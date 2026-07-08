Funérailles de Khamenei en Irak : Dernière Étape Avant l’Inhumation

Par Steven Soarez (revue de presse : viralmag – 8 juillet 2026)*

Le cercueil de l'ayatollah Khamenei arrive en Irak pour des processions solennelles à Najaf et Kerbala, sanctuaires sacrés du chiisme. Des foules immenses rendent hommage à celui qui a défié l'Amérique et Israël. Mais qui succède vraiment au pouvoir et quel avenir pour les alliances ?

Alors que le cercueil de l’ayatollah Ali Khamenei traverse les villes saintes d’Irak, une vague d’émotion traverse tout le Moyen-Orient. Cette dernière étape des funérailles avant l’inhumation en Iran révèle la profondeur des liens spirituels et politiques entre Téhéran et Bagdad.

Le parcours funèbre du guide suprême iranien en terre chiite

En Irak, les cérémonies d’hommage à l’ayatollah Ali Khamenei ont commencé ce mercredi. Le cercueil du défunt guide suprême iranien fait une halte significative dans les deux villes les plus sacrées de l’islam chiite avant de retourner en Iran pour l’inhumation définitive.

Les autorités irakiennes ont déclaré cette journée fériée. Un important dispositif de sécurité a été déployé pour accompagner les processions qui débutent tôt le matin à Najaf.

Arrivée solennelle à Najaf et accueil officiel

La dépouille de l’ayatollah est arrivée mardi soir à l’aéroport international de Najaf. Elle a été accueillie par de hautes personnalités iraniennes et irakiennes.

Parmi elles figuraient le président iranien Massoud Pezeshkian et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi. Le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi était également présent pour cet événement historique.

Le général Esmaïl Qaani, responsable de la Force Qods, a fait le déplacement. Un fils du défunt, Moustafa, participait aux cérémonies tandis que l’autre fils, Mojtaba, successeur désigné, reste discret depuis sa nomination.

Nous te faisons nos adieux.

Banderole à Kerbala

Cette présence massive de dignitaires souligne l’importance accordée à cet hommage dans un pays voisin à majorité chiite.

Les sanctuaires sacrés de Najaf au cœur des hommages

Najaf, principal centre des séminaires chiites, accueille des foules immenses. Les rues sont ornées de banderoles et de grands portraits de l’ayatollah Khamenei aux côtés des drapeaux irakiens.

Les participants expriment leur respect pour celui qui a défié les puissances occidentales. Mohammed al-Bayati, un habitant de 30 ans, voit dans ces funérailles une occasion unique de rendre hommage à un leader emblématique.

Le cortège funèbre doit parcourir six kilomètres jusqu’au sanctuaire imposant de l’imam Ali. Ce lieu, dédié au gendre du prophète Mahomet et premier imam chiite, revêt une symbolique puissante.

Point clé : Najaf représente le cœur intellectuel et spirituel du chiisme où de nombreux responsables cléricaux ont étudié.

Les banderoles proclament des messages forts. L’une d’elles montre le défunt avec la phrase : Celui qui a humilié l’Amérique.

Direction Kerbala et les sanctuaires de l’imam Hussein

Après Najaf, la dépouille s’envolera vers Kerbala. Là-bas, les sanctuaires de l’imam Hussein et de son frère Abbas attendent le cortège.

Kerbala, comme Najaf, attire des millions de pèlerins chaque année. Aujourd’hui, ces lieux sacrés deviennent le théâtre d’un adieu national et régional.

Les rues décorées témoignent de l’émotion collective. Des participants ont voyagé pendant des heures, comme Haidar Jaafar venu de Bassora, pour rendre hommage.

C’est une occasion à ne pas manquer, de participer aux funérailles de celui qui a défié la puissance de l’Amérique et d’Israël.

Mohammed al-Bayati, 30 ans

Les liens profonds entre l’Iran et l’Irak

Le général Esmaïl Qaani a salué la planification minutieuse par les autorités irakiennes. Selon lui, cet événement révèle le lien spirituel profond unissant les deux nations.

Les relations entre l’Iran et l’Irak n’ont pourtant pas toujours été simples. Dans les années 1980, une guerre a opposé les deux pays sous la présidence de Saddam Hussein.

Après la chute de ce dernier en 2003, les liens se sont renforcés avec l’arrivée d’un gouvernement dominé par les chiites à Bagdad.

*Source : viralmag