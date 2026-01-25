Un gréviste de la faim de Palestine Action au bord de la mort, prévient un médecin

Par Al Mayadeen English (revue de presse - 24 février 2026)*

Umer Khalid, un détenu de Palestine Action âgé de 22 ans et atteint d’une grave maladie génétique, est entre la vie et la mort après avoir repris une grève de la faim pour protester contre les liens entre le Royaume-Uni et Elbit Systems UK.

Umer Khalid, un détenu de Palestine Action âgé de 22 ans, est désormais dans un état critique après avoir refusé de boire de l’eau. Un médecin a averti qu’il pourrait mourir dans les jours à venir, notamment en raison de son état de santé sous-jacent.

Khalid a entamé sa grève de la faim en novembre pour protester contre les accusations liées à de prétendues effractions et dégradations criminelles qui auraient été commises au nom de Palestine Action. Il faut savoir que les actes présumés ont eu lieu avant l’interdiction officielle de Palestine Action.

Bien qu’il ait brièvement interrompu sa grève pendant la période de Noël en raison d’une maladie, il a repris sa grève il y a 13 jours. Khalid, qui a maintenant entamé une grève de la soif, est le dernier prisonnier à poursuivre son action.

Khalid et sept autres prisonniers de Palestine Action ont entamé leur grève de la faim pour protester contre les poursuites judiciaires engagées à leur encontre. Ils ont nié les accusations et exigent que le gouvernement britannique les abandonne.

Alors que tous les autres prisonniers ont mis fin à leur grève, dont trois il y a 10 jours, Khalid a choisi de continuer. Leur action collective visait à s’opposer au potentiel contrat de 2 milliards de livres sterling entre le Royaume-Uni et Elbit Systems UK, une filiale de la société d’armement israélienne Elbit Systems.

Dans un message publié sur X, Carla Denyer, députée du Parti vert, a déclaré que les détenus sont maintenus en détention provisoire bien au-delà des délais légaux, alors qu’ils ne sont pas accusés de terrorisme. Elle a accusé les autorités d’utiliser abusivement les pouvoirs antiterroristes pour justifier la prolongation et le durcissement des conditions de détention.

*Source : Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech