Les fils de Netanyahou qui vivent à l’étranger changent de nom et alimentent les spéculations

Par Al-Manar (revue de presse : Réseau international -12 juillet 2026)*

La révélation que Yaïr, le fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a changé de nom a suscité une vague de questions et de controverses dans les milieux israéliens, alimentant les spéculations sur les réelles motivations de cette décision.

C’est le journal hébreu Haaretz qui a révélé que Yaïr a changé son nom auprès des autorités, il y a environ deux ans et demi, pour devenir Yonatan Hun et ce après avoir consulté des documents émis par l’Autorité fiscale israélienne.

Et d’indiquer que le changement de nom réalisé sur la carte d’identité israélienne est une procédure définitive qui ne peut être annulée avant un délai de sept ans.

Yaïr est enregistré auprès des autorités fiscales et de l’Institut national d’assurance en tant que travailleur indépendant dans le secteur de la publicité, et que pendant son séjour dans l’État américain de Floride, il a créé une société enregistrée dans l’État du Connecticut spécialisée dans l’organisation de conférences, selon Haaretz.

La révélation de ce changement de nom a relancé les interrogations en Israël.

Le journaliste israélien Uri Misgav a déclaré sur sa page Facebook que cette pratique n’est pas sans précédent au sein de la famille Netanyahou, expliquant que Yaïr avait auparavant utilisé le nom Yaïr Hon sur les réseaux sociaux, indiquant que Hun était le nom de famille d’origine de la famille de Sara Netanyahou avant qu’il ne soit changé en Ben Artzi.

Il a ajouté que son frère Avner avait lui aussi changé son nom il y a environ cinq ans pour Avi Segal, qui est le nom de famille d’origine de la famille de sa grand-mère paternelle, se justifiant par des raisons de sécurité liées à ses études en Grande-Bretagne, alors qu’il avait acheté un appartement dans la ville britannique d’Oxford pour 502 000 £ (environ 637 000 $) sous ce nom.

Selon le Haaretz, les autorités occidentales sont devenues plus attentives à l’utilisation de pseudonymes par les membres de la famille de responsables politiques en raison du durcissement des lois anti-blanchiment d’argent.

Misgav a également rappelé que Benjamin Netanyahou avait utilisé le nom de Ben Netay, lors de son séjour aux États-Unis dans les années 1980, justifiant cela par son désir d’adopter un nom plus facile à prononcer.

Sur les réseaux sociaux, certains activistes israéliens perçoivent dans ce changement d’identité une dissimulation d’identité qui reflète un état de fuite.

D’aucuns déplorent que les fils de la famille de Netanyahou vivent ailleurs alors que «les Israéliens continuent de supporter le fardeau de la guerre et du service militaire».

L’activiste israélien Itzik Hershko estime que cette décision reflète la gêne que ressent la famille Netanyahou et annonce la fin imminente de son ère politique, prédisant que cela entraînera la divulgation de documents remontant à plus de trois décennies et les troubles internes et les responsabilités qui en découleront.

*Source : Al Manar via Réseau international