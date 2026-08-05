Guerre contre l’Iran : Encore un «TACO» – La nécessité pour l’Iran d’intensifier la crise

Par Moon of Alabama (revue de presse : Réseau international – 4 août 2026)*

Une fois de plus, le président américain a menacé de réduire l’Iran en miettes. Une fois de plus, il a fait marche arrière, tout en affirmant, une fois de plus, que l’Iran suppliait qu’on négocie, ce que l’Iran a, une fois de plus, démenti.

C’est la cinquième fois que Trump fait un «TACO» au sujet du bombardement de l’Iran.

Samedi dernier, alors que l’armée américaine s’apprêtait à (encore une fois) bombarder l’Iran, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a décroché son téléphone et a appelé ses homologues des États arabes du Golfe. Il leur a lu des listes de cibles spécifiques situées dans leurs pays que l’Iran détruirait si Trump, pour une fois, tenait sa promesse.

Les pays du Golfe se sont concertés. Mohammed ben Sultan, le souverain saoudien, a été désigné pour dire à Trump – en langage diplomatique – de fermer sa gueule :

«Son Altesse Royale le prince héritier a souligné la nécessité de privilégier le dialogue pour désamorcer l’escalade, ainsi que l’importance de tout mettre en œuvre pour rétablir le calme, ce qui ouvrirait la voie à des solutions diplomatiques, préserverait la sécurité et la stabilité de la région et empêcherait un conflit plus vaste dont les répercussions affecteraient la sécurité et la stabilité régionales et internationales».

Sans ses exportations de pétrole, l’Arabie saoudite ne serait pas en mesure d’importer des armes américaines. Elle devrait vendre des bons du Trésor pour subvenir à ses besoins.

L’explication de ces effets de second ordre a peut-être bien été ce qui a motivé Trump :

«Le prince héritier a également demandé des éclaircissements sur la stratégie américaine vis-à-vis de l’Iran et sur les frappes prévues, ont déclaré des responsables proches du dossier.

En coulisses, les pays du Golfe sont frustrés par ce qu’ils considèrent comme un manque de stratégie claire de la part des États-Unis alors que la guerre s’éternise, exposant leurs territoires à de fréquentes attaques iraniennes, ont indiqué des sources proches du dossier».

Tout le monde n’a pas encore repris ses esprits :

«Tous les pays du Golfe ne plaident pas en faveur d’une désescalade. Certains, comme les Émirats arabes unis, ont fait pression sur Trump ces derniers jours pour qu’il prenne des mesures plus décisives contre l’Iran, selon de hauts responsables du Golfe proches des discussions. Ces responsables ont laissé entendre que le puissant Corps des gardiens de la révolution islamique iranien ne ferait aucun compromis tant que les États-Unis intensifient leurs actions, tentent de prendre le contrôle du détroit et peut-être envisagent des opérations terrestres».

Les Émirats arabes unis eux-mêmes, bien qu’ils aient acheté tout un arsenal d’armes israéliennes, sont incapables de se défendre. Leurs dirigeants semblent avoir besoin d’une bonne leçon.

Les États-Unis ne peuvent pas prendre le contrôle du détroit. Ils ne disposent pas des effectifs nécessaires pour mener l’opération terrestre requise. Leur armée est à court d’idées :

«“Nous recherchons de nouveaux moyens créatifs et non conventionnels pour faire pression sur l’Iran et le punir”, a écrit un officier de la branche du renseignement du Commandement central américain dans un message envoyé mercredi à un large groupe d’analystes militaires, selon une source proche du dossier. Une deuxième source a également indiqué qu’un haut gradé de l’armée américaine avait envoyé ce message la semaine dernière afin de solliciter de nouvelles idées sur la manière de traiter avec l’Iran. […]

Tant la CIA que l’Agence de renseignement de la Défense ont récemment estimé que le type de bombardements menés par les États-Unis avait peu de chances de faire évoluer la position de l’Iran dans les négociations, a rapporté CNN.

Le plus haut conseiller militaire du président, le général Dan Caine, chef d’état-major interarmées, a reconnu publiquement que les bombardements seuls avaient peu de chances d’atteindre tous les objectifs de guerre précédemment énoncés par Trump.

“La puissance aérienne a ses limites”, a déclaré Caine aux députés le mois dernier».

C’est l’Iran qui détient l’avantage en matière d’escalade. Les États-Unis se sont retirés de la région kurde en Irak. Leurs troupes ont quitté le Koweït et Bahreïn. L’Iran a déjà frappé la Jordanie, où certaines troupes américaines se sont déplacées. Les troupes américaines qui se sont installées en Israël sont les prochaines sur la liste.

L’Iran ne croit plus à un accord de paix. Il se contente de poursuivre ses actions jusqu’à ce que les États-Unis modifient fondamentalement leur stratégie hostile.

Mais l’Iran n’attendra probablement pas la prochaine frappe américaine. Il entamera plutôt bientôt sa propre escalade. Il y aura d’autres «surprises» pour les navires et les installations américains.

Le détroit d’Ormuz restera fermé. De plus, la sortie de Bab el-Mandeb depuis la mer Rouge est fermée aux exportations saoudiennes. L’Iran maintiendra cette situation jusqu’à ce que les conséquences économiques se fassent sentir de manière plus pressante dans le propre pays de Donald Trump.

Cela pourrait encore prendre un certain temps, car nous n’avons pas encore atteint le «fond du réservoir» :

«Le discours sur le “fond du réservoir” méconnaît deux facteurs essentiels. Premièrement, il passe sous silence l’énorme accumulation de stocks pétroliers en Chine au cours de la dernière décennie, qui constitue aujourd’hui une réserve impressionnante. Avant le début de la guerre, Pékin disposait de plus de 1400 millions de barils dans ses stocks stratégiques ; depuis lors, il en a prélevé, peut-être, environ 100 millions de barils. La Chine dispose encore de réserves suffisantes pour maintenir ses importations en dessous des niveaux d’avant-guerre. […]

Le deuxième problème de ce discours sur les “réservoirs à sec” est qu’il exagère l’épuisement des réserves stratégiques détenues par les pays riches. […] [Ceux-ci] disposent encore d’environ un milliard de barils en réserve, à mobiliser si la perturbation persiste. Le Japon et la Corée du Sud, en particulier, possèdent des stocks abondants».

Mais là encore, il ne faut pas épuiser ses réserves jusqu’à zéro.

De plus, ce sont les pays moins riches, dépourvus de réserves, qui sont les plus touchés par cette situation.

Impossible de prédire quand et comment cela pourrait prendre fin. D’ici une semaine ou deux, nous pourrions assister à une répétition du même scénario. De nouvelles menaces de la part de Trump, de nouvelles contre-menaces, et un nouveau TACO.

L’enfant gâté de la Maison Blanche est à court d’options, mais il est aussi trop têtu pour céder.

*Source : Moon of Alabama via Réseau international

Nota:

TACO (Wikipédia) : « Trump Always Chickens Out » (TACO, en français « Trump se dégonfle toujours »[3]) est une expression en anglais venant des États-Unis.