Le Maroc officialise la « Donald Trump Highway»

Par Yabiladi avec MAP (revue de presse – 1er aout 2026)*

La voie express Tiznit-Dakhla porte désormais le nom de «Donald J. Trump Highway». Une décision royale annoncée le 2 juillet dernier, présentée comme un hommage à l’ancien président américain pour sa reconnaissance, en 2020, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans une lettre adressée à Donald Trump, le roi Mohammed VI avait souligné que cette reconnaissance historique «restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains» et avait donné «un élan sans précédent» aux relations maroco-américaines.

En baptisant de son nom cette infrastructure de plus de 1.055 kilomètres, la plus longue voie routière du continent africain selon le communiqué, le Souverain entend également rendre hommage à «un témoignage d’amitié et de paix».

Donald Trump a réagi le 26 juillet sur Truth Social, remerciant le roi Mohammed VI pour «cet immense honneur». Il a ajouté espérer pouvoir parcourir «très bientôt» l’ensemble de cette autoroute.

Reliant Tiznit à Dakhla, via notamment Guelmim et Laâyoune, la voie express constitue l’un des principaux projets d’infrastructure du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Réalisée selon des standards internationaux, elle vise à améliorer la sécurité routière, réduire les temps de trajet et faciliter le transport des personnes et des marchandises.

Au-delà de son rôle national, l’axe s’inscrit dans la vision marocaine visant à faire de la façade atlantique un espace de développement et d’échanges avec l’Afrique de l’Ouest. Il doit notamment contribuer au renforcement des connexions logistiques entre le Maroc, l’Afrique et l’Europe.

Le baptême de la voie express intervient alors que Rabat et Washington mettent en avant le caractère stratégique de leur partenariat. Dans son message adressé au roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, Donald Trump a réaffirmé que les États-Unis «reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental» et soutiennent l’initiative marocaine d’autonomie comme «la seule base» pour une solution au conflit.

*Source : Yabiladi