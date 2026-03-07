La défense aérienne américano-israélienne en échec

AN-FPS-132

Par Larry Johnson (revue de presse : SONAR - 6 mars 2026)*

Alors que les États-Unis et Israël infligent des coups sévères à l’Iran, ce dernier continue de frapper avec succès des cibles militaires et des services de renseignement américains dans les pays du golfe Persique et pilonne Israël.

Depuis le 28 février 2026, dans un contexte d’escalade des frappes américano-israéliennes contre l’Iran et des représailles iraniennes (notamment des frappes de drones et de missiles contre des installations diplomatiques et des bases régionales américaines), le département d’État américain a ordonné la fermeture ou la suspension indéfinie des activités de plusieurs ambassades américaines dans le golfe Persique et dans la région du Moyen-Orient au sens large. Il s’agit notamment des ambassades suivantes :

Arabie saoudite (ambassade américaine à Riyad) : fermée après les attaques de drones iraniens qui ont visé le complexe les 2 et 3 mars 2026. L’ambassade a exhorté les Américains à se mettre à l’abri sur place et à éviter la zone.

Koweït (ambassade américaine à Koweït City) : fermée à la suite d’une attaque iranienne par drone/missile sur ou à proximité du bâtiment (signalée les 2 et 3 mars 2026). Les opérations ont été suspendues “jusqu’à nouvel ordre”.

Liban (ambassade américaine à Beyrouth) : fermée le 3 mars 2026 en raison des tensions et des menaces régionales persistantes (bien que le Liban ne fasse pas strictement partie du golfe Persique, il est souvent inclus dans les alertes concernant le Moyen-Orient).

Les activités des ambassades américaines à Doha, Dubaï et Manama ont également été considérablement réduites. Les vidéos publiées au cours des cinq derniers jours montrent des missiles et des drones iraniens frappant des cibles dans les six pays du Golfe sans rencontrer pratiquement aucune résistance.

Les véritables dégâts sont causés aux bases/installations militaires américaines dans la région. Les bases/installations militaires américaines suivantes dans le golfe Persique (ou directement associées aux États du Golfe) ont été confirmées touchées depuis le 28 février, sur la base des déclarations de l’armée américaine, d’analyses d’images satellites (par exemple, Planet Labs), des reportages des médias (NYT, CNN, Al Jazeera, Stars and Stripes) et de confirmations officielles des pays hôtes. Voici comment les médias occidentaux présentent ces attaques :

Naval Support Activity Bahrain / Quartier général de la cinquième flotte de la marine américaine (Manama, Bahreïn) — Cible de multiples attaques à la roquette et au drone. Les dégâts comprennent la destruction de plusieurs structures, radômes (dômes radar), terminaux de communication par satellite et entrepôts. Le Bahreïn a confirmé les attaques contre la base, avec des explosions et de la fumée signalées.

Base aérienne d’Al Udeid (près de Doha, Qatar) — La plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient. Frappée par des missiles iraniens (au moins un impact confirmé, les autres ayant été interceptés). Le Qatar a signalé l’interception de dizaines de missiles/drones visant la base, avec des dégâts mineurs dans certains cas. Aucune victime majeure n’a été signalée lors de ces frappes.

Base aérienne d’Ali Al Salem (Koweït) — Frappée par des missiles balistiques et des drones. Des images satellites ont montré des dégâts sur des bâtiments et des structures. Le Koweït a confirmé les interceptions et les impacts. Il s’agit d’une partie des multiples frappes menées contre des sites koweïtiens accueillant des troupes américaines.

Camp Arifjan (Koweït) — Attaqué par des drones/missiles, causant des victimes américaines (au moins trois militaires tués et plusieurs blessés lors d’un seul incident). Des images à basse résolution ont montré des dégâts.

Camp Buehring (Koweït) — Impacts/dégâts causés par des projectiles signalés, selon l’analyse satellite et les rapports américains.

Base aérienne d’Al Dhafra (Abu Dhabi, Émirats arabes unis) — Ciblée par des missiles/drones. Les images satellites ont montré des dégâts aux bâtiments (au moins trois ou quatre structures touchées entre le 28 février et le 1er mars). Les défenses des Émirats arabes unis ont intercepté de nombreuses menaces entrantes.

Base aérienne Prince Sultan (Al Kharj, Arabie saoudite) — Bombardée par des missiles balistiques iraniens.

Les défenses saoudiennes en ont intercepté un grand nombre, mais des rapports ont confirmé des attaques contre la base (située à environ 65 km de Riyad).

Les dégâts infligés sont bien plus importants et plus graves que ne le rapporte le Pentagone. La conséquence la plus dommageable des attaques iraniennes a été la destruction de systèmes radar essentiels censés fournir une alerte précoce en cas de lancement de missiles iraniens. Il s’agit notamment :

du radar d’alerte précoce amélioré (UEWR) AN/FPS-132 Block 5 situé à la base aérienne d’Al Udeid (Qatar) ou à proximité — d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars. C’est le plus grand et le plus important radar d’alerte précoce de missiles balistiques exploité par les États-Unis au Moyen-Orient, avec une portée de détection pouvant atteindre 5 000 km pour les lancements.

du radar AN/TPY-2 (associé au système THAAD) situé dans la ville industrielle d’Al-Ruwais (Émirats arabes unis) — d’une valeur estimée à 500 millions de dollars. Ce radar à bande X avancé assure un suivi précis pour la défense antimissile terminale à haute altitude. L’Iran a revendiqué sa destruction, et des images satellites open source (Planet Labs) montrent qu’il a été directement touché.

du Radôme (dôme radar) et terminaux de communication par satellite à la base navale de Bahreïn / QG de la cinquième flotte américaine (Bahreïn) — Une frappe confirmée par un drone iranien a touché un radôme (couverture protectrice pour les antennes radar/satcom) entre le 28 février et le 1er mars. Des images satellites (NYT, Planet Labs) montrent la destruction d’au moins deux grands radômes/terminaux SATCOM et des structures associées. Il s’agit de “radars d’alerte précoce” sophistiqués, mais non autonomes, comme l’AN/FPS-132 ; ils soutiennent les opérations navales et le C2 (commandement et contrôle).

de la base aérienne d’Al Dhafra, un important centre de l’armée de l’air américaine à Abu Dhabi qui abrite la 380e escadre expéditionnaire et des avions de pointe, a été prise pour cible par des missiles balistiques et des drones iraniens fin février-début mars 2026.

d’images satellites et de multiples analyses confirment qu’un système radar américain clé situé à la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie a été fortement endommagé ou détruit lors des frappes de représailles iraniennes fin février-début mars 2026. Le radar en question est un AN/TPY-2 (Army Navy/Transportable Radar Surveillance and Control Model 2), un radar à réseau phasé en bande X haute résolution utilisé avec la batterie de missiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Ce radar est conçu pour détecter, suivre et distinguer les missiles balistiques (y compris en phase terminale) et est l’un des capteurs de défense antimissile déployés à l’avant les plus sophistiqués des États-Unis.

La destruction par l’Iran des radars AN/TPY-2 et AN/FPS-132 a éliminé la capacité d’alerte précoce de l’armée américaine dans la région. Avant leur destruction, Israël et les États-Unis disposaient d’un délai d’alerte de 15 à 30 minutes lorsqu’un missile était lancé depuis l’Iran et pouvaient, en théorie, prendre des contre-mesures et préparer leurs systèmes de défense aérienne. Des vidéos provenant d’Israël ces deux derniers jours montrent que 90 % des missiles iraniens atteignent leurs cibles sans être interceptés.

La variable inconnue est le nombre de missiles dont dispose encore l’Iran dans son arsenal. Les États-Unis parient que l’Iran est à court de missiles. Je pense que les stocks de l’Iran sont bien plus importants. Nous verrons comment les choses évoluent alors que la guerre va entrer dans sa deuxième semaine.

*Source : SONAR

Traduit par Spirit of Free Speech