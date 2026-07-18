"Qu'ils aillent au diable": JD Vance hausse le ton contre les tentatives d’influence israélienne

Revue de presse : TRT en français (16 juillet 2026)*

Le vice-président américain rejette les tentatives de faire échouer les négociations avec l'Iran, affirmant que leurs détracteurs peuvent “aller au diable” et qu'il continuera à agir selon ce qu'il juge être dans l'intérêt des États-Unis.

"Qu'ils aillent au diable. Je ferai ce que je dois faire pour le peuple américain" a lancé Vance.

16 juillet 2026

Le vice-président américain JD Vance a déclaré qu'Israël était en train de “perdre la bataille de l'opinion publique” aux États-Unis, reprenant des propos qu'il affirme avoir également entendus de la part du président Donald Trump.

Vance a averti que, si les gouvernements étrangers cherchent souvent à influencer la politique américaine, le véritable problème apparaît lorsque les dirigeants des États-Unis laissent ces influences “altérer leur jugement”.

Il a ajouté qu'une campagne d'influence étrangère avait été financée afin de faire échouer les négociations qu'il menait avec l'Iran.

“Une véritable campagne d'influence étrangère a été financée pour torpiller l'accord que je cherchais à conclure”, a déclaré Vance dans le podcast The Joe Rogan Experience, en faisant référence à un article publié lundi par Time Magazine.

“Beaucoup des personnes qui recevaient cet argent m'ont attaqué de manière totalement malhonnête. Ma réponse est simple : ‘Qu'ils aillent au diable’. Je ferai ce que je dois faire pour le peuple américain. Je représente d'abord les Américains, et c'est ainsi que j'ai toujours exercé cette fonction” a-t-il martelé.

S'appuyant sur l'article de Time Magazine, Vance a affirmé qu'un ancien membre de l'équipe de campagne de Trump, rémunéré selon lui par “certains éléments du gouvernement israélien”, avait mené une campagne contre lui en raison de ses efforts pour négocier avec l'Iran.

“Ils s'acharnent contre moi, affirmant que nous ne devrions pas négocier avec l'Iran”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté être convaincu “au-delà de tout doute” que des personnes au sein du gouvernement israélien ont cherché à infléchir la politique américaine afin de poursuivre la campagne militaire.

*Source : TRT en français