France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Appel à manifester samedi en soutien aux militants britanniques emprisonnés, les « Filton 24 » !

Publié par Gilles Munier sur 14 Janvier 2026, 09:24am

Catégories : #Palestine Action, #Grande-Bretagne, #Gaza, #Génocide

Revue de presse : EuroPalestine (13 janvier 2026)*

Les militants britanniques de Palestine Action, en grève de la faim, sont à un tournant critique.

Heba Muraisi entame son 71e jour de grève de la faim, tandis que Kamran Ahmed en est à son 64e jour. Tous deux courent un risque de mort imminent, leur santé se détériorant rapidement.

Leurs soutiens dénoncent une décision politique à la solde d’Israël et tiennent le gouvernement travailliste de Keir Starmer pour responsable de leur sort. Des dizaines d’universitaires et d’intellectuels de renom, dont Tariq Ali, Judith Butler et Naomi Klein, ont signé une lettre de soutien aux membres de Palestine Action emprisonnés.

Le groupe a récemment été désigné comme « organisation terroriste », ce qui a entraîné l’incarcération de ses membres en attente de leur procès, une grève de la faim de plusieurs d’entre eux, et l’inculpation de centaines d’autres, dont de nombreuses personnes âgées, pour avoir brandi une pancarte où l’on pouvait lire : « I OPPOSE GENOCIDE. I SUPPORT PALESTINE ACTION. » (JE M’OPPOSE AU GENOCIDE. JE SOUTIENS PALESTINE ACTION)

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT SAMEDI !

*Source : CAPJPO-Europalestine

