selon Europa Press, les demandeurs pourront prouver leur éligibilité avec divers documents: cartes d'identité espagnoles même expirées, preuves d'inscription sur les listes électorales du référendum saharien certifiées par les Nations unies, certificats de naissance ou documents émis par l'administration espagnole.

Les enfants de ces personnes auront cinq ans pour déposer leur demande de nationalité. La loi modifiera aussi le Code civil pour permettre aux Sahraouis d'acquérir la nationalité après une résidence légale de deux ans en Espagne.

D'après les estimations, environ 200 000 personnes pourraient bénéficier de cette loi. Les demandes seront gratuites et possibles durant trois ans après l'entrée en vigueur, avec une extension d'un an envisageable. La disposition prendra effet quatre mois après sa publication officielle au Journal de l'État espagnol.

Le Polisario garde le silence

D'après El País, environ 110 000 Sahraouis nés sous administration espagnole et encore en vie, ainsi que leurs enfants, en représentent près de 12% de la population actuelle du Sahara, aujourd'hui marocaine.

À Tindouf, on parle de 45 000 personnes, pour l'essentiel apatrides, faute de reconnaissance des documents du Front Polisario par l'Espagne. Environ 45 000 autres Sahraouis vivraient comme migrants ailleurs en Europe.

Bien que favorable à l'octroi de la nationalité espagnole pour les Sahraouis, le Parti populaire préconise un parcours basé sur la résidence plutôt que la naturalisation par décret. Vox s'est opposé à la mesure, dénonçant une «distribution» de la nationalité.

Mais le Parti socialiste et Sumar ont défendu le texte comme étant une «restitution» de droit, une «correction historique». De plus petits groupes parlementaires ont également soutenu l'initiative.

Le Front Polisario n'a pas encore réagi. Son agence de presse et ses porte-voix en Espagne, comme Abdullah al-Arabi, gardent le silence. Le mouvement dirigé par Brahim Ghali, lui-même titulaire de la nationalité espagnole, s'est souvent montré réticent aux initiatives des partis espagnols tels que Podemos, Ciudadanos et Sumar favorisant la reconnaissance de la nationalité espagnole aux Sahraouis.

*Source : Yabiladi