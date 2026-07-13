Les centres de données entrent sur le champ de bataille – Comment les infrastructures d’IA transforment l’Asie de l’Ouest en un théâtre de confrontation entre grandes puissances

Par Kamran Yeganegi (revue d presse : ISM-France - 9 juillet 2026)*

Pendant des décennies, les conflits en Asie de l’Ouest ont gravité autour de cibles stratégiques bien connues : bases aériennes, installations navales, terminaux pétroliers et points de passage maritimes névralgiques par lesquels transitait une grande partie de l’approvisionnement énergétique mondial. Les planificateurs militaires savaient que la maîtrise de ces infrastructures déterminait l’équilibre des forces dans la région.

Le récent conflit US-israélien contre l’Iran met en lumière une nouvelle catégorie d’infrastructures entrant désormais dans cette équation.

Alors que des missiles traversaient le ciel sur plusieurs fronts, l’attention se concentrait sur les systèmes de défense aérienne, les représailles et les risques d’escalade. Pourtant, sous ce champ de bataille visible, une autre lutte stratégique devenait de plus en plus manifeste.

Quand les infrastructures deviennent stratégiques

Les gouvernements, les systèmes financiers, les services de renseignement et les forces armées modernes dépendent désormais d’un réseau invisible d’infrastructures numériques qui traite des volumes considérables de données et soutient de plus en plus l’intelligence artificielle (IA).

Les centres de données — ces bâtiments discrets remplis de serveurs que la plupart des gens remarquent à peine — occupent désormais une place centrale dans ce domaine. Jusqu’à récemment, ils étaient principalement perçus comme des installations commerciales au service du cloud computing et des services numériques.

Aujourd’hui, ils évoluent pour devenir des infrastructures critiques assurant la continuité économique, le fonctionnement de l’administration publique et certains aspects de la prise de décision militaire.

Même les responsables des politiques énergétiques s’adaptent à cette mutation. Comme l’a souligné Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2024 : « Il n’y a pas d’IA sans énergie, et plus précisément sans électricité. »

L’IA ne repose pas uniquement sur des logiciels ; elle dépend de l’électricité, des centres de données, des semi-conducteurs et des réseaux de communication. La maîtrise de ces systèmes a des conséquences stratégiques.

Au XXe siècle, le pétrole a façonné la géopolitique en alimentant l’industrie, les transports et l’effort de guerre. Aujourd’hui, la puissance de calcul est en passe de jouer un rôle comparable. Les systèmes d’IA nécessitent un approvisionnement électrique ininterrompu, des centres de données à très grande échelle (hyperscale), une connectivité par fibre optique et des capacités de calcul haute performance.

Cette évolution place l’Asie occidentale au cœur de la course mondiale à l’IA. La région conjugue ressources énergétiques, fonds souverains, investissements pilotés par l’État et une position géographique charnière entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. L’électricité étant devenue essentielle à l’IA, ces atouts préexistants de la région voient leur valeur renforcée.

Par conséquent, l’Asie occidentale s’impose rapidement comme l’un des principaux théâtres où se façonnera l’architecture future des infrastructures mondiales de l’IA.

Une nouvelle compétition autour de la puissance de calcul

L’IA a ouvert un nouveau front dans la rivalité entre grandes puissances. Si les rivalités passées se cristallisaient autour des voies maritimes, du pétrole et des capacités industrielles, l’enjeu actuel réside dans la capacité à construire, financer et sécuriser les systèmes qui rendent l’IA possible.

C’est là qu’interviennent les centres de données.

Loin de n’être que de simples fermes de serveurs anonymes reléguées à l’arrière-plan, ils soutiennent désormais la résilience économique, les capacités technologiques, les activités de renseignement et certains aspects de la sécurité nationale. L’influence dépend désormais de la capacité à stocker, traiter et transférer des données à grande échelle.

L’Asie occidentale est devenue un pôle majeur pour ces investissements. L’énergie y est plus aisément disponible qu’en Europe, tandis que les États du golfe Persique disposent des moyens financiers nécessaires pour financer des infrastructures d’envergure, contrairement à de nombreuses économies en développement.

La région se trouve également au carrefour d’itinéraires stratégiques reliant trois continents. Ces atouts ont attiré aussi bien les gouvernements que les géants technologiques mondiaux.

Pour Washington, le leadership en matière d’IA est indissociable de sa position technologique globale ; les centres de données, les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs, les systèmes de cloud et les partenariats numériques s’inscrivent tous dans cette stratégie d’ensemble.

L’Asie occidentale offre un terrain propice à l’essor de l’IA

Lorsque les Émirats arabes unis ont créé, le mois dernier, leur nouvelle Autorité pour l’intelligence artificielle et les données, le Premier ministre, le cheikh Mohammed ben Rachid, a déclaré : « Notre objectif est de disposer d’un gouvernement plus rapide, plus intelligent et toujours en avance d’une étape, un gouvernement qui utilise la technologie pour servir la population et bâtir un avenir meilleur pour la prochaine génération. »

Intervenant ce mois-ci à Genève lors du Dialogue mondial de l’ONU sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, Omar Sultan al-Olama, ministre d’État émirati chargé de l’intelligence artificielle, a affirmé que « l’intelligence artificielle est devenue bien plus qu’une simple avancée technologique », soulignant son rôle croissant dans la manière dont les États prennent des décisions, fournissent des services et structurent leur développement futur.

La Chine suit une voie différente. Plutôt que de miser sur des alliances, elle s’est développée grâce à des infrastructures liées à la Route de la soie numérique. Les ports, les réseaux de télécommunications, les câbles à fibre optique et les projets de villes intelligentes y ont tous joué un rôle.

Un ordre mondial plus concurrentiel est en train d’émerger. Pendant des années, l’écosystème numérique s’est largement structuré autour d’entreprises et de normes américaines. Cette domination est aujourd’hui contestée par l’expansion parallèle d’infrastructures soutenues par la Chine dans certaines régions d’Asie occidentale.

La concurrence ne se limite plus à la technologie elle-même ; elle s’étend aux systèmes qui la sous-tendent. Le choix des plateformes de cloud utilisées par les États, des réseaux de semi-conducteurs approvisionnant l’industrie et des normes de cybersécurité régissant les réseaux revêt une importance capitale. Le contrôle des infrastructures permet d’exercer une influence bien au-delà de la sphère technique.

Ces questions définiront la prochaine phase de la compétition géopolitique, et l’Asie occidentale n’est plus une simple spectatrice de cette rivalité.

La valeur stratégique des centres de données réside dans ce qu’ils permettent de soutenir. Ils traitent les flux financiers, assurent le fonctionnement des services publics, permettent les communications militaires et alimentent les systèmes de renseignement et de logistique. Une grande partie du fonctionnement de l’État moderne transite par ces infrastructures.

Comme l’a récemment fait remarquer Kaveh Madani, directeur de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies : « Le débat public assimile encore souvent l’IA à un simple logiciel, alors qu’elle repose également sur des infrastructures physiques : centres de données, production d’électricité, systèmes de refroidissement, réseaux de transmission, puces, minerais, terres et ressources en eau. »

L’Asie occidentale offre un terrain propice à l’essor de l’IA

Lorsque les Émirats arabes unis ont créé, le mois dernier, leur nouvelle Autorité pour l’intelligence artificielle et les données, le Premier ministre, le cheikh Mohammed ben Rachid, a déclaré : « Notre objectif est de disposer d’un gouvernement plus rapide, plus intelligent et toujours en avance d’une étape, un gouvernement qui utilise la technologie pour servir la population et bâtir un avenir meilleur pour la prochaine génération. »

Intervenant ce mois-ci à Genève lors du Dialogue mondial de l’ONU sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, Omar Sultan al-Olama, ministre d’État émirati chargé de l’intelligence artificielle, a affirmé que « l’intelligence artificielle est devenue bien plus qu’une simple avancée technologique », soulignant son rôle croissant dans la manière dont les États prennent des décisions, fournissent des services et structurent leur développement futur.

La Chine suit une voie différente. Plutôt que de miser sur des alliances, elle s’est développée grâce à des infrastructures liées à la Route de la soie numérique. Les ports, les réseaux de télécommunications, les câbles à fibre optique et les projets de villes intelligentes y ont tous joué un rôle.

Un ordre mondial plus concurrentiel est en train d’émerger. Pendant des années, l’écosystème numérique s’est largement structuré autour d’entreprises et de normes américaines. Cette domination est aujourd’hui contestée par l’expansion parallèle d’infrastructures soutenues par la Chine dans certaines régions d’Asie occidentale.

La concurrence ne se limite plus à la technologie elle-même ; elle s’étend aux systèmes qui la sous-tendent. Le choix des plateformes de cloud utilisées par les États, des réseaux de semi-conducteurs approvisionnant l’industrie et des normes de cybersécurité régissant les réseaux revêt une importance capitale. Le contrôle des infrastructures permet d’exercer une influence bien au-delà de la sphère technique.

Ces questions définiront la prochaine phase de la compétition géopolitique, et l’Asie occidentale n’est plus une simple spectatrice de cette rivalité.

La valeur stratégique des centres de données réside dans ce qu’ils permettent de soutenir. Ils traitent les flux financiers, assurent le fonctionnement des services publics, permettent les communications militaires et alimentent les systèmes de renseignement et de logistique. Une grande partie du fonctionnement de l’État moderne transite par ces infrastructures.

Comme l’a récemment fait remarquer Kaveh Madani, directeur de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies : « Le débat public assimile encore souvent l’IA à un simple logiciel, alors qu’elle repose également sur des infrastructures physiques : centres de données, production d’électricité, systèmes de refroidissement, réseaux de transmission, puces, minerais, terres et ressources en eau. »

Dès lors, leur rôle se place désormais sur un pied d’égalité avec d’autres formes d’infrastructures critiques.

Cela modifie la logique des conflits. Pendant des décennies, les planificateurs militaires ont cherché à affaiblir leurs adversaires en ciblant aérodromes, ports, ponts, installations pétrolières et centrales électriques. À l’avenir, les conflits pourraient de plus en plus viser à perturber les infrastructures numériques dont dépendent le fonctionnement des gouvernements, des systèmes financiers et des organisations militaires.

L’objectif ne serait pas nécessairement la destruction physique, mais plutôt une paralysie stratégique : l’interruption des capacités informatiques sur lesquelles les États modernes reposent de plus en plus.

Le conflit récent a donné un premier aperçu de cette transformation. Si les missiles ont dominé l’actualité internationale, l’affrontement a également mis en lumière la profonde dépendance des sociétés modernes à l’égard d’infrastructures numériques ininterrompues.

L’IA s’intègre désormais à l’analyse du renseignement, à la logistique, aux systèmes de commandement et de contrôle, à la cybersécurité et à l’administration publique. À mesure que cette dépendance s’accroît, la protection des centres de données pourrait devenir aussi stratégique que celle des infrastructures énergétiques.

Pour les États du Golfe, cela crée un nouveau dilemme stratégique. Ces mêmes pays, qui aspirent à devenir des plaques tournantes mondiales pour les investissements dans l’IA, doivent également se préparer à défendre les infrastructures qui rendent ces ambitions possibles. La construction de centres de données à très grande échelle (hyperscale) ne constitue que le premier défi ; garantir leur résilience en période de crise géopolitique pourrait s’avérer bien plus ardu.

La compétition future ne se limitera donc pas aux incitations à l’investissement et aux partenariats technologiques. Elle englobera de plus en plus la cybersécurité, la protection physique, la résilience énergétique, la sécurité des chaînes d’approvisionnement et la stabilité régionale. Les enjeux économiques de l’IA ne peuvent plus être dissociés de la géopolitique de la sécurité.

Un moment stratégique pour l’Asie de l’Ouest

Se limiter au prisme de la rivalité entre les États-Unis et la Chine revient à sous-estimer le rôle des acteurs régionaux. Contrairement aux précédentes mutations technologiques, les États d’Asie de l’Ouest ne sont pas de simples hôtes passifs ; ils cherchent à façonner l’évolution de la situation.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et l’Iran reconnaissent tous que les infrastructures d’IA représentent bien plus qu’une simple modernisation technologique. Elles deviennent un atout stratégique susceptible de favoriser la diversification économique, d’accroître l’influence géopolitique et de garantir une souveraineté technologique à long terme.

Cette évolution ouvre la voie à un rôle inédit. Plutôt que de se cantonner au statut d’exportateurs d’énergie, les États de la région se positionnent comme des producteurs de capacités de calcul. Cette ambition repose sur l’investissement, mais aussi sur le développement d’une expertise locale, le renforcement des capacités de recherche et la protection durable des infrastructures.

Ce qui importe, c’est la manière dont le système global prendra forme et la question de savoir qui y exercera une influence.

Une nouvelle géographie du pouvoir

Pendant une grande partie du siècle dernier, l’importance de l’Asie occidentale reposait sur les gisements pétroliers, les oléoducs, les ports et les points de passage stratégiques. Ces éléments demeurent centraux, mais ils ne reflètent plus la situation dans sa globalité. Une autre dimension émerge parallèlement, fondée sur l’électricité, les réseaux et les systèmes informatiques.

Les centres de données s’inscrivent dans cette évolution. Ils ne se substituent pas aux infrastructures militaires ou énergétiques, mais viennent les compléter et les soutenir. Bien qu’ils opèrent en arrière-plan, ils renforcent les capacités étatiques, la stabilité économique et les fonctions militaires.

La course à l’IA ne se jouera pas uniquement sur le plan logiciel. Elle dépendra de ceux qui construiront et sécuriseront les infrastructures permettant à ces systèmes de fonctionner.

Ce processus est déjà en cours à travers l’Asie occidentale. Si la région continue d’approvisionner l’économie mondiale en énergie, elle commence également à accueillir les systèmes qui sous-tendent une autre forme de puissance.

Alors que les époques précédentes étaient marquées par la compétition pour le pétrole, la phase actuelle s’oriente vers une compétition pour la puissance de calcul. L’issue de cette dynamique dépendra en partie de ce qui est construit aujourd’hui, et des lieux où ces infrastructures sont implantées.

Article original en anglais sur The Cradle / Traduction MR

*Source : ISM-France