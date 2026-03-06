Le Royaume-Uni affirme que le drone de type Shahid qui a ciblé la base aérienne d’Akrotiri n’a pas été lancé depuis l’Iran, ce qui soulève des questions quant à une éventuelle implication israélienne

Quds News Network (revue de presse - 5 mars 2026)*

Le ministère britannique de la Défense (MoD) a déclaré que le drone de type Shahid qui a ciblé la base aérienne d’Akrotiri à Chypre le 2 mars n’a pas été lancé depuis l’Iran. Les médias israéliens ont été les premiers à rapporter l’attaque dimanche soir.

Le MoD a confirmé que l’incident s’est produit aux alentours de minuit. Cependant, il a souligné que les enquêtes n’ont révélé aucune preuve reliant le lancement à l’Iran.

Le premier reportage public concernant cette attaque présumée est venu du correspondant militaire de la chaîne israélienne Channel 14, un réseau connu pour sa proximité avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le correspondant a écrit en hébreu : « Première information : Suspicion de chute sur la base aérienne britannique d’Akrotiri à Limassol, Chypre. Une forte explosion a été entendue dans la zone, accompagnée des sirènes de la base et du décollage d’avions. » La première version des faits a alimenté les spéculations selon lesquelles l’Iran aurait directement ciblé une installation militaire britannique. Les clarifications ultérieures du Royaume-Uni ont contredit ces affirmations.

Le 3 mars, au lendemain de l’incident, le ministère de la Défense britannique a annoncé le déploiement de son destroyer Type 45, le HMS Dragon, en Méditerranée orientale. Il a également indiqué qu’il enverrait deux hélicoptères Wildcat de la Royal Navy à Chypre afin de renforcer la défense antidrone.

Ces hélicoptères Wildcat sont équipés de missiles Martlet conçus pour intercepter les menaces aériennes. Le ministère de la Défense a précisé que les appareils arriveraient à Chypre dans les jours suivants.

Durant la nuit, des avions de chasse Typhoon et F-35B de la RAF ont poursuivi leurs opérations aériennes au Moyen-Orient. Des avions ravitailleurs Voyager ont appuyé ces missions, que le Royaume-Uni a qualifiées de « nécessaires à la défense des intérêts britanniques et de ceux de ses alliés ».

La base aérienne d’Akrotiri constitue le principal centre militaire régional britannique. Elle abrite des avions de chasse Typhoon et F-35, ainsi que l’unité de soutien aux opérations de Chypre, qui apporte son soutien aux missions menées au Moyen-Orient. Elle sert également de base opérationnelle interarmées permanente, assurant le soutien des déploiements à l’étranger et de l’entraînement des pilotes de chasse.

Cet incident survient alors qu’Israël continue de faire pression sur ses alliés occidentaux pour qu’ils s’impliquent dans sa guerre contre l’Iran.

Article original en anglais sur Quds News Network / Traduction MR

*Source : ISM-France