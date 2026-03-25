Le Mossad israélien aurait promis de provoquer un changement de régime en Iran, selon un article du New York Times

Téheran, 21 mars 2026. Des Iraniens manifestent leur soutien à leur gouvernement. Source Tehran Times.

Revue de presse : Middle East Eye (23 mars 2026)*

Le Mossad, service de renseignement israélien, avait un plan pour déclencher des manifestations populaires susceptibles d’entraîner la chute du gouvernement iranien, rapporte le New York Times.

David Barnea, directeur du Mossad, a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu quelques jours avant le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Il lui aurait alors affirmé que le Mossad serait en mesure de mobiliser l’opposition iranienne afin de provoquer un changement de régime.

D’après cet article, qui cite des entretiens avec des responsables américains et israéliens, Barnea aurait également présenté cette proposition à de hauts responsables américains lors d’une visite à Washington à la mi-janvier.

Ce plan aurait ensuite été repris par Netanyahu et Trump, malgré les doutes de certains hauts responsables américains et des services de renseignement militaire israéliens. Selon des responsables américains et israéliens, Netanyahu aurait utilisé les promesses du Mossad pour convaincre le président américain qu’un renversement du gouvernement iranien était possible. Dans sa conception initiale, le plan prévoyait que la guerre débute par l’élimination des dirigeants iraniens, suivie d’une série d’opérations de renseignement destinées à encourager un changement de régime. Le Mossad estimait que cela pourrait déclencher un soulèvement populaire et assurer la victoire d’Israël et des États-Unis.

Dès le début du conflit, la communication publique de Trump reflétait cette stratégie. Dans une déclaration vidéo de huit minutes, il affirmait : « Enfin, au grand et fier peuple iranien, je dis ce soir que l’heure de votre liberté est proche… Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il vous appartiendra. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations.»

Mais l’idée d’un changement de régime s’est rapidement dissipée. Moins de deux semaines après le début des hostilités, des sénateurs américains, à l’issue d’une réunion d’information sur la guerre, ont déclaré que le renversement de la République islamique n’était pas l’un de ses objectifs et qu’en réalité, il n’existait aucun plan pour cette opération militaire.

Netanyahu déçu par le Mossad

La CIA estime que le gouvernement iranien ne sera pas renversé. L’agence de renseignement américaine avait même déclaré que si les dirigeants iraniens étaient tués, une direction plus radicale prendrait le pouvoir.

Les services de renseignement israéliens considèrent le gouvernement iranien comme affaibli mais intact.

« La conviction qu’Israël et les États-Unis pouvaient contribuer à déclencher une révolte généralisée constituait une erreur fondamentale dans la préparation d’une guerre qui s’est étendue à tout le Moyen-Orient », rapporte le New York Times.

Bien que Netanyahu soit resté optimiste quant à la perspective d’envoyer des troupes au sol en Iran, il serait déçu que les promesses du Mossad de provoquer un soulèvement ne se soient pas concrétisées.

D’après le New York Times, lors d’une réunion de sécurité quelques jours après le début du conflit, Netanyahu aurait déclaré que Trump pourrait y mettre fin à tout moment si les opérations du Mossad ne portaient pas leurs fruits. D’après l’article, de nombreux hauts responsables américains et analystes de l’agence de renseignement de l’armée israélienne, Aman, ont contesté les promesses du Mossad.

Les chefs militaires américains ont assuré à Trump que les Iraniens ne descendraient pas dans la rue sous les bombardements, tandis que les services de renseignement estimaient que les risques d’un soulèvement populaire étaient faibles.

Article original en anglais sur Middle East eye / Traduction MR

*Source : ISM-France