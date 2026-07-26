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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


L'armée iranienne affirme que « presque toutes » les infrastructures américaines à Erbil, en Irak, ont été détruites

Publié par Gilles Munier sur 26 Juillet 2026, 07:16am

Catégories : #Kurdistan, #Irak, #Iran

Par Şahin Demir (revue de presse : Anadolu - 25 Juillet 2026)*

L'armée iranienne a affirmé samedi que « presque toutes » les infrastructures militaires américaines situées à Erbil, dans le nord de l'Irak, avaient été détruites lors du récent conflit. Elle a également indiqué que Téhéran déployait désormais des drones d'attaque plus sophistiqués que les Arash-2.

S'exprimant à la télévision d'État iranienne, le porte-parole de l'armée, le général de brigade Mohammad Reza Akraminia, a déclaré que l'Iran avait infligé d'importants dégâts aux bases militaires américaines dans la région, affirmant que nombre d'entre elles avaient perdu une grande partie de leurs capacités opérationnelles.

Il a également affirmé que « presque toutes » les infrastructures américaines à Erbil avaient été détruites et que les groupes anti-iraniens opérant dans cette zone n'étaient plus en mesure de mener des opérations.

Par ailleurs, Akraminia a indiqué que les États-Unis disposaient d'importantes capacités militaires, d'équipements et de bases dans l'ensemble de la région, ainsi que dans le sud de l'Europe et en Méditerranée, tout en cherchant à remplacer leurs pertes.

Il a averti que l'Iran était prêt à poursuivre ses opérations militaires si le conflit reprenait, « jusqu'à ce que les Américains comprennent qu'ils ne peuvent pas imposer leur volonté à la nation iranienne par l'agression ».

Le porte-parole a enfin affirmé que si l'armée iranienne avait utilisé des drones Arash-2 durant la guerre de 40 jours, elle déployait désormais de nouveaux drones dotés d'une puissance de destruction, d'une précision et d'une portée supérieures. Il a précisé que les caractéristiques de ces nouveaux appareils n'avaient pas encore été rendues publiques.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu

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