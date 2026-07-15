Trump déroule le tapis rouge pour accueillir le nouveau premier ministre irakien

Par Seung Min Kim et Qassim Abdul-zahra (revue de presse : L’Actualité - 14 juillet 2026)*

Le président Donald Trump accueille mardi à la Maison-Blanche le nouveau premier ministre irakien, après avoir fermement soutenu ce novice en politique lors de sa campagne électorale.

Ali al-Zaidi, un homme d’affaires sans expérience politique, s’est imposé comme le candidat de consensus en Irak après des mois d’impasse autour du poste de premier ministre après des élections législatives de l’année dernière.

Lorsque M. al-Zaidi a été officiellement désigné premier ministre en avril, M. Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait du «début d’un nouveau chapitre extraordinaire entre nos deux pays — une prospérité, une stabilité et un succès sans précédent».

Mais l’intérêt et l’implication de Donald Trump dans la prochaine direction de l’Irak ont commencé bien avant cette déclaration.

Le bloc parlementaire dominant en Irak, le «Cadre de coordination» — une coalition de partis chiites alliés à l’Iran — avait initialement déclaré qu’il soutiendrait l’ancien premier ministre Nouri al-Maliki, que l’administration Trump considère comme trop proche de Téhéran.

Le président américain a publiquement annoncé son opposition à M. al-Maliki et a menacé de suspendre l’aide à l’Irak s’il était nommé, ajoutant que «si nous sommes là pour aider, l’Irak n’a AUCUNE chance de réussir, de prospérer ou d’accéder à la liberté».

La question de l’Iran devrait occuper une place prépondérante dans les discussions de mardi. L’Irak subit des pressions pour désarmer un réseau de milices soutenues par l’Iran opérant sur son territoire, dont certaines ont lancé des attaques contre des bases américaines et des installations diplomatiques après que les États-Unis et Israël ont déclenché leur guerre contre l’Iran en février.

Officiellement, le gouvernement irakien a donné aux groupes armés non étatiques jusqu’à la fin du mois de septembre pour se désarmer, mais certaines des milices les plus puissantes ont déclaré qu’elles n’avaient aucune intention de le faire.

Un responsable de l’administration Trump a indiqué avant la réunion au bureau ovale que les États-Unis prendraient des décisions «éclairées» en fonction des efforts déployés par l’Irak pour désarmer les milices soutenues par l’Iran à l’intérieur de ses frontières. Ce responsable a souhaité garder l’anonymat pour évoquer la stratégie de l’administration avant la visite du premier ministre al-Zaidi.

Renad Mansour, directeur de l’Initiative sur l’Irak au sein du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré qu’il s’attendait à ce que «les États-Unis exercent une pression considérable sur al-Zaidi» pour qu’il fasse avancer le processus de désarmement lors de sa visite à Washington «et qu’al-Zaidi réponde en disant: “Mais j’ai besoin de soutien — un soutien en matière de renseignement, un soutien technique, un soutien armé”».

«Il existe un scénario dans lequel, si le gouvernement irakien commence à s’en prendre à ces groupes, ceux-ci s’en prendront également au gouvernement, a indiqué M. Mansour. Et c’est un scénario qui, je pense, inquiète le gouvernement irakien.»

M. Al-Zaidi a reçu le soutien de Donald Trump, bien qu’il ait été président d’une banque — l’Al-Janoob Islamic Bank — qui figurait parmi les institutions financières interdites par la banque centrale irakienne en 2024 de traiter en dollars, sous la pression des États-Unis visant à lutter contre le blanchiment d’argent et les transferts de fonds vers l’Iran.

*Source : L’Actualité.com (avec The Associated Press)