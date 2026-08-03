Des défenseurs de Palestine Action arrêtés en masse devant le tribunal de Westminster

Par Chris Marsden (revue de presse : WSWS – 1er août 2026)*

La police métropolitaine de Londres a arrêté jeudi 152 personnes devant le tribunal de première instance de Westminster pour avoir manifesté pacifiquement contre l’interdiction de Palestine Action. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour une manifestation organisée par Defend Our Juries en soutien aux 1579 personnes dont les dossiers devaient être entendus.

Depuis que le gouvernement travailliste a interdit Palestine Action il y a un an, 3500 personnes ont été arrêtées en vertu de la Loi sur le terrorisme (2000) pour avoir brandi des pancartes en carton indiquant : « Je m’oppose au génocide, je soutiens Palestine Action ».

L’audience de jeudi a été reportée au 26 octobre, en partie en raison de l’ampleur des poursuites prévues, impliquant environ 400 procès.

Tim Crosland de Defend Our Juries a décrit des scènes de chaos à l'extérieur du tribunal alors que la police, sans provocation, chargeait les manifestants, dont la plupart étaient des personnes âgées. Le Canary a rapporté : « Lorsque les organisateurs ont installé un simple stand pour permettre aux poètes de partager des lectures et des chansons pour Gaza, la police est intervenue, arrêtant deux personnes et les menottant en position douloureuse, les mains dans le dos, en vertu des dispositions antiterroristes et contre les crimes graves. Peu de temps après, un animateur a été arrêté simplement pour avoir parlé à la foule sans porte-voix. »

La police a affirmé que la plupart des arrestations de jeudi concernaient « l'expression de soutien à une organisation interdite ». Mais beaucoup ont été arrêtés simplement parce qu’ils s’opposaient à l’interdiction de Palestine Action, et d’autres ont été arrêtés après que la police ait bouclé et arrêté les personnes qui avaient applaudi ou se tenaient à proximité sans enfreindre la loi de quelque manière que ce soit.

Defend Our Juries a mis en lumière plusieurs cas dans lesquels il n’existait aucune base juridique claire pour une arrestation. Une personne a été arrêtée pour avoir lu un poème de Michael Rosen, ancien lauréat du prix littéraire Children's Laureate.

Une autre manifestante, Kathryn Magee, une ingénieure de 39 ans de Newcastle, a expliqué : « J'étais assise paisiblement par terre lorsqu'un policier m'a approché et m'a informé que j'étais en état d'arrestation en vertu de l'article 12 de la Loi sur le terrorisme. Je n'avais exprimé aucun soutien à Palestine Action, ni verbalement ni en affichant le moindre symbole. »

L’article 12 de la Loi sur le terrorisme de 2000 interdit aux personnes d’inviter à soutenir une organisation interdite, et une accusation en vertu de cet article conduit à un procès devant jury et risque jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

Sir Jonathan Porritt, ancien directeur des Amis de la Terre, partisan du Parti Vert et conseiller de longue date du roi Charles III, faisait partie des personnes arrêtées.

Des centaines d'autres manifestants, pour la plupart âgés, ont cherché à déclarer un à un : « Je soutiens Palestine Action et j'encourage tout le monde à faire de même. Sauver des vies n'est pas du terrorisme. » Parmi eux se trouvait une femme de 87 ans en fauteuil roulant.

Le même jour, Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action, a obtenu de la Cour suprême l’autorisation de contester la désignation du groupe comme terroriste par le ministère de l’Intérieur. L’interdiction de juillet 2025 a été promulguée par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Yvette Cooper, sur la base de la représentation fallacieuse d’une manifestation à la base de Brize Norton de la RAF (où un avion a été aspergé de peinture rouge) et dans des usines d’armes israéliennes appartenant à Elbit Systems (où des biens ont été endommagés) comme une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.

En février, la Haute Cour a statué que l’interdiction imposée par le gouvernement était à la fois disproportionnée et illégale, mais la Cour d’appel a annulé cette décision en juin. La Cour suprême a désormais accepté d'entendre le dernier appel plus tard cette année, quelque temps après les vacances d'été.

La ministre de l’Intérieur du Premier ministre Andy Burnham, Shabana Mahmood, qui a conservé le poste qu’elle avait au sein du gouvernement Starmer, a déclaré que le gouvernement « défendrait vigoureusement » l’interdiction contre l’appel. Elle a déclaré que Palestine Action avait perpétré et célébré des actes de terrorisme et encouragé la violence, tout en affirmant que l’interdiction du Parti travailliste n’avait pas eu d’impact sur les protestations pro-palestiniennes légales – même si les opérations policières et les arrestations massives se poursuivent.

Selon l’avocat Joshua Rozenberg, « Huda Ammori a fait appel pour deux motifs, même si l'annonce d'aujourd'hui ne précise pas de quoi il s'agit. Trois juges de la Cour suprême, dirigés par le vice-président Lord Sales, ont annoncé cet après-midi que l'autorisation de faire appel avait été accordée pour le motif 1 uniquement et refusée pour le motif 2. Il n'y avait pas d'autres détails. Sales s'est entretenu avec Lord Leggatt et Lady Simler. »

Rozenberg a conclu : « Cette décision signifie probablement que plus de 3000 manifestants ne sauront qu’en novembre ou décembre s’ils seront poursuivis en justice. »

Selon un article du Jewish Chronicle, l’autorisation de faire appel a été accordée au motif que la ministre de l’Intérieur de l’époque, Yvette Cooper, avait mal appliqué sa propre politique en interdisant le groupe. Cependant, les juges de la Cour suprême ont refusé cette autorisation au nom de la liberté d’expression et de la liberté d’association.

Dans ce cas, la Cour suprême se concentrerait vraisemblablement sur une question technique de droit administratif, à savoir si le ministère de l’Intérieur a correctement appliqué sa propre politique d’interdiction, et ne reviendrait pas sur l’arrêt antérieur de la Cour d’appel selon lequel l’interdiction « établissait un juste équilibre » entre la liberté d’expression et de réunion et la sécurité nationale.

Ammori a néanmoins salué la décision de la Cour suprême, déclarant : « L’interdiction de Palestine Action est devenue un instrument de répression bien plus vaste contre les expressions de solidarité avec le peuple palestinien. Cette attaque sans précédent contre la liberté d’expression et le droit de manifester dans ce pays a déjà un effet dissuasif, à un moment où dénoncer les crimes d’Israël est plus urgent que jamais. »

Le 23 juillet, la Cour d’appel a également ordonné la suspension des poursuites pour outrage au tribunal, sans précédent, engagées contre l’avocat de la défense Rajiv Menon.

Menon représentait Charlotte Head, l’une des six militantes de Palestine Action, devant la Cour de la Couronne de Woolwich le 5 mai. La plupart d’entre elles ont été reconnues coupables de dommages matériels lors d’une manifestation contre Elbit Systems, l’une d’entre elles ayant été reconnue coupable de troubles à l’ordre public et de coups et blessures graves.

Au cours du procès, le juge Johnson a répété à plusieurs reprises aux jurés que, pour rendre leur verdict, ils ne devaient pas tenir compte du génocide à Gaza, des crimes d’Israël contre le peuple palestinien ni des motivations politiques des accusés. On leur a également caché les lourdes peines encourues pour terrorisme auxquelles les accusés s'exposaient en cas de condamnation.

Après les verdicts de culpabilité, Rajiv Menon a été accusé d'outrage au tribunal pour avoir déclaré que le juge ne pouvait pas ordonner au jury de condamner les accusés et expliqué qu'ils pouvaient les acquitter selon leur conscience. Des poursuites pour outrage contre un avocat éminent pour avoir défendu l'indépendance du jury sont sans précédent dans l'histoire juridique britannique et ont suscité une vive indignation au sein de la profession.

Une grande partie de la campagne de défense de Palestine Action s'articule autour d'appels demandant à Burnham de désavouer la politique de son prédécesseur Starmer et de lever l'interdiction, malgré le maintien de Mahmood à la tête du ministère.

L'organisation Defend Our Juries dénonce une volonté de discréditer Burnham et une surenchère de la part de ses partisans qui réclament des peines bien plus sévères. Le chef du Parti vert, Zack Polanski, s'est joint aux nombreux appels lancés à Burnham, affirmant qu'il était en son pouvoir « d'abroger cette interdiction et de mettre fin une fois pour toutes à ces scènes dystopiques ». Le Socialist Workers Party a quant à lui écrit : « Andy Burnham a l'opportunité de redresser la situation. Et la levée de cette interdiction serait populaire auprès de ses électeurs. »

Pour vaincre cette chasse aux sorcières judiciaire, il est essentiel de rejeter toute tentative de semer des illusions dans Burnham. Le dégoût et l'opposition généralisés face aux mesures répressives du gouvernement doivent être mobilisés au sein d'un puissant mouvement social et politique de la classe ouvrière contre la guerre et l'austérité, et pour mettre fin à la répression historique des droits démocratiques et juridiques fondamentaux.

(Article paru en anglais le 31 juillet 2026)

*Source : WSWS