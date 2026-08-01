L'Espagne accuse Israël d'instrumentaliser la crise de Ceuta pour punir Madrid de son soutien à Gaza

Revue de presse : TRT en français (31 juillet 2026)*

L'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon et le ministre espagnol des Transports Oscar Puente se sont vivement opposés au sujet de la crise migratoire à Ceuta.

Les tensions diplomatiques entre l'Espagne et Israël au sujet du génocide à Gaza se sont de plus en plus déplacées sur les réseaux sociaux. La crise migratoire dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, est devenue le dernier point de friction après un échange virulent entre l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Danny Danon, et le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente.

Vendredi, Danny Danon a reproché à l'Espagne de critiquer régulièrement Israël tout en déclarant l'état d'urgence à Ceuta en raison de la crise migratoire.

"L'Espagne, qui ne manque jamais une occasion de faire la leçon à Israël, a déclaré l'état d'urgence à Ceuta à la suite de la crise provoquée par sa politique migratoire", a écrit Danny Danon sur X.

"Avant de continuer à nous faire la morale, il est peut-être temps qu'elle explique au monde pourquoi elle continue de maintenir des enclaves coloniales en Afrique", a-t-il ajouté, en référence aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla situés sur la côte méditerranéenne du Maroc.

Citant le message de Danny Danon sur X, Oscar Puente a répliqué : "Eh bien, tout semble devenir beaucoup plus clair."

Le rôle d'Israël au cœur du débat

Sans développer davantage ses propos, le ministre espagnol a laissé entendre qu'il répondait aux critiques de Danny Danon, dans un contexte de débat politique grandissant en Espagne sur la crise migratoire et le rôle d'Israël dans les affaires régionales.

Cet échange est intervenu après les déclarations de la commentatrice politique espagnole Carolina Alonso, qui a affirmé qu'Israël cherchait à déstabiliser le gouvernement espagnol en représailles à la position de Madrid sur le génocide à Gaza.

Partageant un message évoquant les appels de certains responsables politiques italiens à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, Carolina Alonso a affirmé que cette opération était menée "par l'intermédiaire du Maroc, avec le soutien d'Israël", ainsi qu'avec celui de l'extrême droite espagnole et européenne.

*Source : TRT en français