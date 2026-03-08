Pour ces raisons, l’Iran a fait des Émirats arabes unis une zone de guerre

Dans un contexte de guerre, la neutralité hypocrite équivaut à un casus belli

Revue de presse : Sahel Intelligence (mars 2026)*

Pour l’Iran, les Etats-Unis et Israël s’appuient sur les sous-traitants du Golfe pour lancer leurs attaques et déployer leurs troupes.

De ce fait, et dans ce contexte de montée des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, les États du Golfe sont confrontés à une épreuve sécuritaire sans précédent.

Téhéran a en effet concentré sa riposte balistique et par drones sur les Émirats arabes unis, en particulier sur la ville de Dubaï, longtemps présentée comme une oasis de stabilité et un pôle de prospérité au cœur d’une région troublée.

Les Emirats arabes unis, une « cible légitime »

Ces derniers jours, Dubaï a été secouée par des explosions répétées à la suite d’attaques iraniennes continues, qui ont provoqué, selon des sources officielles émiriennes, des morts, des blessés et des dégâts touchant des infrastructures civiles et des aéroports.

Bien que Téhéran affirme viser des installations militaires américaines dans la région, les images de colonnes de fumée s’élevant au-dessus des gratte-ciel et des hôtels de luxe traduisent un tournant spectaculaire dans le paysage sécuritaire du Golfe.

Les Émirats représentent, aux yeux de l’Iran, une « cible à forte valeur symbolique et stratégique ». Certes, ils n’abritent pas de bases américaines de l’ampleur de celles situées en Arabie saoudite, ni comme à Bahreïn, siège de la Cinquième flotte américaine, ou au Qatar, où se trouve la base d’Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région. Mais leur poids géopolitique dépasse la seule dimension militaire.

Les Accords d’Abraham et le repositionnement géopolitique

La signature des Accords d’Abraham en 2020, sous l’égide du président américain de l’époque, Donald Trump, a profondément modifié la perception stratégique des Émirats à Téhéran. La normalisation des relations avec Israël, suivie d’un approfondissement de la coopération économique et sécuritaire — jusqu’à des manœuvres conjointes en mer Rouge en 2024 — a contribué à faire d’Abou Dhabi un acteur clé du nouvel axe régional.

Sous la conduite du président Mohamed ben Zayed Al Nahyane, les Émirats sont allés plus loin que d’autres signataires dans la consolidation de leurs liens avec Tel-Aviv. Bien qu’Abou Dhabi ait adopté un ton mesuré durant la guerre de Gaza, Téhéran chercherait, selon cette lecture analytique, à mettre à l’épreuve les limites de ce « neutralisme émirien » en frappant son principal centre économique.

Frapper le nerf de l’économie mondiale

Dubaï n’est pas seulement une métropole du Golfe : elle constitue un hub financier et logistique mondial reliant l’Asie au Moyen-Orient et à l’Occident, et accueille des millions de résidents étrangers. La viser produit un effet psychologique et économique global bien supérieur à celui d’attaques contre des cibles plus isolées et moins médiatisées.

Une frappe sur Dubaï signifie, de facto, une perturbation potentielle des marchés financiers, du trafic aérien et des chaînes d’approvisionnement internationales. Dans cette perspective, l’Iran miserait sur des répercussions économiques susceptibles d’exercer une pression indirecte sur les États du Golfe afin qu’ils influencent Washington et Tel-Aviv pour freiner l’escalade. Il s’agirait donc d’une stratégie de « pression indirecte » par l’atteinte aux alliés régionaux des États-Unis, plutôt qu’une confrontation frontale généralisée.

Le dilemme du « parapluie sécuritaire américain »

Les développements récents mettent en lumière les limites de ce que l’on appelle le « parapluie sécuritaire américain », assuré depuis des décennies par la présence militaire et d’importants contrats d’armement. Les frappes iraniennes répétées soumettent ce dispositif à un test concret : la présence américaine n’a pas empêché que le territoire d’alliés soit directement visé.

Par ailleurs, l’absence d’une réponse collective unifiée des États du Conseil de coopération du Golfe souligne la divergence des calculs nationaux et offre à Téhéran une marge pour exploiter ces divisions.

Vers un changement des règles d’engagement régionales

En définitive, le ciblage de Dubaï illustre une évolution des règles d’engagement au Moyen-Orient : d’un affrontement par procuration à une attaque directe contre des centres névralgiques économiques. En frappant la « vitrine de la mondialisation du Golfe », l’Iran chercherait à maximiser l’impact politique et économique de sa riposte et à contraindre les acteurs régionaux et internationaux à revoir leurs calculs stratégiques.

Entre logique de dissuasion iranienne et crainte d’un embrasement plus large, Dubaï — ancien symbole de stabilité et de prospérité — se retrouve désormais au cœur d’une nouvelle équation stratégique susceptible de redessiner les équilibres de puissance dans le Golfe.

