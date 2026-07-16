États-Unis: les élus démocrates divisés sur un amendement pour suspendre l'aide militaire à Israël

Aux États-Unis, c'est un peu la cacophonie chez les élus démocrates. Ils doivent se prononcer cette semaine sur un amendement, proposé par un député républicain, qui vise à exclure Israël de tout financement par le département d'État. Un financement estimé à un peu plus de 3 milliards de dollars. Plusieurs élus démocrates ont déjà annoncé qu'ils s'opposeraient à l'amendement, mais d'autres appellent à voter pour et ça, pour un parti qui soutient d'habitude l'alliance avec l'État hébreu, c'est assez nouveau.

Revue de presse ; RFI (15 juillet 2026)*

La proposition d'amendement portée par le représentant républicain Thomas Massie visant à supprimer l'ensemble des financements américains destinés à Israël a mis en lumière les profondes divisions qui traversent le Parti démocrate.

Le texte prévoit la suppression de 3,3 milliards de dollars d'aide à Israël, dans le cadre du projet de loi sur le financement de la Sécurité nationale et du département d'État.

Le dernier démocrate à s'être exprimé sur la question, c'est Greg Casar. Dans une lettre adressée aux membres du groupe parlementaire progressiste, qu'il préside, il appelle à voter pour l'amendement.

L'élu rejoint ainsi Ro Khanna, un député démocrate qui s'est fait arrêter lors d'une visite d'un village palestinien de Cisjordanie occupée la semaine dernière, et a annoncé depuis qu'il soutiendrait l'amendement. « Je ne vois simplement pas comment les États-Unis pourraient continuer de soutenir un État qui commet un génocide. Et honnêtement, je ne vois pas comment nous pourrions continuer de soutenir un État qui détient des Américains, et des élus américains comme moi », a-t-il déclaré.

Deux députés démocrates sur les 212 qui siègent au Congrès, ça ne fait pas beaucoup, mais ces prises de position publiques soulignent le changement qui s'opère chez les électeurs démocrates, dans les esprits comme dans les urnes.

Lors des primaires, ce sont les candidats les plus critiques du soutien à Israël qui ont été désignés pour disputer les élections de mi-mandat. Un glissement qui se retrouve plus largement dans la société américaine. D'après un sondage publié début juillet, 40 % des Américains estiment que les États-Unis soutiennent trop Israël, contre 37 % en janvier 2024.

*Source : RFI