Union européenne : les navires liés à Israël, à Washington et à Riyad doivent éviter de passer près du Yémen

Par la rédaction d’Al Manar (revue de presse – 23 juillet 2026)*

La mission maritime de l’Union européenne ASPEDES, a recommandé aux navires de charge liés à Israël, aux États-Unis ou à l’Arabie saoudite d’éviter de traverser la mer Rouge et le golfe d’Aden près du Yémen.

La mission maritime de l’Union européenne a confirmé que le niveau de risque pour tous les navires ou compagnies maritimes appartenant à l’Arabie saoudite, à Israël et aux États-Unis est « élevé ».

La mission a précisé que cet avertissement « concerne les navires de toute nationalité ayant récemment accosté dans des ports saoudiens, ou y ayant chargé ou déchargé des marchandises », notant que « ces navires peuvent être considérés comme liés aux intérêts saoudiens et peuvent donc être considérés comme des cibles potentielles ».

Dans le cadre de ces procédures, ASPEDES a recommandé que tout navire accostant dans les ports saoudiens « réduise son empreinte électronique en limitant l’utilisation de dispositifs de suivi et la transmission de ses données d’identification pendant la navigation ».

Les avertissements de la mission européenne interviennent alors que la décision du Yémen d’interdire la navigation maritime vers l’Arabie saoudite est entrée en vigueur lundi après-midi, une source militaire confirmant à l’agence de presse Saba que les navires étaient retournés à leurs ports suite aux avertissements émis par les forces armées yéménites pour mettre en œuvre l’interdiction.

Dans le même contexte, Reuters a rapporté que des pétroliers chargés de pétrole brut saoudien avaient changé de cap et fait demi-tour en mer Rouge, se dirigeant vers le canal de Suez.

L’unité Open Source de la chaine qatarie Al Jazeera a observé que neuf navires, dont sept pétroliers, ayant quitté des ports saoudiens en route pour traverser le détroit de Bab el-Mandeb, ont fait demi-tour après l’avertissement d’Ansarullah.

Les données de la plateforme Kpler montrent que la cargaison totale des sept pétroliers qui ont fait demi-tour s’élève à environ 6 millions de tonnes et à plus de 215 000 barils de pétrole saoudien.

Éviter le détroit pourrait obliger les pétroliers à destination de l’Asie à passer par le canal de Suez, puis la Méditerranée et le cap de Bonne-Espérance, un itinéraire qui pourrait rallonger le trajet de quatre semaines et augmenter les coûts de carburant et de transport, selon Reuters.

Ces développements sur le terrain renforcent l’équation « siège pour siège » proclamée par Sanaa en réponse au siège et à l’agression continus, confirmant que les forces armées yéménites ont imposé un contrôle et une influence qui empêchent le trafic maritime lié à l’Arabie saoudite en mer Rouge et dans le golfe d’Aden jusqu’à ce que les violations cessent et que les avertissements émis soient pris en compte.

Il convient de mentionner que les forces armées yéménites ont ciblé l’aéroport international d’Abha, situé en profondeur en Arabie saoudite, à l’aide de nombreux missiles balistiques et drones, lors d’une opération qui a atteint ses objectifs, en réponse à l’agression saoudienne qui a ciblé l’aéroport international de Sanaa le 13 juillet

*Source : Al Manar