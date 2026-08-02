Al Mayadeen obtient la feuille de route pour la mise en œuvre du plan Trump pour Gaza

Par Al Mayadeen (revue de presse : ISM-France - 1er août 2026)*

Al Mayadeen a obtenu la feuille de route complète pour la mise en œuvre du plan du président américain Donald Trump concernant Gaza. Ce document détaille la prochaine phase du cadre de Charm el-Cheikh, destiné à mettre fin à la guerre israélienne à Gaza par un retrait israélien progressif, une gouvernance de transition, la reconstruction et un dispositif régissant les armes lourdes.

La feuille de route obtenue par Al Mayadeen définit la séquence nécessaire pour honorer les obligations restantes découlant du protocole de Charm el-Cheikh avant de passer à des arrangements politiques et sécuritaires plus larges.

La feuille de route exige qu’Israël respecte ses obligations

Selon le document, Israël doit honorer sans délai tous les engagements restants prévus par le protocole de Charm el-Cheikh, au premier rang desquels figure la cessation des opérations militaires.

Elle prévoit également l’élaboration, sous 14 jours, d’un calendrier et de mécanismes de mise en œuvre détaillés, ce délai pouvant être prolongé par décision du Comité international de vérification.

Cette feuille de route fait suite à plusieurs jours de négociations au Caire entre le Hamas et des médiateurs régionaux, discussions centrées sur la mise en œuvre de la phase suivante du plan de paix pour Gaza, incluant le cessez-le-feu, le retrait israélien, les modalités de gouvernance et la reconstruction.

Un Comité national chargé de la gouvernance

Aux termes de la feuille de route, le Comité national pour l’administration de Gaza entrerait dans la bande de Gaza une fois le calendrier de mise en œuvre finalisé et commencerait immédiatement à exercer ses responsabilités.

La mise en œuvre serait supervisée par un Comité international de vérification, établi par le Conseil pour la paix et composé de représentants des États garants, du Conseil pour la paix et de la Force internationale de stabilisation.

Selon les informations obtenues par Al Mayadeen, le Hamas et d’autres factions palestiniennes ont convenu de transférer les responsabilités de gouvernance civile et sécuritaire à Gaza au Comité national ; celui-ci exercerait ses fonctions en toute indépendance durant la période de transition, sans ingérence de la part des factions palestiniennes.

La feuille de route prévoit également l’intégration de policiers nouvellement formés au sein des structures policières existantes à Gaza, après une procédure de vérification approfondie. Les agents ne répondant pas aux critères requis se verraient proposer des postes à caractère civil.

Armes lourdes et retrait israélien progressif

Le document stipule que le processus d’inventaire et de stockage des armes lourdes, des sites de production militaire, des dépôts d’armes et des tunnels ne débuterait qu’une fois qu’Israël aurait rempli ses obligations restantes au titre du protocole de Charm el-Cheikh. Ce processus serait directement lié à un retrait israélien échelonné de la bande de Gaza ainsi qu’à des dispositions concernant les armes des factions armées palestiniennes.

Les factions palestiniennes participeraient à la mise en œuvre du processus, la feuille de route stipulant explicitement qu’aucune arme ne serait transférée ou remise à Israël ou à une partie non palestinienne.

Une fois le processus achevé, le Comité national deviendrait la seule autorité habilitée à détenir, stocker et contrôler les armes à Gaza. Les armes appartenant aux groupes armés seraient collectées ou stockées sous l’autorité du comité selon un calendrier convenu, tandis que les membres des factions palestiniennes ne seraient pas intégrés aux services de sécurité ou à la police.

Une force internationale de stabilisation pour superviser le cessez-le-feu

La feuille de route prévoit le déploiement temporaire d’une force internationale de stabilisation dans l’ensemble de la bande de Gaza afin de séparer les forces d’occupation israéliennes des zones administrées par le Comité national.

Selon le document, cette force surveillerait le respect du cessez-le-feu et superviserait la formation du personnel de la police palestinienne.

Toutefois, il est explicitement précisé que la force internationale de stabilisation n’exercerait pas de missions de police ni n’assumerait la responsabilité des questions de sécurité intérieure palestinienne.

La reconstruction liée au retrait complet

La feuille de route prévoit l’achèvement échelonné du retrait israélien de Gaza selon un calendrier convenu, parallèlement à un programme de reconstruction globale.

L’effort de reconstruction serait supervisé conjointement par le Conseil pour la paix et le Comité national ; ce dernier préparerait également le calendrier de mise en œuvre et mobiliserait les ressources nécessaires à la reconstruction de la bande de Gaza.

Le document présente la reconstruction, la gouvernance et les dispositions en matière de sécurité comme des éléments interdépendants visant à créer les conditions d’une stabilité à long terme et de l’autodétermination palestinienne.

Poursuite des attaques israéliennes malgré les négociations

La publication de la feuille de route intervient alors que les forces d’occupation israéliennes poursuivent leurs attaques militaires contre Gaza, en dépit des négociations en cours sur la prochaine phase de l’accord.

Lors des dernières attaques, les forces d’occupation israéliennes ont frappé une habitation à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Le correspondant d’Al Mayadeen a rapporté que dix personnes ont été blessées lors d’une autre frappe israélienne visant un immeuble résidentiel à l’est du camp de réfugiés d’Al-Nuseirat.

En Cisjordanie occupée, un Palestinien a été blessé par des tirs israéliens, tandis que dix autres ont souffert d’asphyxie lors d’affrontements dans le village de Junaid, au sud-ouest de Naplouse.

Article original en anglais sur Al Mayadeen / Traduction MR

*Source : ISM-France