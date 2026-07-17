L'ancien président iranien Ahmadinejad dément un rapport affirmant des contacts avec le Mossad

« Nous rejetons catégoriquement toutes les accusations totalement fausses diffusées par le New York Times », affirme son bureau

Par Mohammad Sio (revue de presse : Anadolu – 14 juillet 2026)*

L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a rejeté mardi un article du New York Times affirmant que le service de renseignement israélien Mossad aurait cherché à le recruter et qu'il serait assigné à résidence, qualifiant ces affirmations de « complètement fausses ».

Dans un communiqué, le bureau d'Ahmadinejad a accusé le journal d'avoir publié des informations fabriquées afin d'induire l'opinion publique en erreur et d'alimenter les divisions internes en Iran.

Le bureau a également démenti qu'Ahmadinejad soit assigné à résidence, affirmant que cette accusation avait été inventée pour appuyer ce qu'il a qualifié d'« absurdes » affirmations du journal.

« Nous rejetons catégoriquement toutes les accusations totalement fausses diffusées par le New York Times », indique le communiqué.

Le New York Times avait rapporté lundi que le Mossad avait tenté ces dernières années de convaincre Ahmadinejad de coopérer avec Israël et le considérait comme un candidat potentiel pour diriger l'Iran. L'article affirmait également que l'ancien président était assigné à résidence.

Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz

*Source : Anadolu