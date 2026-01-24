Le Mossad capitalise sur l’instabilité en Iran avec de nouveaux appels au recrutement

Par Max Blumenthal (revue de presse : The Grayzone - 19 janvier 2026)*

Le Mossad profite des émeutes meurtrières qui ont secoué l’Iran ce mois-ci pour recruter des espions à travers une série d’annonces sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d’une collaboration parmi les plus étranges de l’histoire, l’agence de renseignement israélienne a diffusé ces annonces par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée détenue par Desi Banks, un comédien de stand-up basé à Atlanta.

Quelques jours après le chaos semé par des émeutiers antigouvernementaux dans les villes iraniennes, le Mossad a publié une nouvelle série d’annonces de recrutement en ligne en farsi. Les services de renseignement étrangers israéliens ont revendiqué une partie de la responsabilité des troubles meurtriers, affirmant dans un message publié le 29 décembre sur X (anciennement Twitter) que leurs agents étaient “sur le terrain” avec les manifestants. Aujourd’hui, ils intensifient leurs opérations d’infiltration en recrutant des espions en Iran et dans toute la diaspora perse.

L’une des dernières annonces a été publiée le 14 janvier sur le compte Twitter/X @payameabi, associé aux services du renseignement israélien. Elle présentait une courte vidéo où on voit un manifestant iranien assis avec défi au milieu d’une rue, face à un groupe d’agents de sécurité de l’État à moto.

“Votre rôle, Iraniens de l’étranger, est crucial” déclare le tweet. “Les derniers jours du régime sont comptés. Si vous connaissez du monde dans des secteurs et des centres sensibles, appelez-nous. Notre organisation est à vos côtés”.

Le texte est suivi d’un lien vers un formulaire Google permettant aux potentiels informateurs de postuler auprès du Mossad, en échange de protection et de récompenses lucratives. L’image d’un bras tatoué tenant un sac poubelle arborant le logo de la République islamique d’Iran figure au centre du formulaire de recrutement. On peut y lire : “Construisez l’avenir. Des opportunités. Le moment est venu”.

Une autre annonce de recrutement du Mossad, également publiée le 14 janvier, fait explicitement référence aux violents bouleversements en Iran:

“Notre organisation a entendu votre voix, peuple iranien, et prépare le coup de grâce contre le régime. Vos compatriotes en Iran sont engagés dans une lutte décisive et nous avons l’intention de vous aider. Vous, Iraniens loin de chez vous, éprouvez un terrible sentiment d’impuissance en ces jours sombres, un désarroi tout à fait compréhensible. Cependant, certains d’entre vous peuvent jouer un rôle essentiel aujourd’hui”.

Des sollicitations similaires apparaissent également sur une chaîne Telegram appelée BlueMessage. L’une d’entre elles, apparue ce mois-ci au beau milieu des émeutes qui ont secoué l’Iran, présente une autre image créée par intelligence artificielle (IA) : on y voit un jeune homme, l’air désespéré, se tenant à l’écart d’une foule urbaine austère composée d’Iraniens austères.

“Votre rôle est essentiel”, déclare l’appel du Mossad. “Nous pouvons vous aider, vous et l’Iran”.

Le Mossad recrute des agents iraniens via la société d’un comédien d’Atlanta

L’agence israélienne a publié plusieurs annonces de recrutement sur YouTube et autres plateformes de médias sociaux appartenant à Google, par l’intermédiaire de Desi Banks Productions LLC, une société éponyme détenue par un comédien noir basé à Atlanta. Connu pour ses sketchs humoristiques sur la vie urbaine et ses vidéos en ligne telles que “How Them Pimps Used to Be Back in the Day”, “Going to Yoga with a White Girl for the First Time” et “How it Be When a Skinny Dude is With A Big Girl”, Banks constitue le vecteur le plus improbable des opérations hautement sensibles du Mossad. D’un autre côté, le profil apolitique du comédien et son besoin probable d’aide à la production ont peut-être fait de lui le candidat idéal pour une agence du renseignement cherchant à brouiller les pistes.

Desi Banks est un comédien et créateur de contenu basé à Atlanta.

Banks sait-il que sa société est responsable des annonces de recrutement du Mossad sur Google ? Ou les services de renseignement israéliens ont-ils fait appel à une autre entité pour tromper Banks ?

The Grayzone s’est rendu à l’adresse indiquée dans les registres de la société Desi Banks Productions dans l’espoir d’interroger l’acteur. Nous nous sommes retrouvés devant un complexe immobilier modeste situé au 1195, Milton Terrace SE, dans le quartier de Chosewood, à Atlanta. Personne n’était présent à cette adresse et impossible de laisser un message dans la boîte aux lettres pour demander des commentaires à Banks.

Il n’a pas répondu à une demande de renseignements adressée en septembre 2025 par Jack Poulson, le premier journaliste à avoir révélé le rôle du comédien dans la campagne publicitaire du Mossad. Le comédien est actuellement en tournée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Un after organisé par Banks le 18 janvier à la discothèque NoTo Philly a été annulé, apparemment à la dernière minute.

Selon un article publié en septembre 2025 par Poulson et Lee Fang, des annonces de recrutement du Mossad sont apparues dans 19 pays à travers le monde, mais c’est en Allemagne qu’elles ont été le plus nombreuses. Là-bas, le Mossad a sollicité des informations auprès des proches de scientifiques nucléaires iraniens.

Le Mossad a non seulement revendiqué un rôle central dans les émeutes insurrectionnelles qui ont semé le chaos en Iran en janvier dernier, mais il a également été félicité pour ces troubles par Mike Pompeo, l’ancien directeur de la CIA, qui a déclaré sur son compte Twitter/X :

“Bonne année à tous les Iraniens dans les rues. Et aussi à tous les agents du Mossad qui sont à leurs côtés…”

Tamir Morag, correspondant de la chaîne israélienne Channel 14, a relayé ces propos.

“Nous avons rapporté ce soir sur Channel 14 que des groupes étrangers arment les manifestants en Iran avec de vraies armes à feu, expliquant ainsi la mort de centaines de membres du régime”, a-t-il déclaré sur Twitter. “Que chacun en déduise ce qui se trame derrière tout ça”.

Bien que le comédien Desi Banks ait gardé le silence sur le rôle apparent de sa société en tant que couverture du Mossad, l’un de ses collaborateurs a exprimé des soupçons quant à ses activités. Dans une interview avec Wallace “Wallo” Peeples, orateur motivateur et ancien détenu de longue date connu pour ses commentaires sur “le jeu”, Banks a semblé mal à l’aise lorsqu’on lui a demandé si “quelqu’un” lui aurait donné un coup de pouce “pour l’aider à passer la vitesse supérieure”.

— “Parfois, une personnalité a priori peu talentueuse ni drôle monte en puissance et on se demande comment cela a pu se produire. Est-ce que quelqu’un vous a approché ?” a demandé Wallo à Banks.

“— Non”, répondit Banks en évitant son regard. “Je ne pense pas que ça puisse arriver. Certainement pas”.

*Source : The Grayzone

Traduit par Spirit of Free Speech