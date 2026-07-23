Mamdani reconnaît être impuissant pour faire arrêter Netanyahu et en appelle à Trump

Le maire de New York souhaite que le dirigeant israélien soit arrêté lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre.

Par Maëlle Roudaut avec AFP (revue de presse : Huffpost – 22 juillet 2026)*

Il ne pourra pas agir seul. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré ce mardi 21 juillet que son administration n’avait pas la capacité juridique d’arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme il l’envisageait, et a appelé les autorités fédérales américaines à agir.

L’élu démocrate avait affirmé mener des discussions sur la possibilité légale d’exécuter le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre du dirigeant

« Mon administration a examiné toutes les voies disponibles » et « il est clair que nous ne disposons pas de l’autorité juridique indépendante nécessaire pour faire exécuter ce mandat », a déclaré Zohran Mamdani dans un bref message vidéo publié sur les réseaux sociaux. « Le gouvernement fédéral, en revanche, en dispose, et je l’appelle à se joindre à la CPI pour exécuter ce mandat », a-t-il incité.

Le président américain Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien, son allié dans la guerre contre l’Iran, ne serait pas arrêté aux États-Unis, en réaction. « Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté, sous quelque forme que ce soit, tant qu’il se trouve aux États-Unis d’Amérique », a insisté le président américain sur son réseau Truth Social.

Visé par un mandat d’arrêt de la CPI depuis 2024

La CPI, basée à La Haye, a émis en 2024 des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et contre l’humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de l’offensive israélienne menée en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

« Quiconque, avec ses yeux, son cœur, sa conscience, devrait reconnaître les ravages qu’il (Benjamin Netanyahu) a causés et comprendre qu’il doit comparaître devant un tribunal », a ajouté le maire dans sa vidéo, réitérant ses propos publiés samedi dans le New York Times et qui avaient été condamnés par le bureau du Premier ministre israélien.

« Je partage l’avis de la CPI selon lequel Benjamin Netanyahu devrait être arrêté et jugé pour ses crimes, tout comme je le ferais pour toute autre personne mise en accusation par la CPI », a-t-il appuyé. L’Assemblée générale des Nations unies, grand rendez-vous annuel des dirigeants du monde entier, se tient chaque année en septembre au siège de l’ONU à New York.

*Source : huffingtonpost