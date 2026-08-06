Abdul el-Sayed bat son rival soutenu par l’AIPAC aux primaires du Michigan malgré les millions dépensés par le lobby

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 5 août 2026)*

Sayed et ses alliés ont été dépassés en termes de dépenses publicitaires dans une proportion de neuf pour un.

Abdul el-Sayed, ancien responsable de la santé publique, a remporté la primaire démocrate du Sénat dans le Michigan, battant la députée Haley Stevens, soutenue par l’AIPAC, au terme d’une campagne électorale serrée, a rapporté NBC News le 5 août.

Sayed s’est imposé malgré un déséquilibre financier considérable, des groupes extérieurs ayant injecté près de 65 millions de dollars dans la campagne pour l’empêcher de l’emporter.

Plus de 30 millions de dollars consacrés à la promotion télévisée en faveur de Stevens provenaient d’un groupe affilié à l’AIPAC, le groupe de pression pro-israélien.

Au total, Stevens et ses alliés ont dépensé neuf fois plus que Sayed et les groupes qui l’ont soutenu en matière de promotion, selon la société de suivi publicitaire AdImpact.

Sayed a souligné ce déséquilibre dans son dernier discours de campagne, déclarant lors d’un débat :

“Si vous avez besoin d’une béquille de 60 millions de dollars, vous ne pouvez probablement pas être élu selon vos propres mérites”.

Il a également critiqué le soutien de Stevens à Israël, affirmant sans détour qu’Israël commet un génocide contre les Palestiniens de Gaza, une position qui revêt une importance particulière dans le Michigan où vivent d’importantes communautés musulmanes et arabes.

Sayed a fait du soutien apporté à Stevens par l’AIPAC et les comités d’action politique des entreprises un argument central de son attaque contre son adversaire, critiquant à la fois les fonds qu’elle a acceptés directement et les publicités achetées en son nom par ses alliés aux moyens financiers considérables.

Stevens, députée ayant exercé quatre mandats, s’est présentée avec le soutien de l’establishment démocrate, positionnant clairement sa campagne au sein de la direction du parti aux côtés du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer.

La gouverneure Gretchen Whitmer lui a apporté son soutien le 24 juillet, une décision de dernière minute perçue comme une tentative de freiner l’ascension de Sayed. Le sénateur sortant Gary Peters, dont le siège est en jeu, l’a également soutenue après avoir décidé de ne pas briguer de troisième mandat.

Malgré ces obstacles cumulés, la victoire de Sayed fait suite à une série de défaites essuyées par les candidats financés par l’AIPAC lors des primaires démocrates de ce cycle électoral.

Le 30 juin, la socialiste démocrate Melat Kiros a détrôné Diana DeGette dans la 1re circonscription du Colorado avec près de 10 % d’avance, mettant fin à une carrière parlementaire de 30 ans qui reposait en partie sur plus de 1,6 million de dollars versés par l’AIPAC.

Une semaine plus tôt, à New York, Brad Lander a battu Dan Goldman après avoir critiqué son refus de qualifier l’offensive contre Gaza de génocide ou de soutenir des restrictions sur les ventes d’armes à Israël, tandis que Darializa Avila Chevalier a battu Adriano Espaillat lors d’une campagne axée sur ses liens financiers avec l’AIPAC.

Un haut responsable démocrate de la Chambre des représentants a qualifié le résultat du Colorado de “signal d’alarme”, le soutien à Israël, autrefois un atout, étant désormais devenu un handicap. Le stratège Jon Paul Lupo a déclaré à Politico que les candidats opposés à la guerre contre Gaza ont bénéficié d’un avantage politique considérable lors de cette campagne électorale.

Un sondage du Pew Research Center publié en avril a révélé que 60 % des citoyens américains ont désormais une opinion défavorable d’Israël, le sentiment très défavorable ayant presque triplé depuis 2022, tandis qu’un sondage Gallup réalisé en février a enregistré un nombre accru de citoyens américains sympathisant davantage avec les Palestiniens (41 %) qu’avec les Israéliens (36 %) – un résultat sans précédent dans l’histoire des États-Unis

*Source : The Cradle.

Traduit par Spirit of Free Speech