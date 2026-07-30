L’Iran passe de la “riposte réactive” à la “dissuasion préventive” alors que Netanyahu rencontre Trump à Washington

Par IntelSky (revue de presse : Spirit of Free Speech - 29 juillet 2026)*

Les règles d’engagement bouleversées par une frappe préventive : Téhéran prend au dépourvu les bases américaines en Jordanie alors que les cours du pétrole s’envolent. — Talal Nahle

Panorama stratégique du mercredi 29 juillet 2026

Au quarante-deuxième jour depuis la signature du protocole d’accord et au 151e jour depuis le début de la guerre, la dynamique militaire a connu une évolution structurelle lorsque Téhéran a enfreint les règles d’engagement traditionnelles. L’Iran a lancé sa première attaque préventive à l’aide de missiles balistiques contre des bases militaires américaines en Jordanie, sans attendre de frappe préalable des États-Unis ou d’Israël.

Cette évolution qualitative coïncide directement avec les entretiens de Benjamin Netanyahu avec Donald Trump à la Maison Blanche, envoyant un message sans équivoque par la force militaire : toute tentative de reprise des frappes aériennes sera rejetée. Dans un contexte marqué par une flambée de 5 % des cours du pétrole et la menace de Trump de détruire le gouvernement iranien si Téhéran venait à violer le cessez-le-feu, les multiples pistes diplomatiques sont désormais étroitement imbriquées. Parmi celles-ci figurent la menace décroissante d’une frappe balistique contre Kiev, le pragmatisme à deux volets des Émirats arabes unis et le refus de l’Europe de s’impliquer dans les patrouilles maritimes dans le détroit d’Ormuz.

Axe n°1 : La frappe préventive en Jordanie et l’évolution radicale des règles d’engagement

Détails de l’attaque à deux vagues de missiles balistiques : les forces iraniennes ont lancé deux vagues de missiles balistiques. La première composée de trois missiles, la seconde de deux. Les frappes visaient la base aérienne de Muwaffaq Salti et la base aérienne du roi Hassan, dans l’est de la Jordanie, qui abritent des dizaines d’avions de combat américains de type F-35A, F-15E et A-10C.

Allégations d’interception et panaches de fumée : des reportages médiatiques et des images prises au sol ont fait état de panaches de fumée s’élevant de la base aérienne de Muwaffaq Salti. Dans le même temps, le Commandement central américain (CENTCOM) et l’armée américaine ont annoncé que tous les missiles entrants ont été interceptés avec succès, qualifiant l’attaque à la fois de “massive” et d’ “inattendue”.

Un changement de doctrine militaire et un message adressé à Washington : cette attaque a marqué une première, Téhéran ayant engagé une action militaire sans qu’une frappe américaine ou israélienne ne l’ait précédée. Elle a donc constitué un avertissement préventif à l’approche de la rencontre au sommet entre Trump et Netanyahu. Selon certaines analyses, l’Iran aurait utilisé des missiles anciennes générations pour adresser un message dissuasif sans pour autant s’engager immédiatement dans une escalade à grande échelle, tout en démontrant simultanément être parfaitement préparé à une “guerre totale”.

Les menaces de Trump et la flambée des cours du pétrole : S’adressant à Fox News, Trump a lancé cet avertissement : “Si l’Iran viole le cessez-le-feu, je détruirai le gouvernement iranien”. Un haut responsable américain a également averti que Téhéran “paiera le prix fort”. L’attaque a provoqué une flambée immédiate, comprise entre 4,4 % et 5 %, des contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI). Cette hausse a coïncidé avec la suspension des vols d’American Airlines à la suite d’une panne technique.

Axe n°2 : Positionnement régional et diplomatique. Les Émirats arabes unis, l’Ukraine et Ormuz

Fin du chapitre des tensions avec Kiev : le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé avoir reçu l’assurance de son homologue ukrainien que le tir sur le navire iranien en mer Caspienne aurait été “accidentel”. L’Iran a néanmoins exigé une indemnisation pour les pertes subies. Ces assurances ont conduit Téhéran à abandonner sa menace de frappes de missiles balistiques contre Kiev.

Le pragmatisme à deux vitesses des Émirats arabes unis : le Financial Times a révélé une stratégie émiratie fondée sur un calibrage minutieux et un équilibre contrôlé. Après avoir été la cible d’environ 3 000 missiles, projectiles et drones pendant la guerre, et après avoir initialement adopté l’une des positions les plus dures de la région, les Émirats arabes unis ont repris leurs liaisons maritimes et aériennes avec l’Iran et autorisé le retour de 20 000 résidents iraniens. À noter qu’Abu Dhabi a doublé la superficie de l’ambassade d’Israël aux Émirats arabes unis, accueilli des entreprises israéliennes du secteur de la défense et conclu des contrats d’armement avec les États-Unis ainsi que l’accès à des puces américaines d’intelligence artificielle. Les Émirats arabes unis élaborent aussi des plans prévoyant l’enfouissement d’oléoducs et de centres de données, ainsi que la construction d’un canal vers l’océan Indien pour contourner le détroit d’Ormuz.

Opposition européenne au blocus maritime : Politico a rapporté que les pays européens ont refusé de participer aux patrouilles maritimes menées par les États-Unis dans le détroit d’Ormuz tant qu’ils ne sont pas certains que la désescalade se poursuivra. Le CENTCOM a toutefois poursuivi ses opérations maritimes en déroutant 18 navires commerciaux, en immobilisant deux navires et en en inspectant deux autres.

Manœuvres saoudiennes, yéménites et libanaises : le ministère saoudien de la Défense a annoncé la destruction de drones ayant tenté de prendre pour cible des installations pétrolières dans la Province de l’Est. Cette annonce a coïncidé avec la détection d’avions américains de ravitaillement en vol escortant des avions de chasse près du Yémen, peut-être en préparation d’opérations ou de missions de collecte de renseignements destinées à soutenir les frappes saoudiennes. En Irak, des systèmes de défense aérienne ont intercepté un drone au-dessus d’Erbil. Sur le front libanais, le général Rodolphe Haykal, commandant des Forces armées libanaises, a réaffirmé l’aspiration de l’armée à voir l’occupation israélienne prendre fin et l’armée libanaise se déployer sur l’ensemble du territoire national.

Conclusion et implications stratégiques

L’attaque préventive de l’Iran contre des bases américaines en Jordanie marque un tournant opérationnel périlleux. Téhéran a démontré que sa stratégie est passée de la “riposte réactive” à la “dissuasion préventive”, visant à contrecarrer tout plan américano-israélien actuellement en cours d’élaboration à la Maison Blanche.

Compte tenu de ces évolutions, les prochaines heures constitueront un véritable test pour l’administration Trump. Celle-ci pourrait choisir de donner suite à ses graves menaces en lançant une frappe de représailles, risquant ainsi de déclencher une “guerre totale” et de faire grimper le prix du pétrole à des niveaux records sans précédent. À l’inverse, Washington pourrait chercher à contenir la situation et à maintenir des canaux indirects d’échange de messages en vue d’une désescalade plus généralisée, d’autant plus que les divisions européennes persistent et que le recours à l’option militaire américaine continue de s’essouffler.

*Source et Traduction: Spirit of Free Speech