Le Yémen passe à l’action : le sud d’Israël frappé par des missiles balistiques

Par Al Mayadeen English (revue de presse - 28 mars 2026)*

Dans un nouveau rebondissement, le Yémen a tiré des missiles balistiques sur des cibles militaires dans le sud de la Palestine occupée, marquant ainsi sa première opération directe depuis l’annonce de son intention d’intervenir contre l’agression américano-israélienne.

Les forces armées yéménites ont mené leur première opération militaire depuis l’annonce de leur détermination à intervenir militairement directement dans la guerre américano-israélienne en cours contre l’Axe de la Résistance, en ciblant des sites militaires dans le sud de la Palestine occupée avec une salve de missiles balistiques.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a confirmé l’opération samedi, déclarant que les missiles balistiques ont frappé

“des cibles militaires sensibles de l’ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée”.

Saree a indiqué que l’opération s’inscrit dans la continuité des opérations de résistance menées par des combattants en Iran et au Liban, soulignant qu’elle “a atteint avec succès ses objectifs”.

Il a affirmé que les opérations se poursuivront

“jusqu’à ce que les objectifs déclarés soient atteints et que l’agression cesse sur tous les fronts de la résistance”.

Plus tôt samedi matin, les médias israéliens ont fait état de missiles lancés depuis le Yémen vers les territoires occupés du sud, des sirènes ayant retenti à Eilat, dans la région de Wadi Araba et dans le Néguev.

L’avertissement de Saree

Cette frappe fait suite à un avertissement lancé vendredi par Saree, selon lequel les forces armées yéménites sont prêtes à intervenir militairement de manière directe si certaines lignes rouges venaient à être franchies.

Il a cité trois déclencheurs spécifiques :

la formation d’alliances supplémentaires aux côtés des États-Unis et d’Israël contre l’Iran ou les États de l’Axe de la Résistance

le recours à la mer Rouge comme tremplin pour des opérations militaires hostiles contre l’Iran ou tout autre pays musulman et

l’escalade permanente de l’agression américano-israélienne.

Le chef d’Ansar Allah, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, a averti jeudi que les États-Unis et Israël poursuivent un

“plan destiné à remodeler le Moyen-Orient et à établir le prétendu Grand Israël”,

affirmant que le Yémen n’est “pas neutre” et soutient la nation islamique.

Sayyed al-Houthi a affirmé que tout développement requérant une intervention militaire fera l’objet d’une riposte immédiate, comme lors des précédentes phases, tout en réaffirmant que les opérations militaires du Yémen ne ciblent que les objectifs américano-israéliens, et non les États à majorité musulmane ni les populations civiles.

*Source : Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech