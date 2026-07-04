Ouverture à Téhéran des funérailles solennelles du Guide martyr de la Révolution islamique

Revue de presse : IRNA (3 juillet 2026)*

Téhéran, IRNA – L’Iran a donné le coup d’envoi de la première étape des cérémonies funéraires en hommage au Guide martyr de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Des dignitaires étrangers et des figures, politiques, religieuses et culturelles se sont réunis au Grand Mosalla de Téhéran pour lui rendre un dernier hommage.

La dépouille purifié du Guide martyr, accompagnée de celles de ses compagnons martyr (membres de sa famille), a été transférée au Grand Mosalla (Lieu de prière collective) de Téhéran tôt ce vendredi, 3 juillet. Elle a été déposée dans la salle de prière principale, en prévision des deux journées de recueillement public.

Des représentants de centres islamiques, d’organisations de la société civile, ainsi que de mouvements pacifistes et anti-hégémoniques venus de plusieurs pays européens — dont l’Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Autriche — ont fait le déplacement jusqu’à Téhéran pour assister à la cérémonie ou en assurer la couverture médiatique.

Les cérémonies se poursuivront samedi et dimanche, la dépouille étant exposée en chapelle ardente au Grand Mosalla, avant un cortège funéraire qui traversera Téhéran lundi. D’autres rites sont prévus dans la ville sainte de Qom, suivis de cérémonies à Bagdad, Kerbala et Nadjaf en Irak, avant l’inhumation finale à Machhad, prévue le 9 juillet.

*Source : IRNA