Trump déclare devoir “être impliqué” dans le choix du successeur de Khamenei

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 5 mars 2026)*

Le président américain Donald Trump insiste devoir “être impliqué” dans le choix du prochain guide suprême de l’Iran, établissant une comparaison avec la situation au Venezuela après l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse, lors d’un entretien téléphonique avec Axios rapporté le 5 mars.

“Ils perdent leur temps. Le fils de Khamenei est un poids plume. Je dois être impliqué dans la nomination, comme avec Delcy [Rodriguez] au Venezuela”, a déclaré Trump lors de l’entretien téléphonique. “Le fils de Khamenei est inacceptable pour moi. Nous voulons quelqu’un qui apportera harmonie et paix en Iran”, a-t-il ajouté.

Au cours de cet entretien téléphonique de huit minutes, Trump a évoqué ses plans de guerre et la crise de succession après l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, et a reconnu que son fils, Mojtaba Khamenei, est le principal candidat à la succession de son père.

Les autorités iraniennes ont retardé l’annonce d’un successeur plusieurs jours, bien que les déclarations des politiciens iraniens suggèrent que la décision pourrait être prise prochainement, a déclaré Axios.

Le président américain a déclaré rejeter tout successeur poursuivant la politique du défunt dirigeant, avertissant que Washington serait dans l’obligation de réattaquer militairement si les prochains dirigeants iraniens ne se conforment pas aux exigences américaines.

Interrogé en début de semaine sur la question de savoir qui pourrait remplacer Khamenei, Trump a répondu sans détour aux journalistes à la Maison Blanche : “La plupart de ceux que nous avions en tête sont morts”.

Ses commentaires contredisent directement ce qu’affirment publiquement d’autres responsables américains, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et d’autres hauts responsables niant à plusieurs reprises que l’objectif de l’attaque conjointe américano-israélienne contre l’Iran ait abouti un “changement de régime”, mais consiste plutôt d’affaiblir le programme de missiles, les infrastructures nucléaires et les forces navales de l’Iran.

Le processus de succession au pouvoir en Iran s’est déroulé dans un contexte d’escalade des attaques militaires.

Mardi, Israël a bombardé un bâtiment de la ville de Qom qui abrite l’organe clérical chargé de sélectionner le prochain guide suprême, dans ce qui semble être une tentative de perturber le vote, selon le rapport.

Trump a également établi un parallèle entre la succession au pouvoir en Iran et l’opération de changement de régime menée par les États-Unis au Venezuela au début de l’année.

Après que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’un raid militaire en janvier et l’ont emprisonné aux États-Unis, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a pris le pouvoir peu après.

Trump a ensuite qualifié le Venezuela de “nouvel ami et partenaire”, ajoutant que “le pétrole commence à couler” après une visite à Caracas du secrétaire américain à l’Intérieur, Doug Burgum.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech