Des milliers de personnes rassemblées à Gaza pour les funérailles collectives de 112 Palestiniens

(Crédit photo : AP Photo/© Jehad Alshrafi)

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 4 août 2026)*

Les équipes de la protection civile ont fouillé les décombres pendant des jours, sans engins de chantier, pour récupérer les corps de centaines de victimes.

Des milliers de Palestiniens ont organisé le 4 août à Gaza une cérémonie funéraire collective en hommage aux 112 personnes dont les dépouilles ont été retrouvées dans un immeuble résidentiel détruit par les attaques israéliennes en novembre 2023.

Les victimes appartenaient aux clans Abu Sharia et Al-Hasayna, qui avaient trouvé refuge dans un immeuble du quartier de Sabra, à Gaza.

Des centaines de membres de ces familles vivaient là lorsque des avions de combat israéliens ont rasé le site, tuant 308 personnes, dont 44 enfants et 37 femmes. La plupart des victimes sont restées sous les décombres pendant près de trois ans.

Les corps, enveloppés dans des drapeaux palestiniens, ont été disposés en rangées tandis que les proches et les habitants se rassemblaient pour des funérailles que de nombreuses familles attendent depuis près de trois ans.

Les équipes de la défense civile sont retournées sur le site du quartier de Sabra le 14 juillet et ont travaillé 17 jours avant d’achever l’opération de récupération des corps le 1er août.

“Gaza ce matin est le théâtre de l’une des plus grandes scènes d’adieux de l’histoire palestinienne et de sa plus grande procession funèbre depuis le début de la guerre.



”Les funérailles de 112 personnes issues des familles Abu Sharia et Al-Hasayna ont lieu après que leurs corps ont été retrouvés sous les décombres”. — Sameh Ahmed @PalPress24 “Nous avons travaillé 17 jours pour récupérer les corps dans des conditions extrêmement difficiles”,

a déclaré Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile palestinienne dans la bande de Gaza, à Middle East Eye (MEE).

“Au final, nous avons réussi à récupérer les dépouilles de 112 personnes”.

M. Basal a ajouté que

“des milliers de personnes sont encore ensevelies sous les décombres, tandis que leurs familles continuent de pleurer leurs proches et de plaider pour obtenir les moyens de les récupérer”.

La Défense civile de Gaza a indiqué que les équipes ont creusé sur le site 136 heures d’affilée, s’efforçant d’évacuer les décombres presque entièrement à la main, le siège israélien imposé à Gaza ayant privé l’enclave de presque tout engin de chantier lourd.

Selon les responsables de la Défense civile, environ 157 corps se trouveraient encore sous ce même bloc. Ils ont précisé que les opérations de récupération se poursuivent malgré les conditions difficiles.

Près de 6 000 noms figurent officiellement sur le registre des personnes disparues de Gaza. Toutefois, le président du comité, Omar Nofal, estime le nombre réel à environ 15 000, dont beaucoup sont présumés piégés sous des ruines non déblayées.

Les attaques israéliennes sur l’ensemble de Gaza se sont poursuivies sans relâche depuis la signature du soi-disant cessez-le-feu en octobre 2025. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 1 252 morts et 4 120 blessés au cours de cette période.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech