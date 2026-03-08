Cinq organisateurs de la nouvelle flottille pro-palestinienne arrêtés en Tunisie

Revue de presse : Ouest-France (6 mars 2026)*

La police antiterroriste tunisienne a arrêté à Sidi Bou Saïd plusieurs militants de la flottille appelée à venir en aide au peuple palestinien.

Les forces de sécurité tunisiennes ont arrêté cinq organisateurs de la nouvelle flottille pro palestinienne devant se rendre à Gaza au printemps, ont annoncé des militants de l’ONG « Global Sumud Flotilla ».

Les motifs de l’arrestation de ces cinq personnes, toutes tunisiennes, n’étaient pas clairs dans l’immédiat, conduisant l’organisation à demander des « clarifications immédiates ».

Le groupe « condamne fermement l’arrestation aujourd’hui d’organisateurs tunisiens » de la « Global Sumud Flotilla », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Libérez Nabil Channoufi, Wael Naouar, Sana Msahli, Jawaher Channa, et Mohamed Amin Bannour ».

Ces arrestations, « combinées avec les interdictions répétées de rassemblements légaux », marquent « une rupture troublante avec la longue histoire de solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien », dénonce le communiqué.

Aide par voie maritime

Les organisateurs affirment avoir été « violemment empêchés » par la police cette semaine de rentrer dans le port de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, l’un des principaux ports d’où ils étaient partis l’an dernier.

Et un rassemblement prévu jeudi pour préparer la prochaine mission a été « également annulé par les autorités juste avant qu’il ne débute », toujours selon Global Sumud Flotilla.

