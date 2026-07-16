L’Iran n’est plus lié par le protocole d’accord & change de stratégie

Par Larry C. Johnson (revue de presse ; Spirit of Free Speech - 15 juillet 2026)*

L’annonce par l’Iran de la fin du protocole d’accord a été rapidement suivie d’un changement radical dans la stratégie militaire iranienne. Mardi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré :

“Les États-Unis n’ont pas simplement ‘violé’ le protocole d’accord. Avec les opérations menées ce soir (blocus naval), le protocole d’accord a été totalement abandonné.

“L’Iran n’est plus lié par le protocole d’accord”.

Jusqu’à aujourd’hui, l’Iran respectait scrupuleusement le protocole d’accord. Il n’a lancé aucune attaque sur des cibles américaines sans avoir été lui-même attaqué au préalable. Autrement dit, l’Iran n’a jamais fait que riposter aux attaques américaines. De plus, le Hezbollah — allié de l’Iran —, conformément au premier paragraphe du protocole d’accord, avait cessé d’attaquer Israël. Maintenant que le protocole d’accord n’est plus considéré comme applicable, je m’attends à une recrudescence des attaques du Hezbollah contre les positions israéliennes dans le sud du Liban.

L’Iran, pour sa part, n’a pas attendu que les États-Unis frappent mardi. Il a au contraire lancé des attaques contre des cibles américaines à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Deux pétroliers émiratis, le Mombasa et l’Al Bahiyah, ont été touchés par deux missiles de croisière iraniens dans la voie sud du détroit, à l’intérieur des eaux territoriales omanaises. Selon le ministère de la Défense des Émirats arabes unis : un membre d’équipage a été tué (un ressortissant indien, à bord du Mombasa), huit ont été blessés, dont quatre gravement — six Indiens et deux Ukrainiens. Des incendies se sont déclarés sur les deux navires et ont été maîtrisés. Tous deux ont subi des dégâts matériels.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait annoncé la fermeture du détroit “jusqu’à nouvel ordre” tôt dans la matinée du dimanche 12 juillet, avertissant qu’aucun navire ne serait autorisé à le traverser. Il a qualifié les deux navires de “contrevenants”, leur reprochant d’avoir désactivé leurs systèmes de navigation, d’avoir ignoré les avertissements du “Centre de contrôle de sécurité du détroit d’Ormuz” et de s’être écartés de la route désignée. Il a en outre affirmé que l’armée américaine a tenté d’inciter les navires à emprunter une “route illégale”, et que les pétroliers ont été mis hors d’état de fonctionner après avoir “choisi de transiter par une voie minée” — avertissant que l’utilisation de routes non désignées par le Corps des Gardiens donnera lieu à “bien des doléances” et sera suivie de retards dans la réouverture du détroit, sans parler des répercussions d’une crise énergétique mondiale.

L’Iran a attaqué quatre cibles principales :

Bahreïn (quartier général de la Cinquième Flotte) — des sirènes d’alerte aux missiles ont retenti tôt mardi matin. Nabeel Alhamer, conseiller médiatique du roi, a déclaré que les défenses aériennes bahreïniennes ont intercepté et détruit les attaques aériennes iraniennes. Mais des images vidéo montrent une réalité bien différente. Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a détruit le radar Patriot, celui contrôlant l’espace aérien de la Cinquième Flotte et le radar d’alerte précoce C-RAM, ainsi qu’un centre de communications par satellite et des entrepôts de matériel militaire à Juffair. Aucune victime n’a été rapportée.

Koweït — La télévision d’État iranienne a déclaré que l’armée a frappé des installations et du matériel américains à l’aide de drones. Au cours de cette quatrième vague de l’opération Nasr, l’Iran a pris pour cible et totalement détruit un entrepôt appartenant à la Kuwait and Gulf Link Holding Company (KGL) à Mina Abdullah, au Koweït, à l’aide de deux drones. La KGL est le principal centre de soutien de l’armée américaine en Asie occidentale.

Jordanie — Le CGRI a confirmé via l’agence Fars avoir frappé mardi une base aérienne américaine avec des missiles balistiques, et a appelé les Jordaniens à démanteler les bases américaines présentes sur leur territoire. La Jordanie a affirmé avoir intercepté quatre missiles iraniens, mais des images vidéo montrent au moins quatre impacts de missiles au sol.

Marine/armée de l’air — La télévision d’État iranienne a déclaré que l’armée a ciblé un navire américain “hostile” avec des missiles de croisière, et les médias iraniens ont affirmé que le CGRI a abattu un MQ-1 américain au-dessus d’Ormuz.

Si les attaques américaines se poursuivent, le CGRI a menacé de fermer le détroit de Bab al-Mandab :

“Le CGRI avertit qu’après la fermeture des voies d’exportation de pétrole et de gaz depuis le détroit d’Ormuz, l’ennemi doit désormais s’attendre à ce que d’autres couloirs énergétiques — au-delà du détroit d’Ormuz — soient coupés, notamment ceux qui servent les intérêts des États-Unis et de leurs alliés”.

Vous vous souvenez de mes précédents rapports indiquant que les CATS, alias les “Crisis Action Teams” (équipes d’intervention en cas de crise), ont été suspendues ? Eh bien pour l’instant, le CENTCOM est de nouveau opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui signifie que les attaques américaines vont se poursuivre pendant plusieurs jours et que l’Iran continuera à frapper les bases américaines de toute la région impliquées dans ces attaques. Jusqu’à présent, les États-Unis ont limité leurs frappes à la côte occidentale de l’Iran qui borde le golfe Persique, mais Trump a annoncé aujourd’hui son intention de frapper des ponts et des centrales électriques à l’intérieur du pays. S’il passe à l’acte, l’Iran attaquera probablement les réseaux électriques des pays du Golfe participant aux frappes américaines. On dirait que le mois de juillet s’annonce très chaud.

Traduit par Spirit of Free Speech