L'équilibre de l'Irak : Ali Al-Zaidi peut-il se libérer de l'ombre de l'Iran ?

Alors que Bagdad fait face à une pression croissante de Washington et de Téhéran, le premier ministre irakien se rend aux États-Unis à un tournant qui pourrait redéfinir le rôle régional du pays.

Par Assaad Abboud (revue de presse : Annahar en français – 12 juillet 2026)*

La visite du Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi aux États-Unis à la mi-juillet marque une étape importante au milieu des grandes transformations en cours au Moyen-Orient, suite à la guerre américano-israélienne contre l'Iran et à la signature d'un mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran. L'incertitude continue de prévaloir après les échanges de frappes entre les deux parties plus tôt cette semaine, la possibilité d'une confrontation renouvelée planant toujours.

L'Irak se trouve au cœur des développements qui ne se sont guère atténués depuis le 7 octobre 2023, suivi par les guerres israéliennes à Gaza et au Liban, menant finalement à la dernière guerre contre l'Iran. Dans ce climat de tensions régionales croissantes, l'ancienne équation de coexistence entre les influences américaines et iraniennes n'est plus viable. Al-Zaidi doit maintenant décider quelle direction l'Irak prendra : vers Washington ou Téhéran.

Toute position qu'adoptera Al-Zaidi entraînera inévitablement des conséquences. S'aligner avec les États-Unis l'exposerait à la pression des factions irakiennes alignées sur l'Iran, d'autant plus que les ailes politiques de ces groupes détiennent la majorité au parlement irakien et ont la capacité de mobiliser des troubles dans les rues. Lorsque l'Iran a inclus Kerbala et Najaf comme étapes sur le parcours de la procession du guide suprême Ali Khamenei plus tôt cette semaine, Téhéran a envoyé un message clair qu'il n'abandonnerait pas l'Irak en tant que sphère d'influence.

D'un autre côté, s'aligner avec l'Iran exposerait l'Irak à une forte pression américaine, y compris des restrictions sur le transfert de devises fortes au trésor irakien et la perte potentielle de revenus pétroliers transitant par la Réserve fédérale des États-Unis. Sur la base de l'ultimatum émis par le gouvernement irakien aux factions alignées sur l'Iran, exigeant qu'elles livrent leurs armes avant la fin de septembre, on peut déduire qu'Al-Zaidi est déterminé à satisfaire les exigences américaines, même si cela nécessite d'appliquer l'autorité de l'État par la force.

Un autre pas qu'Al-Zaidi a franchi en préparation de sa visite cruciale à Washington a été de lancer une large campagne d'arrestations visant des ministres actuels et anciens, des législateurs et des personnalités influentes sur des accusations de corruption. C'est la première fois que le gouvernement prend une telle mesure audacieuse pour affronter la corruption. Fait notable, parmi les détenus figurent des individus ayant des liens étroits avec l'Iran, bien que la campagne ait également inclus des personnalités de divers cercles politiques et sociaux irakiens. Cependant, elle n'a pas atteint les personnalités les plus en vue du pays.

À travers cette initiative, Al-Zaidi cherchait à démontrer son sérieux dans la lutte contre la corruption et le contrôle des armes incontrôlées, renforçant ainsi le concept de l'État par opposition à la domination des milices qui a caractérisé les années précédentes.

Al-Zaidi peut-il vraiment se détacher de l'Iran et adopter une approche plus indépendante ? Dans ce contexte, la question des relations irako-syriennes, gérée par l'ambassadeur américain à Ankara Tom Barrack, revient sur le devant de la scène. Barrack pousse à la conclusion d'accords économiques et d'investissement entre Bagdad et Damas, ainsi qu'à l'intégration économique des deux pays. À cette fin, Washington propose la relance de l'oléoduc Kirkuk-Baniyas sur la côte syrienne, voire la construction d'un nouveau pipeline si celui existant n'est plus opérationnel.

Une telle initiative permettrait à l'Irak d'exporter son pétrole en évitant le détroit d'Ormuz, contrôlé par l'Iran. En conséquence, Téhéran pourrait s'opposer à la progression de ce projet et chercher à l'entraver en exerçant une pression sur le gouvernement d'Al-Zaidi.

Cependant, à ce moment critique, où il y a peu de place pour une position de compromis, Al-Zaidi doit prioriser ce qui sert l'intérêt national de l'Irak avant de chercher des moyens d'apaiser l'Iran.

Ainsi, la mission d'Al-Zaidi ne sera pas facile s'il se dirige vers un détachement accru de l'Iran. Dans le même temps, Washington exige qu'il renforce la coordination avec la Syrie et l'environnement arabe de l'Irak.

*Source : Annahar en français (Opinion)