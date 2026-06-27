USA : raz-de-marée anti-AIPAC aux primaires démocrates

Revue de presse : CAPJPO-EuroPalestine (26 juin 2026)*

Pas moins de 29 candidats ayant refusé tout financement du lobby israélien AIPAC (équivalent états-unien du CRIF) ont fait mordre la poussière aux amis du génocide lors d’une série de primaires du parti Démocrate, cette semaine outre-Atlantique.

L’attention a d’abord été focalisée sur New York où le candidat anti-génocide Brad Lander, un haut fonctionnaire d’origine juive, a écrasé le député sortant, pro-Israël, de la 10ème circonscription de l’État de New York.

Mais le phénomène de dégoût pour les complices des bourreaux du peuple palestinien est en fait beaucoup plus vaste, comme le montre la campagne Track AIPAC, qui recense les politiciens corrompus par l’argent des génocidaires, et ceux qui ne le sont pas.

Le tableau ci-dessus se lit comme suit :

Les initiales désignent l’État concerné : AR pour Arizona, CA pour Californie, NC pour Caroline du Nord, etc.

Les chiffres pointent les circonscriptions électorales. Chaque État élit un nombre de députés (dits « Représentants ») à peu près proportionnel à sa population. Adam Hamawy, par exemple, a gagné la primaire Démocrate dans la 12ème circonscription du New Jersey (NJ) et Oreo Casar la 37ème du Texas (TX)

Les lettres SN concernent l’élection au Sénat, sachant que chaque État élit 2 sénateurs au Sénat, quelle que soit sa population.

Les 29 victoires recensées par Track AIPAC concernent des circonscriptions le plus souvent acquises au Parti Démocrate, et non au Parti Républicain de Trump. Les chances que ces hommes et ces femmes soient élus aux élections dites de « mi-mandat » de novembre prochain sont par conséquent considérées comme élevées.

L’AIPAC dépense des centaines de millions de dollars pour acheter les politiciens états-uniens, et nul doute qu’il va continuer de le faire en direction aussi bien des candidats Démocrates que Républicains.

Le « Congrès » états-unien est composé de deux chambres : la Chambre des Représentants (députés) dont les 435 sièges sont soumis à élection tous les deux ans, et le Sénat dont une partie seulement des 100 sièges (2 sénateurs par État) seront renouvelés en novembre prochain.

*Source : CAPJPO-Europalestine