L’Iran informe Vance que Kushner & Witkoff exploitent les accords de paix pour blanchir des délits d’initiés

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 16 juillet 2026)*

Les responsables ont estimé à 9 milliards de dollars les profits tirés des délits d’initiés liés à la guerre en juin et ont officiellement exigé que la moitié de cette somme soit allouée à l’Iran.

Les négociateurs iraniens ont adressé un avertissement privé au vice-président américain JD Vance plus tôt cette année, affirmant que les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner “abusent” de leurs pouvoirs dans le cadre des négociations pour tirer profit des marchés financiers, a rapporté Drop Site News le 16 juillet.

Les négociateurs iraniens ont transmis ces avertissements à Vance par l’intermédiaire d’un médiateur lors des pourparlers qui se sont tenus fin juin au lac des Quatre-Cantons, en Suisse, lui précisant que ces deux hommes se soucient davantage de tirer profit d’informations privilégiées sur les négociations que de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre contre l’Iran.

Les négociateurs ont également déclaré que Jared Kushner a divulgué à plusieurs reprises des détails des négociations au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Un responsable américain a d’ailleurs déclaré à Axios que Steve Witkoff et Jared Kushner

“s’entretiennent presque quotidiennement avec Benjamin Netanyahu”

et avec le chef du Mossad.

La prise de contact avec Vance est intervenue après que Téhéran a déjà tenté d’alerter la Maison Blanche sur le comportement des deux hommes, en présentant des preuves selon lesquelles “des personnes proches du président [américain] [Donald] Trump” exploitent la guerre contre l’Iran et les développements diplomatiques pour manipuler les marchés financiers, tout en mettant en garde contre le

“rôle globalement destructeur de Witkoff lors des négociations précédentes”.

Depuis le début de la guerre fin février, les analystes financiers ont observé une tendance aux paris spéculatifs et à despositions inhabituellement fortes sur les marchés liés à la guerre – contrats à terme sur le pétrole, actions du secteur de l’énergie et marchés prédictifs –, souvent précédés d’annonces de Trump programmées juste avant l’ouverture des marchés le lundi aux États-Unis, alimentant les soupçons du public quant à un éventuel délit d’initié.

L’Iran a estimé les bénéfices tirés de ces manipulations à environ 9 milliards de dollars en juin et a officiellement exigé par écrit que la moitié de cette somme, soit 4,5 milliards de dollars, soit allouée à Téhéran.

Le responsable a déclaré que les SMS échangés “finiront par figurer dans des archives historiques”.

Les déclarations financières publiées le 3 juillet ont révélé que les revenus du président Trump ont dépassé les 2,2 milliards de dollars l’année dernière, en grande partie grâce à des projets liés aux cryptomonnaies que sa propre administration était en train de réglementer.

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté que Trump a gagné environ 1 milliard de dollars grâce à des transactions sur les cryptomonnaies, notamment un investissement lié à l’État des Émirats arabes unis dans World Liberty Financial et les recettes tirées de son memecoin $TRUMP, dont la valeur s’est ensuite effondrée de 97 %.

Trump et ses proches ont également tiré profit de pics de transactions massifs et hautement suspects sur les contrats à terme sur le pétrole et les indices boursiers, survenus quelques minutes seulement avant que le président ne publie sur les réseaux sociaux des annonces susceptibles d’influencer fortement les marchés concernant la guerre des États-Unis contre l’Iran.

Des économistes, législateurs et analystes de marché ont tiré la sonnette d’alarme concernant des délits d’initiés, des fuites de données et des manipulations de marché émanant de la Maison Blanche.

Près d’un milliard de dollars de transactions sur les contrats à terme sur le pétrole ont été enregistrées début mai, quelques minutes avant qu’un article d’Axios ne révèle l’existence d’un mémorandum entre les États-Unis et l’Iran destiné à mettre fin à la guerre.

Les observateurs des marchés ont noté que les revirements brutaux de la Maison Blanche entre discours belliqueux et pacifistes ne servent qu’à permettre à des initiés de s’enrichir grâce à des opérations coordonnées sur Polymarket et les bourses de matières premières traditionnelles

Par ailleurs, le Financial Times (FT) a rapporté que les fils du président, Eric Trump et Donald Trump Jr., sont à l’origine d’un réseau d’investissement de 1,04 milliard de dollars canalisant des fonds vers des secteurs soutenus par la Maison Blanche, notamment des entreprises de drones en lice pour des contrats avec le Pentagone.

L’article souligne également que Donald Trump Jr. occupe le poste de conseiller chez Polymarket, où le délit d’initié lié aux actions militaires américaines serait monnaie courante.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech