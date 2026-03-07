Guerre au Moyen-Orient : quatre questions sur le rôle que peuvent jouer les Kurdes dans le conflit face à l'Iran

Les Etats-Unis peuvent-ils s'appuyer sur les Kurdes pour fragiliser le régime iranien ? Des médias américains affirment que les Etats-Unis comptent armer des milices pour susciter un soulèvement contre le pouvoir. "Complètement faux", selon la porte-parole de la Maison Blanche.

Par Timour Öztürk (revue de presse : franceinfo – 5 mars 2026)*

Le pari séduit les stratèges militaires mais peut se révéler risqué à long terme. Pour faire tomber la République islamique, les Etats-Unis et Israël peuvent être tentés d'exploiter les tensions ethniques internes à l'Iran, notamment la carte kurde. Plusieurs médias américains assurent que la CIA et le Mossad œuvrent bien à armer les Kurdes iraniens. Des camps ciblés par l'Iran ces derniers jours alors que la presse américaine publie des informations sur une éventuelle intervention kurde au sol, soutenue par l'aviation américaine et israélienne.

1 Que représente la minorité kurde en Iran ?

Les Kurdes représentent 10% de la population iranienne et sont majoritaires dans les provinces de l'ouest de l'Iran, à la frontière de l'Irak et de la Turquie. La majorité de la population iranienne est Perse et ce pays de 90 millions d'habitants est dans l'ensemble moins touché par des tiraillements ethniques ou religieux que ses voisins afghan, pakistanais ou irakien malgré un mécontentement certain envers le clergé chiite au pouvoir. La population kurde, discriminée, nourrit en partie un sentiment indépendantiste et les partis kurdes sont de longue date opposés au régime. Leurs militants sont réfugiés au Kurdistan irakien voisin, où ils disposent de camps d'entraînements.

2 Que sait-on des frappes iraniennes qui visent les Kurdes ?

Le régime iranien affirme avoir tiré trois missiles sur le Kurdistan irakien. Des tirs qui visent des bases des partis kurdes iraniens. Une source au sein de l'un de ces partis estime que, depuis le début de la guerre, environ 30 attaques de drones ou de missiles du régime ont visé spécifiquement les militants kurdes. L'un de ces missiles a tué mercredi un combattant dans la province d'Erbil au Kurdistan irakien. De l'autre côté de la frontière, les bombardements américains et israéliens se multiplient sur des positions du régime. Ces frappes pourraient théoriquement servir à affaiblir l'Iran, avant une offensive au sol des combattants kurdes depuis l'Irak.

3 Les Kurdes peuvent-ils lancer une opération militaire contre le régime ?

Plusieurs médias américains, dont CNN(Nouvelle fenêtre), évoquent la préparation depuis plusieurs mois par la CIA d'une offensive kurde. Une information démentie par la Maison Blanche. Washington a démenti mercredi que les Etats-Unis, comme l'écrivaient des médias américains, comptaient armer des milices kurdes pour susciter un soulèvement en Iran. Mais la Maison Blanche a toutefois confirmé que Donald Trump avait "parlé avec des dirigeants kurdes" à propos de la base dont disposent les Etats-Unis dans le nord de l'Irak. Les partis kurdes iraniens, eux, affirment également que leurs troupes n'ont pas débuté d'action militaire en Iran. Mais la plupart de ces groupes, historiquement divisés, se sont réunis au sein d'une coalition il y a une dizaine de jours seulement.

4 De combien de combattants disposent les Kurdes ?

On ignore le nombre de combattants Kurdes, il est en revanche certain que leurs effectifs sont très largement dépassés par les capacités militaires de la République islamique et qu'ils ne pourront pas agir sans le feu vert du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Son président, Nechirvan Barzani a reçu ces derniers jours des appels de Donald Trump, mais aussi d'Emmanuel Macron, du ministre des Affaires étrangères turc ou encore du chef de la diplomatie iranienne, laissant entrevoir d'intenses tractations.

*Source : franceinfo