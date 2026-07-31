Au grand dam du Polisario, l’administration Trump se rapproche davantage du MSP

Après la réunion du 30 juin à Washington avec l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP), une scission du Polisario, consolide ses relations avec l’administration Trump.

Par Mohammed Jaabouk (revue de presse : Yabiladi – 30 juillet 2026)*

En marge de la visite de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, à Laâyoune, le conseiller politique de l’ambassade américaine a rencontré, mardi, une délégation du Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP).

«Cette rencontre, initiée par l’ambassade des États-Unis au Maroc, a porté sur les principaux développements concernant la question du Sahara occidental. Elle a aussi permis de discuter de la vision du MSP pour le règlement du conflit, des circonstances de sa création, ainsi que de son parcours et de ses activités au cours des six dernières années», indique le MSP dans un communiqué.

Lors de cette réunion, les représentants du MSP ont souligné l’importance d’intégrer leur mouvement au processus de négociations parrainé par les Nations unies, en tant qu’entité regroupant des voix sahraouies favorables à une solution politique et pacifique. Ils ont également insisté sur la nécessité d’inclure les différentes composantes de la société sahraouie dans tout processus de négociation pour parvenir à une résolution durable du conflit, ajoute la même source.

«Le conseiller politique de l’ambassade des États-Unis a confirmé l’intérêt de Washington pour une solution à ce conflit. Il a souligné que les États-Unis rejettent le statu quo et soutiennent les efforts pour faire avancer le processus politique vers une issue pouvant mettre fin à l’impasse actuelle.»

La colère de Brahim Ghali, ignorée

La rencontre entre le MSP et le conseiller politique américain «s’inscrit dans le cadre d’une série de contacts entre les États-Unis et le mouvement. Elle fait suite à la rencontre de la délégation avec les représentants permanents des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni aux Nations unies à New York, juste avant la réunion du Conseil de sécurité dédiée à la mise en œuvre de la résolution 2797, qui a bénéficié d’un large consensus international en faveur d’une résolution politique et pacifique de la question du Sahara occidental», souligne le MSP.

Pour rappel, l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, avait reçu, le 30 juin à Washington, une délégation du MSP. Une rencontre qui a particulièrement irrité le chef du Polisario.

«Le Front Polisario est le seul et légitime représentant du peuple du Sahara occidental. En tant que tel, le Front Polisario est le seul interlocuteur habilité à diriger le processus politique, au nom du peuple sahraoui, depuis 50 ans», a affirmé Brahim Ghali dans une interview accordée mardi à Europa Press. «Il est le seul interlocuteur du peuple sahraoui dans ce processus», a-t-il insisté.

Une opinion que l'ambassadeur américain Mike Waltz ne semble pas partager. Il avait qualifié les membres du MSP de «voix sahraouies engagées pour la paix et pour une solution durable. Tout le monde devrait les écouter».

*Source : Yabiladi

