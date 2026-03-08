Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Cinq organisateurs de la nouvelle flottille pro-palestinienne arrêtés en Tunisie

Publié par Gilles Munier sur 8 Mars 2026, 07:24am

Catégories : #Flottille Sumud, #Gaza, #Tunisie

Revue de presse : Ouest-France (6 mars 2026)*

La police antiterroriste tunisienne a arrêté à Sidi Bou Saïd plusieurs militants de la flottille appelée à venir en aide au peuple palestinien.

Les forces de sécurité tunisiennes ont arrêté cinq organisateurs de la nouvelle flottille pro palestinienne devant se rendre à Gaza au printemps, ont annoncé des militants de l’ONG « Global Sumud Flotilla ».

Les motifs de l’arrestation de ces cinq personnes, toutes tunisiennes, n’étaient pas clairs dans l’immédiat, conduisant l’organisation à demander des « clarifications immédiates ».

Le groupe « condamne fermement l’arrestation aujourd’hui d’organisateurs tunisiens » de la « Global Sumud Flotilla », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Libérez Nabil Channoufi, Wael Naouar, Sana Msahli, Jawaher Channa, et Mohamed Amin Bannour ».

Ces arrestations, « combinées avec les interdictions répétées de rassemblements légaux », marquent « une rupture troublante avec la longue histoire de solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien », dénonce le communiqué.

Aide par voie maritime

Les organisateurs affirment avoir été « violemment empêchés » par la police cette semaine de rentrer dans le port de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, l’un des principaux ports d’où ils étaient partis l’an dernier.

Et un rassemblement prévu jeudi pour préparer la prochaine mission a été « également annulé par les autorités juste avant qu’il ne débute », toujours selon Global Sumud Flotilla.

*Source : Ouest-France

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
La Global Sumud Flotilla lance une nouvelle mission humanitaire vers Gaza
La Global Sumud Flotilla lance une nouvelle mission humanitaire vers Gaza
La justice turque émet un mandat d'arrêt contre Netanyahu
La justice turque émet un mandat d'arrêt contre Netanyahu
Israël expulse 171 militants de la flottille de Gaza vers la Grèce et la Slovaquie
Israël expulse 171 militants de la flottille de Gaza vers la Grèce et la Slovaquie
Une deuxième flottille est en route
Une deuxième flottille est en route
Trump déclare devoir “être impliqué” dans le choix du successeur de Khamenei

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents